Honda анонсировала новый электрокар в стиле Tesla Cybertruck

Компания Honda опубликовала тизерное изображение нового концептуального электромобиля, который должны будут показать на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе в середине января

Данный концепт станет частью виденья японской компании так называемого семейства EV, которое к 2030 году должно будет состоять из 30 электромобилей. Пока затемненное изображение слегка раскрывает только переднюю часть автомобиля. Можно предположить, что автомобиль получит клиновидную форму кузова, у которой стеклянная крыша будет плавно переходить к заднему бамперу. В чем-то данный дизайнерский стиль напоминает Tesla Cybertruck. Также можно заметить колесные диски с треугольным светящимся рисунком и очертания передних фар.

Ожидается, что Honda представит в ближайшее время два новых электрических спорткара, которыми должны стать S2000 и NSX. В отличии от сегодняшнего концепта, спорткары получат более традиционный дизайн.