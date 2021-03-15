Honda воспользуется платформой GM для производства электромобилей

Осенью прошлого года компании договорились о совместном взаимодействии в сфере производства электрического транспорта. Совсем скоро мы сможем наблюдать за первым продуктом, который был создан в рамках данного конгломерата.

Да, им станет электромобиль Honda, который будет построен на агрегатах GM. Cтрого говоря, автомобилей будет два - второй будет продаваться под брендом Acura. Подробностей об автомобилях немного – оба будут кроссоверами, и оба же будут производиться на мощностях GM.

Впрочем, куда больше информации у нас есть о платформе. Итак, речь идет о GM Ultium, которую показали в конце прошлого года. Платформа предполагает создание абсолютно разных типов автомобилей – с передним, полным либо задним приводом. К слову, возрожденный Hummer также базируется на этой платформе, так что кроссоверы Honda станут ему родными братьями.