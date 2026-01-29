Автомобильный портал Motorpage
29 янв 2026

GWM анонсировал выход флагманского 6-местного кроссовера под брендом WEY

Автор фото: фирма-производитель

Будущая модель получила индекс V9X и станет первым серийным автомобилем, построенным на новой платформе ONE. Новинку позиционируют как шестиместный люксовый SUV с системой ИИ

По предварительным данным, автомобиль оснастят лидаром, системой подруливания задних колес, а также функцией разворота на месте. В длину V9X превысит 5,3 метров, а колесная база достигнет примерно 3,1 метра.

Отдельное внимание уделено голосовому ассистенту с искусственным интеллектом. ИИ будет задействован не только в работе мультимедиа и включении водительских ассистентов, но также и в управлении шасси, силовой установкой и системами безопасности. Среди заявленных возможностей: стабилизация автомобиля при разрыве шины на высокой скорости, а также постоянный мониторинг дорожной обстановки.

Платформа ONE позволяет оснастить автомобиль как традиционным ДВС, так и электрическими и гибридными силовыми установками. Чем именно будет приводиться в движение V9X, пока не сообщается.
 

При написании новости использовалась информация:
chinaevhome

Комментарии к новости

Последние новости

Great Wall представил новую платформу и анонсировал новый флагман

19 января 2026

Great Wall готовит новую модель в ретро-стилистике и намекает на запуск шестого бренда

22 декабря 2025
Tank 500 Blacktrail (2024)

Tank 500 получит лидар и обновленный интерьер

05 июня 2025
Great Wall Cannon

Great Wall готовит к дебюту полностью черную версию пикапа Cannon

26 августа 2024
Great Wall Wey Mocha

Great Wall запускает продажи новой гибридной версии кроссовера Wey Mocha

14 мая 2024
Tank 700

На российском рынке официально появится гибридные Tank 700 и Wey 07

24 апреля 2024

 Новости Great Wall

