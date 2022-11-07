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7 ноя 2022

Honda возродит модель Prelude

Honda возродит модель Prelude
Автор фото: фирма-производитель

В модельном ряду каждого автопроизводителя есть легендарные модели. К примеру, у Honda – это спортивное купе Prelude, которое выпускалось более 20 лет – с 1978 по 2000 год

Не так давно руководство Honda объявило о том, что модель будет возрождена, причем в электрическом исполнении. А несколько дней назад компания даже опубликовала специальный тизер, в котором демонстрировались два спорткара, накрытых специальным покрывалом. Один из них имеет компоновку кузова, типичную для среднемоторных моделей. Эксперты утверждают, что это будущий преемник культовой NSX.

Что касается будущего Prelude, то его характеристики не уточняются. Мы знаем лишь то, что Спорткар станет глобальной моделью и будет продаваться по всему миру.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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