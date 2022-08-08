Honda Fit обзаведется спортивной версией

Японцы любят «заряжать» автомобили, причем под этим словом не обязательно подразумеваются доработки двигателя трансмиссии и.т.д. - достаточно установить на машину какой-нибудь обвес, и, вот, она уже не простой хэтчбек какой-нибудь, а с претензией на спорт

Впрочем, в случае с Honda Fit модернизация планируется серьезная – производитель заявляет, что мощность гибридной силовой установки (на основе полуторалитрового атмосферного двигателя) будет увеличена. Правда, не сообщается – каким именно образом. Напомним, что в стандартном исполнении гибрид развивает 167 лошадиных сил.

Разумеется, автомобилю слегка подправят внешность – в числе опций, например, есть некая «эксклюзивная» решетка радиатора, оригинальные бампера и небольшой спойлер на крышке багажника.