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15 мар 2021

Honda воспользуется платформой GM для производства электромобилей

Honda воспользуется платформой GM для производства электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Осенью прошлого года компании договорились о совместном взаимодействии в сфере производства электрического транспорта. Совсем скоро мы сможем наблюдать за первым продуктом, который был создан в рамках данного конгломерата.

Да, им станет электромобиль Honda, который будет построен на агрегатах GM. Cтрого говоря, автомобилей будет два - второй будет продаваться под брендом Acura. Подробностей об автомобилях немного – оба будут кроссоверами, и оба же будут производиться на мощностях GM.

Впрочем,  куда больше информации у нас есть о платформе. Итак, речь идет о GM Ultium, которую показали в конце прошлого года. Платформа предполагает создание абсолютно разных типов автомобилей – с передним, полным либо задним приводом.  К слову, возрожденный Hummer также базируется на этой платформе, так что кроссоверы Honda станут ему родными братьями.

При написании новости использовалась информация:
drom

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