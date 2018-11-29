Honda предъявила Passport

Новинку, представленную на автосалоне в Лос-Анджелесе, уже успели назвать уменьшенной копией Honda Pilot. На то есть веские причины, так как Passport заимствовал у последнего очень много деталей

Начать стоит с внешности, которая направлена на утилитарность. У автомобиля много некрашеного пластика - пороги, секции бампера, расширители колесных арок. Кроме того, японская новинка получила короткие свесы и большой дорожный просвет, который составляет 213 миллиметров. Кстати, задние двери автомобиль заимствовал у старшего «Пилота», как, практически, и всю техническую начинку.

Говоря о ней, стоит отметить, что Passport построен на платформе Global Light Truck. На ней же сделан пикап Ridgeline, а также, ранее упомянутый Pilot. Видимо, компания пошла по пути унификации, так как мотор у нового кроссовера также взят от «Пилота» - 3,5-литровый V6 мощностью 284 лошадиные силы, который сочетается с 9-ступенчатым автоматом. Кстати, «большой брат» поделился для Passport и системой полного привода.

Если говорить об оснащении, то помимо стандартного набора опций хочется отметить комплекс безопасности Honda Sensing, в состав которого входят: системы автоматического экстренного торможения, предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль. На американский рынок Passport выйдет в начале следующего года, цена пока не объявлена, но при этом в Honda заявили, что кроссовер займет нишу между CR-V и Pilot.