GWM анонсировал выход флагманского 6-местного кроссовера под брендом WEY

Будущая модель получила индекс V9X и станет первым серийным автомобилем, построенным на новой платформе ONE. Новинку позиционируют как шестиместный люксовый SUV с системой ИИ

По предварительным данным, автомобиль оснастят лидаром, системой подруливания задних колес, а также функцией разворота на месте. В длину V9X превысит 5,3 метров, а колесная база достигнет примерно 3,1 метра.

Отдельное внимание уделено голосовому ассистенту с искусственным интеллектом. ИИ будет задействован не только в работе мультимедиа и включении водительских ассистентов, но также и в управлении шасси, силовой установкой и системами безопасности. Среди заявленных возможностей: стабилизация автомобиля при разрыве шины на высокой скорости, а также постоянный мониторинг дорожной обстановки.

Платформа ONE позволяет оснастить автомобиль как традиционным ДВС, так и электрическими и гибридными силовыми установками. Чем именно будет приводиться в движение V9X, пока не сообщается.

