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29 ноя 2018

Honda предъявила Passport

Honda предъявила Passport
Автор фото: фирма-производитель

Новинку, представленную на автосалоне в Лос-Анджелесе, уже успели назвать уменьшенной копией Honda Pilot. На то есть веские причины, так как Passport заимствовал у последнего очень много деталей

Начать стоит с внешности, которая направлена на утилитарность. У автомобиля много некрашеного пластика - пороги, секции бампера, расширители колесных арок. Кроме того,  японская новинка получила  короткие свесы и большой дорожный просвет, который составляет  213 миллиметров.  Кстати, задние двери автомобиль заимствовал у старшего «Пилота», как, практически, и всю техническую начинку.

Говоря о ней, стоит отметить, что Passport построен на  платформе Global Light Truck. На ней же сделан пикап Ridgeline, а также, ранее упомянутый Pilot. Видимо, компания пошла по пути унификации, так как мотор у нового кроссовера также взят от «Пилота» -  3,5-литровый V6 мощностью 284 лошадиные силы, который сочетается с 9-ступенчатым автоматом.  Кстати, «большой брат» поделился для Passport и системой полного привода.

Если говорить об оснащении, то  помимо стандартного набора опций хочется отметить  комплекс безопасности Honda Sensing, в состав которого входят: системы автоматического экстренного торможения, предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль. На американский рынок Passport выйдет в начале следующего года, цена пока не объявлена, но при этом в Honda заявили, что кроссовер займет нишу между CR-V и Pilot.

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Колеса , motor

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