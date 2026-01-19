Автомобильный портал Motorpage
19 янв 2026

Great Wall представил новую платформу и анонсировал новый флагман

Автор фото: фирма-производитель

Компания Great Wall Motors представила новую архитектуру GWM One и анонсировала первую модель на этой платформе. Это будет крупный кроссовер, который выйдет под брендом Wey

Новая платформа должна стать универсальной и поддерживать разные типы силовых установок. При этом ставка сделана на глубокую интеграцию искусственного интеллекта во все системы автомобиля. Другими словами, модели на этой архитектуре будут оснащены «умными» автопилотами.

Пока название первенца держится в секрете. Известно только, что крупный кроссовер будут выпускать под брендом Wey. Его длина составит примерно 5,3 м, а в салоне будет 6 посадочных мест по формуле 2+2+2. На старте продаж модель будет предложена с гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового турбомотора. Заявляется, что максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1300 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

 Новости Great Wall

