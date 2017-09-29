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29 сен 2017

Honda готовит концепт электрического купе

Honda готовит концепт электрического купе
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda долго заряжала, да, похоже, быстро выстрелит: электрические концепты японского производителя начали сыпаться как из рога изобилия. На автосалоне во Франкфруте Honda показала концепт городского электромобиля Urban EV, а на автосалон в Токио привезет упе Sports EV.

Новинка построена на общей с Urban EV платформе, которую Honda специально разработала для электромобилей. Как и в первом концепте, во втором читаются ретромотивы. Судя по скетчу у концепта будут классические для этого сегмента формы: длинный капот, небольшая двухместная кабина, короткий задний свес. Машина похожа на старые купе как Honda, так и американских производителей.

Технические характеристики Honda обещает раскрыть на автосалоне в Токио, который открывается 25 октября этого года. Единственное, что компания рассказала о начинке, так это то, что Sports EV получит систему автономного вождения.

Есть ли шансы на серийное будущее у нового концепта? Есть, причем самые ни на что реальные. Urban EV, даром, что выглядит как ретроавтомобиль с некоторыми изменениями станет серийным уже через два года. Особых затрат на то, чтобы сделать купе не будет, а такая машина в светлом экологичном будущем точно будет пользоваться спросом.

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При написании новости использовалась информация:
Honda

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