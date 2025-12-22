Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2025

Great Wall готовит новую модель в ретро-стилистике и намекает на запуск шестого бренда

Great Wall готовит новую модель в ретро-стилистике и намекает на запуск шестого бренда
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Great Wall Motor опубликовал тизер загадочной новинки, выполненной в ретро-дизайне. Первые изображения опубликовал в китайских соцсетях один из руководителей компании Ли Фэй. В сопроводительном сообщении он намекнул и на скорое появление шестого бренда в структуре компании

По словам представителя GWM, новый автомобиль нельзя считать очередной модификацией существующих моделей. Речь идет о принципиально новом продукте, который не вписывается в философию ни одного из текущих брендов концерна. Судя по опубликованным изображениям, автомобиль получит круглый вытянутый кузов,массивный хромированный задний бампер и широкие колесные арки. На корме заметна длинная надпись с названием модели или бренда, а общий силуэт и пропорции отсылают к автомобилям середины прошлого века. Дополняют образ шины с белыми полосами, подчеркивающие винтажный характер проекта.

В 2021 году компания уже показывала концепт Wey V72, вдохновленный классическими автомобилями 50-х годов,однако до серийного производства модель так и не добралась. Теперь же, судя по заявлениям Ли Фэя, речь идет о более серьезных планах с выделением отдельного бренда и новой модельной линейки.

