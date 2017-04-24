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24 апр 2017

Honda может возродить кроссовер Passport

Honda может возродить кроссовер Passport
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda подала заявку на регистрацию в США товарной марки Passport. Никаких подробностей неизвестно, в самой японской компании отказываются от комментариев

Под именем Passport Honda продавала в США свой первый кроссовер, которому в итоге на смену пришла CR-V.

Вероятнее всего, имя Passport получит укороченная версия Honda Pilot, о которой стало известно на прошлой неделе. Пятиместный вариант должен занять нишу между CR-V и Pilot. Кроссовер будет довольно богато оснащен и сохранит 3,5-литровый V6 мощностью 280 л.с. Это позволит Honda привлечь новых покупателей, для которых CR-V слишком маломощный, а Pilot — слишком большой. Новый кроссовер получит богатое оснащение от Pilot, но будет стоить дешевле большого варианта. Так Honda хочет выровнить перекос в продажах: CR-V бьет все рекорды спроса, в то время как продажи Pilot только снижаются.

Оригинальная Honda Passport продавалась в США в период с 1993 по 2002 годы в двух поколениях. Кроссовер представлял собой перелицованный Isuzu Rodeo. После того, как в гамме появилась Honda CR-V Passport ушел с рынка.

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При написании новости использовалась информация:
Honda

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