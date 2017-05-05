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5 май 2017

Honda готовит обновление Jazz

Honda готовит обновление Jazz
Автор фото: фирма-производитель

Honda готовит обновление компактвэна Jazz, который на некоторых рынках продается по именем Fit. Об этом говорят изображения модели, оказавшиеся в сети. Качество фотографий очень низкое, но и по ним можно сделать первые выводы

Судя по всему в Honda решили ограничиться минимальными изменениями во внешности: спереди у Jazz/Fit немного поменяется форма фар, радиаторная решетка протянется от края до края машины, слегка поменяет свою форму бампер. Точно такие же изменения претерпит и задняя часть автомобиля: тут слегка поменяется бампер и фонари.

Также среди опубликованных изображений обнаружен загадочный вариант Honda Jazz/Fit с агрессивным передним бампером и юбками вдоль кузова с расширителями колесных арок и молдингами вдоль кузова. Возможно, Honda Jazz обзаведется версией Type S. Фотографии интерьера не опубликованы, но, судя по минимальным изменениям экстерьера, и там не стоит ждать больших изменений.

Никакой информации о технических изменениях нет. Возможно, на некоторых рынках появится версия с литровым турбомотором.

Обновленная Honda Jazz/Fit должна появиться на внутреннем рынке Японии в июне этого года, а до остальных стран, где представлена модель, доберется в течение 2017 года.

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При написании новости использовалась информация:
Livedoor Blog

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