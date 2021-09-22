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22 сен 2021

Honda представила новое поколение семиместного кроссовера BR-V

Honda представила новое поколение семиместного кроссовера BR-V
Автор фото: фирма-производитель

Модель, которая снискала большую популярность на рынках Индии и Индонезии, пережила обновление.  Модель получила новую внешность и семиместный салон

Теперь Honda BR-V очень сильно  напоминает концептуальный кроссовер N7X, который дебютировавл весной 2021 года. Достигается это за счет новых бамперов и узкой светодиодной оптики.  Что касается интерьера, то помимо семиместного салона кроссовер обзавелся новой приборной панелью и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Что касается технических аспектов, то Honda BR-V приводится в движение безальтернативным атмосферным мотором 1.5 литра. Он развивает немногим более 120 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется вариатор. Полный же привод кроссоверу не доступен.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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