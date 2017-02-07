Японская компания Honda Motor Co., Ltd. и подразделение конгломерата Hitachi Ltd. - Hitachi Automotive Systems – объявили о намерении создать совместное предприятие по производству компонентов для электромобилей.

Об этом стало известно сразу после подписания официальными представителями двух японских промышленных гигантов Меморандума о взаимопонимании, который послужит отправной точкой для дальнейшего сотрудничества. В планах компаний в настоящее время значится создание отдельного СП, сфера деятельности которого будет ограничена исключительно выпуском полностью электрических силовых агрегатов для автомобилей.

Поскольку проект подразумевает огромные финансовые вливания (объем инвестиций в общей сложности составит 44,69 млн долларов) и огромное количество организационной работы, в ближайшее время компании вплотную займутся переговорами относительно деталей процесса. Однако уже сейчас известно, что большая часть (51%) нового производственного комплекса будет принадлежать компании Hitachi, оставшиеся 49% отойдут автопроизводителю Honda. Никакие сторонние компании, по крайней мере, на начальном этапе, не будут участвовать в реализации проекта. Ожидается, что строительство предприятия будет завершено в июле будущего года.

Стоит отметить, что компании планируют использовать мощности нового завода не только для производства силовых агрегатов для электрокаров Honda. Продукция завода будет продаваться и сторонним автопроизводителям.

«Серийная сборка двигателей является капиталоемким процессом, поэтому, вместо того, чтобы выпускать их только для себя, мы планируем нарастить большие объемы производства, чтобы иметь возможность поставлять их нашим клиентам», - заявил исполнительный директор компании Honda Такахиро Начиго.