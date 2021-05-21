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21 май 2021

Honda рассказала о своем тридцатилетнем плане

Honda рассказала о своем тридцатилетнем плане
Автор фото: фирма-производитель

Электрификация модельного ряда, использование возобновляемых источников энергии и прочие экологические действия – такова тактика японского концерна на ближайшие тридцать лет.

Самый главный пункт – к 2050 году все производство и продукты компаний (на протяжении жизненного цикла) будут углеродно-нейтральными. Одной из тактик в данном направлении будет увеличение количества используемых возобновляемых источников энергии — за счет создания связанных с инфраструктурой интеллектуальных энергосистем.

Еще одним немаловажным направлением станет развитие водородных автомобилей.  Здесь японцам поможет концерн General Motors. К слову, в прошлом году  японцы показали обновленную модель Clarity. 174-сильный автомобиль работает на сжатом водороде.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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