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26 июл 2023

Honda e уходит в отставку

Honda e уходит в отставку
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Honda заявила о прекращении производства электрического хэтчбека Honda e, отдав предпочтение выпуску кроссоверов

Honda e дебютировал на европейском рынке в 2019 году. И с момента старта продаж в 2020 году популярность автомобиля стремительно падала из-за достаточно высокой цены. На “условную” смену ему придет электрический кроссовер e:Ny1, который поступит в продажу до конца текущего года.

e:Ny1 получил силовую установку с одним электромотором на передней оси. Мощность составит 204 л.с. По сравнению с хэтчбеком, кроссовер оснащен более энергоемкой батарей - 68,8 кВт*ч. Запас хода - 412 км (по циклу WLTP). Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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