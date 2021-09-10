Honda запускает цикл испытаний беспилотников

В течение пары ближайших месяцев японский концерн начнет подготовку к масштабным испытаниям беспилотных автомобилей, разработанных совместными усилиями с американской компанией Cruise — подразделением General Motors

Первый шаг – составление точной карты городов, где будут тестироваться автомобили. Отметим, что все тесты будут проходить в в городах Уцуномия и Хага в префектуре Тотиги. Сами испытания начнутся лишь в 2022 году.

Все беспилотники созданы на основе электрического Chevrolet Bolt EV. Машины, которые выйдут на дороги, будут самообучаться – искусственный интеллект автомобиля будет считывать данные о траффике и обстановке вокруг, чтобы постоянно оптимизировать свои алгоритмы действий.