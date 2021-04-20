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20 апр 2021

Электрокар Honda-e превратили в болид

Электрокар Honda-e превратили в болид
Автор фото: фирма-производитель

Казалось бы, ну какой гоночный потенциал есть у обычного городского ситикара, ан нет –инженеры Honda смогли его обнаружить

Итак, встречайте -  Honda e-DRAG. Сразу скажем, информации по силовым установкам производитель не представляет. Возможно, что  здесь по-прежнему установлен стандартный моторчик на 150 лошадиных сил.  Правда, заводчане активно говорят о работах с кузовом и облегчением веса.

Так, например, капот крылья и передний бампер здесь заменены на единую деталь-колпак из карбона. По большому счету здесь все кузовные панели заменены на аналоги из углепластикового волокна.  Стекол здесь практически нет - кроме лобового все заменено на поликарбонат. Соответственно, салон целиком лишен отделки, задний ряд тоже пущен «под нож».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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