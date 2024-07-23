Автомобильный портал Motorpage
23 июл 2024

Минивэн Honda Odyssey получил обновление

Минивэн Honda Odyssey получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda представила обновленный минивен Odyssey, который получил доработанную внешность и оснащение, но сохранил моторную гамму

Рестайлинговая модель отличается иными бамперами, решеткой радиатора и светотехникой. Минивэну достались новые колесные диски, а также серебряный или голубой цвета кузова. Изменения в салоне коснулись элементов декора и оснащения. На передней панели установлен экран мультимедийной системы диагональю 9 дюймов и “приборка” на 7 дюймов. Здесь есть беспроводная зарядка, USB-порты и поддержка Apple CarPlay и Android Auto. В списке оборудования самой доступной версии числятся электропривод багажной двери, подогревы сидений, люк, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоторможения и удержания полосы движения. В более дорогих комплектациях есть отдельный 12,8-дюймовый мультимедийный экран для задних пассажиров, спутниковая навигация, сиденья с вентиляцией, подогрев руля и отделка из перфорированной кожи.

Силовая установка осталась прежней. Odyssey оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 284 л.с. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод исключительно передний. Обновленная модель оценивается от 41 920 долларов, что эквивалентно 3 680 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda Passport TrailSport

Honda анонсировала новый Passport

22 июля 2024

Рассекречены характеристики нового электрокроссовера Honda Ye S7

15 июля 2024
Honda Ye S7

Honda выводит на китайский рынок семейство электромобилей под названием Ye

17 апреля 2024
Honda Pilot Black Edition

Honda Pilot получил “черное” обновление

04 марта 2024
Honda CR-V eFCEV (2025)

Honda CR-V получил водородный двигатель, способный заряжаться от сети

28 февраля 2024
Honda Saloon

Рассекречена та самая Honda с необычным дизайном

10 января 2024

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T9 - jac t9 (2024) тридевятое царство Тест драйв
19 июля 2024

JAC T9
"Тридевятое царство"
Dongfeng DFSK ix7 - dfsk ix7 (2024) классика и современность
Тест драйв
15 июля 2024

Dongfeng DFSK ix7
"Классика и современность"
Haval H3 - haval h3 (2024) круг квадратуры
Тест драйв
10 июля 2024

Haval H3
"Круг квадратуры"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 9 0 0