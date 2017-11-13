Россия стала первой европейской страной, где начались продажи нового кроссовера Honda CR-V. По словам создателей, в пятом поколении модель стала наиболее продвинутой и утонченной на фоне предшественников

Тест-драйв новинки проходил в Ростовской области. Вымуштрованный московскими камерами, следящими за всем и вся, я недоумевал от вакханалии, творящейся на дорогах: словно попал в лихие девяностые, когда за «встречку» и высокую скорость прав еще не лишали, пешеходов не пропускали, да и остальные правила соблюдали постольку поскольку. К примеру, еду по загородной трассе с безопасными «90+18», а мимо со свистом пролетают, обгоняя через двойную сплошную, местные камикадзе на «девятках». Мне же, напротив, гнать во весь опор совсем не хочется. Потому что новый CR-V комфортен как никогда…

Особенности роста

По сравнению с моделью предыдущего поколения «японец» вырос в габаритах, прибавив 15 мм в длину, 28 – в ширину и 4 – в высоту. На 30 мм увеличилась колесная база и на 28 (до 208 мм) – дорожный просвет. Однако автомобиль не выглядит грузным, совсем наоборот. За счет сдвинутой назад передней стойки и, следовательно, более длинного капота его силуэт смотрится динамичнее предшественника, а рельефные крылья и выраженная плечевая линия сделали кузов поджарым и атлетичным. Отлично выглядит и светодиодная оптика спереди (ближний и дальний свет, габаритные огни, поворотники и «противотуманки») и сзади (фонари, поворотники и стоп-сигналы).

По технической части кроссовер получил перенастроенную подвеску и, как уже говорилось, увеличенный дорожный просвет. При этом для российского рынка решено было сохранить прежние силовые агрегаты, которые хорошо себя зарекомендовали и потенциальные покупатели пожелали их оставить. Это атмосферные бензиновые двигатели объемом 2 и 2,4 л, развивающие соответственно 150 и 186 л.с. Оба мотора агрегатируются бесступенчатым вариатором CVT, в то время как раньше 2-литровая версия оснащалась «автоматом».

И, конечно же, новый CR-V стал безопаснее. Он обрел систему контроля за усталостью водителя, мониторинг давления в шинах, освещение сектора поворота и систему помощи при маневрировании. Появилась и боковая камера, расположенная в правом зеркале. При включении правого сигнала поворота она транслирует картинку на центральный экран в салоне, показывая возможные помехи в мертвой зоне.

Новый CR-V собирается в США независимо от типа двигателя. В прошлом поколении там выпускалась только 2,4-литровая модификация, а 2-литровый вариант делали в Великобритании. Помнится, английская версия существенно превосходила «американца» по качеству отделки салона и точности сборки. Посмотрим, как обстоят дела у модели нового поколения.

Равнение на старшего

Общая дизайнерская концепция интерьера с «наплывом» в центре передней панели, где расположен селектор вариатора, не изменилась, но стиль совсем другой – в салоне стало больше прямых линий и углов. Появился крупный сенсорный экран с новой мультимедиасистемой, поддерживающей Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Представители Honda особо подчеркивают, что для подключения смартфона нужен только один провод и не требуется никаких специальных настроек и установок.

Общее ощущение от обновленного салона – он выглядит заметно дороже, чем у модели-предшественницы. Благодарить за это нужно интересный дизайн, значительное количество мягкого пластика в отделке и множество сервисных функций, присущих дорогим автомобилям. Таких, как бесключевой доступ и запуск двигателя, проекционный дисплей, жидкокристаллический экран на приборной панели, электрорегулировки сидений с памятью, обогрев рулевого колеса и два USB-порта. Также кроссовер оснащается дистанционным запуском силового агрегата и электронным стояночным тормозом с функцией удержания на остановке.

Словом, в течение всего теста меня не покидало чувство, что я не в CR V, а в гораздо более крупной модели Pilot. Причем не только из-за оснащения, но и потому, что салон стал просторнее, особенно в ширину. И посадка за рулем теперь вальяжнее за счет просторного кресла, имеющего лишь подобие боковой поддержки. Сидеть удобно, и обзорность хороша. Отдельно скажу о вышеупомянутой камере в правом зеркале, изображение которой транслируется на центральный экран при включении правого сигнала поворота. Картинка очень качественная, и видно через камеру гораздо больше, чем в зеркале. Имеется здесь и потолочное зеркальце для наблюдения за задним диваном.

К эргономике придраться не могу, так как все кнопочки-рычажки расположены логично и, увидев их единожды, во время движения уже не ошибешься. Похвалю и наличие «Яндекс.Навигатора», пользоваться которым через основной экран удобнее, чем через смартфон. Вот только смартфон должен при этом раздавать Интернет, так как собственного Wi-Fi у машины нет.

Второй ряд, по заявлению представителей Honda, является самым просторным в классе. Охотно верю, поскольку пространства много по всем направлениям. Да и диван хорош, мне здесь понравилось даже больше, чем на переднем пассажирском кресле. И подогрев у дивана есть. К тому же сюда удобно садиться (и выходить тоже) благодаря тому, что дверь открывается на большой угол и защищает пороги от грязи.

Как у настоящего «американца», в салоне нового CR-V масса отделений для мелких вещей и подстаканников. Они повсюду – в дверных карманах, на тоннеле впереди и в центральном подлокотнике сзади. И багажник объемный, с ровным полом при складывании спинок заднего дивана и пятой дверью с электроприводом, а также с регулируемой высотой открытия. Пол, кстати, можно устанавливать на двух разных уровнях. В подполье же имеется «докатка».

«Дальнобойщик»

Дороги в Ростовской области – идеальный полигон для испытаний подвески. Асфальтовое покрытие не только изобилует кочками, выбоинами и трещинами самой разнообразной величины, оно временами еще и жутко волнистое, а иногда встречаются глубокие провалы. В сочетании с местными лихачами тот еще экстрим! Но за рулем Honda CR-V с 2,4-литровым силовым агрегатом я спокоен. Потому что его шасси отлично подготовлено для таких условий. Подвеску не пробивает, кузов не раскачивается, и все это при довольно мягких упругих элементах. Разве что на крупных трещинах с острыми краями заметны вздрагивания неподрессоренных масс, но это не портит общего впечатления.

Шумоизоляция, правда, не столь хороша, как плавность хода, – слишком заметен гул от шин. И двигатель при интенсивном педалировании завывает громко, хотя вариатор довольно успешно имитирует переключения передач. В целом управление разгоном нареканий не вызывает, но некоторая вариаторная «резиновость» в реакциях на нажатие педали акселератора присутствует. Тяги двигателя хватает при разрешенных правилами скоростях, однако не сказать, чтобы ее было с лихвой.

Кроссовер уверенно держит прямую даже на неровном покрытии и надежно ведет себя в поворотах. Баранка острая, примерно два с четвертью оборота от упора до упора, но на деле кажется, что крутить ее приходится больше. Все потому, что машина отвечает на управляющие действия не спеша, хотя крены при этом значительными не назовешь. Информативность у рулевого управления неплохая, но в околонулевом положении хотелось бы большей обратной связи.

Новый Honda CR-V – отличный семейный автомобиль для вояжей на дальние расстояния. На мой взгляд, он стал «американистее» в своих повадках по сравнению с предшественником, прибавив в комфорте за счет снижения водительского удовольствия. И это неплохо – кроссовер словно повзрослел и остепенился. Главное, чтобы семейный бюджет сильно не пострадал, потому что за 2-литровую модификацию просят от 1 769 900 рублей, а 2,4-литровая версия еще дороже – от 2 109 900 рублей.

Технические характеристики Honda CR-V 2.4 Габариты, мм 4586х1855х1689 Колесная база, мм 2660 Диаметр разворота, м 11 Дорожный просвет, мм 208 Объем багажника, л 522 Снаряженная масса, кг 1586 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, куб. см 2356 Макс. мощность, л.с./об/мин 186/6400 Макс. момент, Нм/об/мин 244/3900 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 235/60R18 Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (городской), л/100 км 7,8 Объем бака, л 57