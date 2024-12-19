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19 дек 2024

Honda разрабатывает новый ДВС для гибридов

Honda разрабатывает новый ДВС для гибридов
Автор фото: фирма-производитель

Honda объявила о разработке нового поколения 4-цилиндровых двигателей внутреннего сгорания, которые будут использоваться в составе гибридных силовых установкок. На фоне решения Nissan прекратить инвестиции в ДВС, Honda, следуя примеру Toyota, Subaru и Mazda, продолжает развивать это направление, сосредотачиваясь на гибридных системах

Honda разрабатывает 1,5- и 2,0-литровые двигатели, работающие по циклу Аткинсона. Эти силовые агрегаты, которые компания называет "абсолютно новыми", обещают "высочайшую эффективность сгорания". Судя по сообщению японского автопроизводителя, новое поколение 1,5-литровых двигателей будет отличаться увеличенным количеством оборотов на 40%, относительно небольшим весом благодаря компактности, а также экономичностью.

Вдобавок Honda работает над созданием новейшей платформы, которая позволит снизить вес автомобилей на 90 кг и уменьшить расход топлива более, чем на 10%. К тому же, японцы заявляют, что унификация компонентов с другими моделями поможет сократить производственные затраты на 50% к 2027 году.

Согласно стратегии бренда, к 2030 году Honda планирует продавать 1,3 миллиона гибридов ежегодно. К 2040 году бренд намерен полностью перейти на производство электромобилей и автомобилей на водородных топливных элементах, достигая углеродной нейтральности к 2050 году.
 

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