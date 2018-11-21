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21 ноя 2018

Honda возродит модель Passport

Honda возродит модель Passport

Honda презентовала интересную премьеру для грядущего автосалона в Лос-Анджелесе – среднеразмерный кроссовер Passport, разработанный в США и предназначенный в первую очередь для местного рынка. Но, вполне возможно, что новинка доберется и до России

Первый "Паспорт", фактически, представлял собой среднеразмерный рамный внедорожник Isuzu Rodeo. А в России этот автомобиль реализовывался под более известным именем Opel Frontera. C рынка модель ушла в 2003 году и сейчас пришла пора возвращаться.

В свою очередь, реинкарнация не предполагает никакого клонирования - автомобиль будет абсолютно новым. Правда, будет присутствовать семейная преемственность. Дело в том, что новинка получит платформу от  кроссовера Pilot третьего поколения, но кузов чуть более компактный (короче примерно на 15 см). Сама по себе новинка должна встать между моделями Pilot и CR-V.  При этом в салоне наверняка будет три ряда кресел, как у основных конкурентов.

Нет никакой информации о технических и ходовых характеристиках. Но, вполне возможно, стоит ожидать стойки McPherson спереди, многорычажку сзади, амплитудозависимые амортизаторы и дефорсированный двигатель V6 3.5 с непосредственным впрыском.  Весь этот список применим к модели Pilot, с которым Passport разделит платформу.

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