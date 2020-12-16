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16 дек 2020

У Honda возникли проблемы с двумя миллионами машин

У Honda возникли проблемы с двумя миллионами машин
Автор фото: фирма-производитель

Нет, здесь не пойдет речь о сложности с реализацией – все куда банальнее -  отзывная компания.

Японский концерн организовывает масштабный отзыв своих моделей СR-V, Accord и Insight. Три модели и три проблемы, начнем по порядку. Первым идет CR-V, точнее те машины, которые произведены с 2002 по 2006 год. Здесь обнаружена проблема короткого замыкания в механизме управления стеклоподъемниками, что уже приводило к возгоранию. «Аккорды и Инсайты» отзывают ради обновления программного обеспечения в блоке управления бортовой электроникой, где были обнаружены сбои. Всего на отзыв попали полтора миллиона машин.

Кроме того, дополнительно отзываются более четырехсот  различных моделей из-за коррозии переднего приводного вала. Среди машин, которые требуют ремонтного обслуживания, есть Honda Civic и Fit, а также седаны Acura ILX.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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