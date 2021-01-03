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3 янв 2021

В Honda представили противовирусную маску для автомобиля

В Honda представили противовирусную маску для автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн представил некую «маску» для салона автомобиля, которая не пропустит опасные вирусы.

Как это выглядит? Представьте себе салонный фильтр, который одели в чехол – именно этот чехол и должен отсеивать вирусные частицы. А каков принцип работы?  На поверхности этой «маски» есть микроскопические шипы, которые схватывают всю пакость. Как заявляют в Honda, ученые, когда создавали эту технологию, медитировали и следили за природой!

Секретом поделились стрекозы- на их крыльях тоже присутствуют небольшие шипы, которые поддерживают полетные механизмы в чистоте.  К слову, технологию проверили на практике. На машине включили рециркуляцию воздуха и сделали замеры – за 15 минут было удалено 98 процентов вредных частиц.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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