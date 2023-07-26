Honda e уходит в отставку

Японская компания Honda заявила о прекращении производства электрического хэтчбека Honda e, отдав предпочтение выпуску кроссоверов

Honda e дебютировал на европейском рынке в 2019 году. И с момента старта продаж в 2020 году популярность автомобиля стремительно падала из-за достаточно высокой цены. На “условную” смену ему придет электрический кроссовер e:Ny1, который поступит в продажу до конца текущего года.

e:Ny1 получил силовую установку с одним электромотором на передней оси. Мощность составит 204 л.с. По сравнению с хэтчбеком, кроссовер оснащен более энергоемкой батарей - 68,8 кВт*ч. Запас хода - 412 км (по циклу WLTP). Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод исключительно передний.