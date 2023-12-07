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7 дек 2023

Honda анонсировала новый электрокар в стиле Tesla Cybertruck

Honda анонсировала новый электрокар в стиле Tesla Cybertruck
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda опубликовала тизерное изображение нового концептуального электромобиля, который должны будут показать на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе в середине января

Данный концепт станет частью виденья японской компании так называемого семейства EV, которое к 2030 году должно будет состоять из 30 электромобилей. Пока затемненное изображение слегка раскрывает только переднюю часть автомобиля. Можно предположить, что автомобиль получит клиновидную форму кузова, у которой стеклянная крыша будет плавно переходить к заднему бамперу. В чем-то данный дизайнерский стиль напоминает Tesla Cybertruck. Также можно заметить колесные диски с треугольным светящимся рисунком и очертания передних фар. 

Ожидается, что Honda представит в ближайшее время два новых электрических спорткара, которыми должны стать S2000 и NSX. В отличии от сегодняшнего концепта, спорткары получат более традиционный дизайн.

При написании новости использовалась информация:
autoexpress

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