Honda прореживает модельный ряд

Японский концерн собирается ликвидировать три модели в своем модельном ряду. Речь идет о минивэне Odyssey и седанах Clarity и Legend

Чем вызвано такое резкое «прореживание» модельной линейки? Все просто – очень низкий спрос. Так что до марта 2022 года, их производство в японском городе Сайама будет завершено, а сам завод закроют. Таким образом, концерн проведет и реорганизацию своего собственного производства.

Несколько странно, что под нож попал седан Legend. Дело в том, что буквально в марте этого года с ним была произведена существенная модернизация - в моторной гамме появилась версия гибрид с комплексом систем безопасности, в который вошла функция Traffic Jam Pilot — автопилот третьего уровня. Отметим, что в России не продается ни одна из вышеперечисленных моделей. Впрочем, совсем скоро автомобили Honda и вовсе исчезнут с нашего рынка – компания официально приняла решение свернуть автомобильную деятельность в нашей стране.