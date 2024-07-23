Минивэн Honda Odyssey получил обновление

Компания Honda представила обновленный минивен Odyssey, который получил доработанную внешность и оснащение, но сохранил моторную гамму

Рестайлинговая модель отличается иными бамперами, решеткой радиатора и светотехникой. Минивэну достались новые колесные диски, а также серебряный или голубой цвета кузова. Изменения в салоне коснулись элементов декора и оснащения. На передней панели установлен экран мультимедийной системы диагональю 9 дюймов и “приборка” на 7 дюймов. Здесь есть беспроводная зарядка, USB-порты и поддержка Apple CarPlay и Android Auto. В списке оборудования самой доступной версии числятся электропривод багажной двери, подогревы сидений, люк, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоторможения и удержания полосы движения. В более дорогих комплектациях есть отдельный 12,8-дюймовый мультимедийный экран для задних пассажиров, спутниковая навигация, сиденья с вентиляцией, подогрев руля и отделка из перфорированной кожи.

Силовая установка осталась прежней. Odyssey оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 284 л.с. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод исключительно передний. Обновленная модель оценивается от 41 920 долларов, что эквивалентно 3 680 000 рублей.