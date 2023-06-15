Название KingKong отсылает сразу и к мифической гигантской горилле, и... к артиллерии. Как показал подмосковный тест, этот самый крупный пикап из официально продающихся на нашем рынке отличается достойными характеристиками

В лобовое стекло видно одно лишь небо. Массивный «рамник» карабкается на подъем с уклоном 60° на первой понижающей передаче, а за тем, что происходит по периметру, следишь исключительно по приборам. Ассоциации с бронетехникой усиливает название тестовой машины. Ведь в Китае Poer именуется Pao, в переводе — «Пушка». Как бы то ни было, ты стараешься аккуратнее открывать газ и внимательнее смотреть, куда направлены колеса, благо на центральный тачскрин на 10,25 дюйма выводится четкая и небликующая картинка машины с высоты птичьего полета.

Но вот внедорожный апекс пройден, и испытуемый теперь норовит нырнуть вниз с того же 60 градусного склона. И тут вспоминается, что системы помощи на спуске не предусмотрено, и снова становится страшновато. Впрочем, начав спуск, я понимаю, что «понижайка» — отличный заменитель электронных алгоритмов системы стабилизации. Она снижает скорость движения до черепашьей, и большая «обезьяна» с легкостью спускается с крутейшей горы карьера в окрестностях Дмитрова.

КингКонг возвращается

Рассказ о новой модели бренда Great Wall я не случайно начал с описания ее оффроуд-подвигов. Кстати, этому «полноприводнику» легко дается также преодоление бродов, и он без проблем справляется с диагональным вывешиванием благодаря внушительным ходам подвесок, работе жестко подключаемого полного привода, «умной» системе стабилизации и блокировке заднего дифференциала. При этом машина не позиционируется как «гряземес». Скорее это универсальный транспорт для больших семей, фермеров и корпоративных служб.

С запуском российских продаж 25 апреля Poer KingKong усилил семью предлагаемых в РФ пикапов Great Wall, став заменой не самому современному Wingle 7 и составив компанию «младшей» модели Poer, которая считается более престижной, но и более компактной. Имя KingKong, в свою очередь, тоже говорящее. При габаритах 5641х1880х1815 мм машина имеет рекордную для сегмента среднеразмерных пикапов колесную базу (3140 мм). Как следствие, здесь очень вместительная грузовая платформа длиной 1820 мм. Ее задний борт выдерживает 300 кг, и, если он откинут, в кузове можно перевозить сразу две европалеты. В общей сложности «китаец» способен взять на борт почти 1 т груза и может легально передвигаться по грузовому каркасу столицы.

Как рассказал старший специалист по продукту Алексей Тувин, в ближайшие недели список опций пополнится пластиковым кунгом, до конца года должна появиться опциональная шторка. Правда, в первом случае от стильной защитной дуги за четырехдверной кабиной придется отказаться. Дилеры предложат защиту всех элементов днища, стальная же защита картера двигателя идет уже с завода.

Выбирай на вкус

К слову, о моторах. В случае с Poer KingKong компания делает ставку прежде всего на 2 литровый турбодизель, который представлен на нашем рынке с отдачей 150 л.с. и 400 Нм. Альтернатива ему — 2 литровый бензиновый турбомотор на 190 л.с. и 360 Нм. Оба двигателя будут предлагаться у нас исключительно в связке с 6 ступенчатой механикой. «Это сделано в том числе для того, чтобы Poer KingKong не вступал во внутримодельную конкуренцию с «младшим братом» Poer, которому, помимо механики, выделен опциональный 8 диапазонный автомат ZF», — объяснил Алексей Тувин. Самое интересное, что вилка цен на версии с бензиновыми и дизельными моторами в случае с «КингКонгом» идентична — от 2?799?000 до 2?999?000 рублей.

В результате уже с первыми метрами за рулем дизельного Poer KingKong задаюсь вопросом — а зачем вообще понадобился еще и бензиновый мотор? Ведь для своей снаряженной массы 2090 кг машина на тяжелом топливе очень бодро стартует и радует сочной тягой, пик которой лежит на полке 1400–2600 об/мин. Однако, по словам Алексея Тувина, бензиновые версии будут пользоваться спросом в тех регионах, где с качеством солярки не все идеально.

Впрочем, пересев на бензиновый пикап, я понимаю, что он дарит больше эмоций от ускорения. Реакции на газ здесь поживее, чем у дизельной версии, да и обгоны со средних скоростей получаются более убедительными. В плане же затрат на топливо все сопоставимо. Хотя машина с дизелем расходует в смешанном цикле примерно на 2–3 л топлива меньше. В моем случае борткомпьютер показал расход солярки на уровне 11 л/100 км. Бензиновый пикап адаптирован под заправку 92 м бензином, так что на АЗС не разоришься.

Заводной характер

В движении Poer KingKong оставил приятное впечатление от настроек руля. Для пикапа он очень даже информативен и в меру остр (не более 3,5 оборота от упора до упора). Единственное, что не понравилось, — большой диаметр разворота (12,8 м), сказывается рекордная для этого сегмента колесная база.

Шасси с задней рессорной подвеской настроено по-легковому. Машина хорошо рулится в ходовых поворотах и не досаждает чрезмерными кренами в виражах. Подвеска собранная. Крены в виражах невелики, а пробить ходовую при активной езде по ухабам мне не удалось. В целом этот автомобиль управляется не хуже, чем соразмерный кроссовер. Хотя есть оговорка. Задняя подвеска с пятилистовыми рессорами делает этот SUV прыгучим при преодолении разбитой грунтовки. Что, впрочем, является обычной историей для автомобилей данного сегмента.

Салон «КингКонга» опять-таки приятно удивил. В этом смысле пикап — типичный представитель «китайцев» новой волны: с интересным дизайном передней панели, обилием мягкого пластика в топовой комплектации и передовой электроники. Передние кресла по меркам пикапов — удивительно удобные. Например, верхняя часть спинки грамотно поддерживает плечи и затылок, да и боковая поддержка вполне достаточная даже для активной езды, к которой немаленький пикап, как это ни удивительно, провоцирует. Жаль только, что задний диван здесь не подогревается, а модный мультируль регулируется только по углу наклона. Как бы то ни было, мы имеем дело с современным, хорошо управляющимся «рамником», подходящим как для поездок на «дальняк», так и для бездорожья. С учетом этого обозначенные выше цены не кажутся завышенными.

Технические характеристики Great Wall Poer KingKong Габариты, мм 5641х1880х1815 Колесная база, мм 3410 Дорожный просвет, мм 200 Габаритные размеры грузового отсека, мм 1820х1500х495 Снаряженная масса, кг 2090 Тип двигателя дизельный L4 Рабочий объем, см³ 1996 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/3600 Макс. момент, Hм/об/мин 400/1400–2600 Привод полный Трансмиссия механическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 160 Время разгона 0–100 км/ч, с 19,2 Расход топлива (средний), л/100 км 9,4 Объем бака, л 80