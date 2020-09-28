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28 сен 2020

Honda представила электрический кроссовер

Honda представила электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Японская Honda показала концептуальный кроссовер SUV e: concept, который в будущем получит серийную версию

Компания Honda представила новый электрический концепт-кар, который получил название SUV e: concept. Дебют автомобиля состоялся в рамках автосалона в Пекине. В будущем прототип получит серийную версию, которую будут выпускать для китайского рынка. Производство новинки наладят на совместном предприятии GAC-Honda. Одним из конкурентом машины станет Tesla Model Y. Кросс-купе получил безрамочные двери, массивные колесные арки и защитный пластиковый обвес. Кроме этого, машина оснащается трапециевидными головными фарами, объединенными полосой со светодиодными элементами, а также подсвечивающимся фирменным логотипом компании Honda. У машины полностью отсутствуют боковые зеркала и дверные ручки.

Все технические характеристики прототипа японцы пока держат в секрете, на данный момент известно только то, что на машине установлены передовые системы помощи водителю на дороге. Среди них: функция полуавтономного вождения, комплекс систем безопасности под названием Honda Sensing и мультимедийная система Honda Connect.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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