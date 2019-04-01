Honda Jazz лишится традиционных двигателей

Эта японская малолитражка некогда была популярна в нашей стране, однако волею судеб ей пришлось уйти из России. Между тем, осенью текущего года Honda представит новое поколение популярного хэтчбека. Его прототипы уже сейчас мелькают на европейских дорогах, и машина уже не раз оказывалась в объективах автомобильных папарацци. Казалось бы, еще немного и покровы можно срывать, однако случился казус

Пару недель назад сообщалось, что новая генерация городского хэтчбека будет оснащена атмосферными «четверками» объемом 1,2-1,5 литра и «турботройкой» объемом 1,0 литра, которая уже «прописалась» под капотом у нового Civic, а также турбодизелем, однако британское издание Autocar смешало все карты, сообщив со ссылкой на свои источники, что Jazz будет оснащен только гибридными двигателями.

Такое решение японцами было принято якобы после того, как марка вывела на рынок гибридную модификацию CR-V, которую выбирают 60% покупателей. Кроме того, ранее японцы приняли новую стратегию по электрификации к 2025 году всего модельного ряда, так что информация об отказе от традиционных двигателей выглядит вполне правдоподобной. Конкретных данных о силовой установке автомобиля пока нет, но, по данным Autocar, ее компоновка будет приблизительно такой же, как и у CR-V: классический ДВС с вариатором плюс пара электродвигателей.