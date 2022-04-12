Выпустить 30 моделей электромобилей к 2030 году - возможно? Для Honda - однозначно да.

Японский концерн намерен занять лидирующие позиции в мировом производстве электрокаров. Ради достижения своей цели японцы готовы тратить очень много денег, иначе говоря заниматься серьезными инвестициями

Серьезные инвестиции - это сколько? Сто миллионов долларов? Пятьсот? Миллиард? Отвечаем - шестьдесят четыре миллиарда долларов, ровно столько Honda потратит на развитие электромобильной отрасли. Большая часть средств будет направлена на разработку новых моделей, причем концерн пообещал выпускать, как минимум, по одной модели ежегодно, а к 2030 году их число должно достигнуть тридцати. Самое интересное, в эту тридцатку не войдут модели, которые Honda создаст в рамках партнерства с GM, о котором было объявлено еще пятого апреля.

Надо отметить, что Honda бросит свои силы и на разработку высокоэффективных аккумуляторов. Надо сказать, что здесь концерн делает ставку на твердотельные батареи, а не на стандартные литий-ионные. Батареи первого типа показывают себя с лучшей стороны, когда речь идет об энергоемкости. К тому же они обладают гораздо меньшим весом.