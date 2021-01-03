В Honda представили противовирусную маску для автомобиля

Японский концерн представил некую «маску» для салона автомобиля, которая не пропустит опасные вирусы.

Как это выглядит? Представьте себе салонный фильтр, который одели в чехол – именно этот чехол и должен отсеивать вирусные частицы. А каков принцип работы? На поверхности этой «маски» есть микроскопические шипы, которые схватывают всю пакость. Как заявляют в Honda, ученые, когда создавали эту технологию, медитировали и следили за природой!

Секретом поделились стрекозы- на их крыльях тоже присутствуют небольшие шипы, которые поддерживают полетные механизмы в чистоте. К слову, технологию проверили на практике. На машине включили рециркуляцию воздуха и сделали замеры – за 15 минут было удалено 98 процентов вредных частиц.