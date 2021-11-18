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18 ноя 2021

Модельная линейка Honda в России сократилась до одной модели

Модельная линейка Honda в России сократилась до одной модели
Автор фото: фирма-производитель

Из линейки Honda на российском рынке исчез кроссовер Pilot: модель уже убрали с официального сайта, а у дилеров остались считанные экземпляры.

Официальные представители Honda подтвердили исключение «Пилота» из модельной линейки. Скажем больше это первый шаг по прекращению продаж автомобилей в Росси, о чем уже было объявлено в начале текущего года. Дни CR-V на российском рынке тоже сочтены: последнюю партию планируют привезти весной 2022 года, после чего Honda полностью прекратит поставки лековушек, сконцентрировав все свои силы на продаже мотоциклов и иной техники (лодочные двигатели, снегоходы и.т.д).

Отметим, что у Pilot в последнее время были очень низкие продажи. Как отмечает АЕБ,  в октябре было продано всего лишь шесть экземпляров данной модели. Годовые продажи лишь немного превысили отметку в тысячу машин (CR-V и Pilot).

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