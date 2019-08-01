Honda поступилась званием самых быстрых газонокосилок

Компания Husqvarna, точнее ее российское подразделение, построило самую быструю в газонокосилку в мире. На специальном полигоне «травяной болид» разогнали до 202,88 км/ч

Этот показатель на 15,3 км/ч выше, чем тот, который продемонстрировал прежний рекордсмен Honda Mean Mower. Такая ураганная динамика была достигнута за счет использования 6,2-литрового мотора V8 мощностью 409 лошадиных сил. Если вам интересно, какая модель косилки легла в основу болида, то отвечаем- Husqvarna ТС 130.

Кстати, скептики могут заявить, что проект больше напоминает какой-то багги, так как здесь присутствуют усиленная стальная рама со встроенным каркасом безопасности, больше колеса и прочие абрикосы. Заявляем, что перед нами настоящая газонокосилка, так как сохранено лезвие и отсек для скошенной травы.