Электрокар Honda-e превратили в болид

Казалось бы, ну какой гоночный потенциал есть у обычного городского ситикара, ан нет –инженеры Honda смогли его обнаружить

Итак, встречайте - Honda e-DRAG. Сразу скажем, информации по силовым установкам производитель не представляет. Возможно, что здесь по-прежнему установлен стандартный моторчик на 150 лошадиных сил. Правда, заводчане активно говорят о работах с кузовом и облегчением веса.

Так, например, капот крылья и передний бампер здесь заменены на единую деталь-колпак из карбона. По большому счету здесь все кузовные панели заменены на аналоги из углепластикового волокна. Стекол здесь практически нет - кроме лобового все заменено на поликарбонат. Соответственно, салон целиком лишен отделки, задний ряд тоже пущен «под нож».