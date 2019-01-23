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23 янв 2019

Honda покажут новый электрокар в Женеве

Honda покажут новый электрокар в Женеве

Уже легендарный концепт Urban EV 2017 года, который выполнен в ретро-стилистике, сможет получить очередное физическое воплощение на Женевском автосалоне

Напомним, что сам концепт дебютировал в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Шоу-кар, который был выполнен в стиле старых моделей японского концерна, построили на специально разработанной для электрических моделей платформе. К сожалению, детальной информации ни о модели, ни о силовой установке тогда не сообщили.

Чуть позже шпионы стали фиксировать на улицах закамуфлированный автомобиль, который был очень похож на концепт. Теперь же был опубликован эскиз, на основании которого можно сделать выводы об облике серийной модели. Автомобиль, по всей видимости, сохранит «круглую» оптику и камеры вместо зеркал заднего вида. В отличие от концепт-кара линии кузова, по всей вероятности, будут более плавными. Кроме того, автомобиль получит пять дверей вместо трех.

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