Автомобильный портал Motorpage
12 апр 2022

Выпустить 30 моделей электромобилей к 2030 году - возможно? Для Honda - однозначно да.

Выпустить 30 моделей электромобилей к 2030 году - возможно? Для Honda - однозначно да.
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн намерен занять лидирующие позиции в мировом производстве электрокаров. Ради достижения своей цели японцы готовы тратить очень много денег, иначе говоря заниматься серьезными инвестициями

Серьезные инвестиции - это сколько?  Сто миллионов долларов? Пятьсот? Миллиард?  Отвечаем - шестьдесят четыре миллиарда долларов, ровно столько Honda потратит на развитие электромобильной отрасли.  Большая часть средств будет направлена на разработку новых моделей, причем концерн пообещал выпускать, как минимум, по одной модели ежегодно, а к 2030 году их число должно достигнуть тридцати. Самое интересное, в эту тридцатку не войдут модели, которые Honda создаст в рамках партнерства с GM, о котором было объявлено еще пятого апреля.

Надо отметить, что Honda бросит свои силы и на разработку высокоэффективных аккумуляторов. Надо сказать, что здесь концерн делает ставку на твердотельные батареи, а не на стандартные литий-ионные. Батареи первого типа показывают себя с лучшей стороны, когда речь идет об энергоемкости. К тому же они обладают гораздо меньшим весом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Honda HR-V (US) (2023)

Honda раскрыла информацию о новом HR-V

05 апреля 2022

Honda представила Civic для Европы.

24 марта 2022
Honda HR-V RS (2022)

Представлен заряженный Honda HR-V

24 марта 2022
Honda CR-V

Раскрыта внешность нового Honda CR-V

21 февраля 2022
Honda Pilot 2019 Снова в полет

Модельная линейка Honda в России сократилась до одной модели

18 ноября 2021

В Honda представили кроссовер для развивающихся стран

12 ноября 2021

 Новости Honda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"
Isuzu MU-X - isuzu mu-x (2021) прошел ли он проверку кавказским бездорожьем?
Тест драйв
06 апреля 2022

Isuzu MU-X
"Прошел ли Isuzu Mu-X проверку кавказским бездорожьем?"
Hyundai Staria - hyundai staria (2022) на что рассчитывает hyundai staria в сегменте полноприводных минивэнов
Тест драйв
04 апреля 2022

Hyundai Staria
"На что рассчитывает Hyundai Staria в сегменте полноприводных минивэнов"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 4 1 0