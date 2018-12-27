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27 дек 2018

Если ребенок твой плачет, купи ему Honda NSX

Если ребенок твой плачет, купи ему Honda NSX
Автор фото: фирма-производитель

Плюшевую. Да, японские инженеры считают, что звук спортивного автомобиля Honda NSX, который воспроизводится мягкой игрушкой, выполненной в виде автомобиля, благотворно влияет на детскую психику и может преспокойно выступать средством успокоения грудных детей

По мнению инженеров Honda, именно монотонный низкочастотный звук мотора Honda NSX похож на шумы сердцебиения и кровообращения, которые ребенок может слышать в утробе матери. Интересно, что  к этому выводу инженеры пришли после долгого периода тестирования различных моторов, в том числе тех двигателей, которые устанавливались на модели Integra 1986 г., Prelude 1987 г., S2000 1999 г.

Как уже указывалось ранее, наиболее близким к естественным шумам оказался NSX. Звук именно его двигателя и поместили в динамик, который зашили в плюшевую машинку. Кстати, управление ей происходит дистанционно, с помощью смартфона. Так что теперь  можно спокойно положить ребенка в кроватку, и подсунуть ему приятную плюшевую игрушку, после чего пойти на кухню и уже оттуда запустить, так сказать, двигатель. Главное, чтобы какой-нибудь мимо проезжающий реальный NSX не сбил все биоритмы.

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При написании новости использовалась информация:
motor, РБК

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