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3 июн 2021

Когда Honda EV Sport увидит свет?

Когда Honda EV Sport увидит свет?
Автор фото: фирма-производитель

Ответ на этот вопрос есть! Запоминайте, 2022 год – именно в этот период автомобиль и получит серийное воплощение

Фактически новинка являет собой Honda E в новом кузове. Платформа одна и та же, как и остальные узлы и агрегаты.  Вероятнее всего EV Sport получит, как спортивное купе, самую старшую конфигурацию, а именно мотор на 154 лошадиные силы и батарею, которая обеспечивает пробег в 220 километров. Впрочем, показатели разгона не поражают воображения – всего восемь с половиной секунд до первой сотни.

Впрочем, все подробности раскроют нам только через год. К слову,  в 2022 году у Honda будет еще одно важное событие -  завершение продаж всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В строю останутся только «электрички» и гибриды.

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