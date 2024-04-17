Honda выводит на китайский рынок семейство электромобилей под названием Ye

Японская компания Honda расширяет свой модельный ряд в Китае за счет нового семейства электромобилей Ye. В него войдут Кроссоверы Ye P7 и Ye S7, а также лифтбек Ye GT

Ближе всего к рыночному дебюту находятся именно первые два автомобиля. Кроссоверы Ye P7 и Ye S7 имеют схожий внешний облик и интерьер, но отличаются только оформлением светодиодной оптики. В основе их конструкции лежит платформа e:N Architecture W, которая подойдет как для заднеприводных, так и полноприводных модификаций. Вероятно, кроссоверы отличаются силовыми установками, ведь в противном случае будут конкурировать друг с другом. Интересно, что производством P7 займется совместное предприятие с GAC, а S7 - СП с Dongfeng.

Ye GT поступит в продажу не раньше 2025 года. Об этой модели также неизвестны никакие технические подробности. Лифтбек выделяется Y-образной светодиодной оптикой (как у Ye S7), соединяющейся по всей передней части, боковыми дверями без оконных рамок а также широкими колесными арками. Возможно, название GT тут неспроста. Автомобиль получил спортивный интерьер с множеством цифровых экранов, руль-штурвал и соответствующие сиденья с развитой боковой поддержкой.