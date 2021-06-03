Когда Honda EV Sport увидит свет?

Ответ на этот вопрос есть! Запоминайте, 2022 год – именно в этот период автомобиль и получит серийное воплощение

Фактически новинка являет собой Honda E в новом кузове. Платформа одна и та же, как и остальные узлы и агрегаты. Вероятнее всего EV Sport получит, как спортивное купе, самую старшую конфигурацию, а именно мотор на 154 лошадиные силы и батарею, которая обеспечивает пробег в 220 километров. Впрочем, показатели разгона не поражают воображения – всего восемь с половиной секунд до первой сотни.

Впрочем, все подробности раскроют нам только через год. К слову, в 2022 году у Honda будет еще одно важное событие - завершение продаж всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В строю останутся только «электрички» и гибриды.