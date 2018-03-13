Осенью прошлого года на автосалоне во Франкфурте Honda представила концепт городского электромобиля Urban EV, который стал настоящим гвоздем выставки из его ретростиля и объявления о том, что машина станет серийной.

В Женеву хэтчбек опять приехал в статусе концепта, но руководство японской компании объявило о том, что прием заказов на него начнется весной следующего года, а первые автомобили европейские дилеры Honda получат летом.

При этом внешний облик хэтчбека останется без изменений. Единственное, чего он лишится: двери, открывающиеся против хода, а салон станет обычным пятиместным, с передней панели исчезнет длинный дисплей, а материалы отделки будут попроще, так как Urban EV будет позиционироваться в качестве массовой модели

Любопытно, что технических деталей об автомобильчике по-прежнему никаких нет. В Honda еще осенью сказали, что семейство городских электромобилей будет построено на новой платформе, которую японская компания создает специально для экологических чистых автомобилей. Однако с учетом того, что Urban EV будет позиционироваться в качестве доступного электромобиля, вряд ли емкость его батарей позволит проехать ему на одной зарядке более 350 километров.