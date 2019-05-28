Уже в октябре на автосалоне в Токио компания Honda может показать экстремальный вариант суперкара NSX с шильдиком Type R. По слухам, такой автомобиль станет мощнее и получит адаптированное для дорожной машины аэродинамическое «оперение» от гоночного NSX GT3.

Есть предположение, что отдачу гибридной силовой установки Sport Hybrid SH-AWD, которая устанавливается на обычные NSX,поднимут с нынешних 581 силы до 659 сил. Напомним, что она состоит из твин-турбо 3.5 V6 и трех электромоторов, которые для версии Type R могут слегка модернизировать или переписать для них программу управления. Не исключено, что NSX Type R получит более жесткую подвеску, а также аэродинамические элементы, которые устанавливаются на гоночные модели NSX GT3.

Cтоит отметить, что в прошлом году Honda NSX, которая в США продается под маркой Acura, пережила некоторую можернизацию. Суперкару улучшили шасси, поставив более толстые стабилизаторы, и переписали ПО блока управления двигателем, системы рулевого управления и адаптивных амортизаторов.