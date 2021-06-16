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16 июн 2021

Honda прореживает модельный ряд

Honda прореживает модельный ряд
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн собирается ликвидировать три модели в своем модельном ряду. Речь идет о минивэне Odyssey и седанах Clarity и Legend

Чем вызвано такое резкое «прореживание» модельной линейки? Все просто – очень низкий спрос. Так что до марта 2022 года, их производство в японском городе Сайама будет завершено, а сам завод закроют.  Таким образом, концерн проведет и реорганизацию своего собственного производства.

Несколько странно, что под нож попал седан Legend. Дело в том, что  буквально в марте этого года с ним была произведена  существенная модернизация -  в моторной гамме появилась версия гибрид с комплексом систем безопасности, в который вошла функция Traffic Jam Pilot — автопилот третьего уровня. Отметим, что в России не  продается ни одна из вышеперечисленных моделей. Впрочем, совсем скоро автомобили Honda и вовсе исчезнут с нашего рынка – компания официально приняла решение свернуть автомобильную деятельность в нашей стране.

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