В Hyundai, кажется, научились делать эмоциональные автомобили. Что удивительно, не в сегменте спорткупе или горячих хэтчбеков, а в категории «семейный кроссовер»

Когда Hyundai выводила на российский рынок третье поколение Santa Fe, тест-драйв проходил в Армении. Вечером за ужином известный радиожурналист, с которым мы были в одном экипаже, сказал, что на автомобиле ездить будет опасно: не подвеска, а бланманже, раскачка на неровностях такая, что теряется связь колес с дорогой, его выбросило на встречную полосу. Представители Hyundai были, мягко говоря, недовольны.

Как говорится, прошли годы. И вот я, найдя в Подмосковье подходящую по профилю трассу, повторяю тогдашние Гошины маневры за рулем Santa Fe – но уже четвертого поколения. Прохожу на тех же 110 км/ч подъемы и спуски с одновременными поворотами. Никаких признаков раскачки, автомобиль стоит на траектории как приклеенный. Но главное даже не это. Если оценивать автомобиль как источник радости и удовольствия (а только так и надо его оценивать), то Santa Fe – пример того, что Hyundai научился извлекать из своих автомобилей настроение.

Красота на панели

Трудно представить, что было время, когда в России кроссоверы считали недоразумением, «недоджипом». Сегодня этот жанр не просто реабилитирован, но и просто – хит продаж. Хотя Santa Fe, скорее, выступает в какой-то смешанной дисциплине. Формально он – просто кроссовер с невысоким (190 мм) клиренсом и подключаемым полным приводом. При этом «походка» у него внедорожная, интерьер – люксового седана, а вместимость – как у семейного универсала.

Черно-коричневый салон Santa Fe (комплектация так и называется Black&Brown) задает уровень премиумности топовых внедорожников Lexus. Да и архитектура передней панели, похоже, навеяна теми же японскими мотивами. Перед глазами водителя – настоящая театральная сцена, музейная панорама, уступами восходящая к «заднику» – лобовому стеклу. Многосоставная, многоуровневая, интересная, ее хочется рассматривать в подробностях. По-азиатски затейливо, много деталей, но в глазах при этом не рябит и не раздражает.

Перфорированная кожа передних кресел с подогревом и вентиляцией, с ромбовидным рельефом на спинках – с ним рифмуется дизайн динамиков в передних дверях и вставки на дне дверных карманов. Боковая поддержка у спинки очень хороша, у подушки выражена меньше. Сама подушка немножко коротковата, но положение улучшает регулируемый подколенный валик, выдвинутый до предела. На фоне той эргономической катастрофы, которая сейчас разразилась в некоторых моделях немецкого премиума, заточенных под азиатскую фигуру, здесь – рай просто земной. Есть какая-то ирония в этом встречном движении: европейские бренды смещаются к азиатскому потребителю, с его особенностям телосложения, а бренды азиатские хотят «забрать» европейского и американского покупателя – и делают сиденья, близкие к идеальным для европейцев.

Второй ряд сидений в семиместной версии, которая у нас на тесте, ездит по рельсам вперед-назад. В крайнем заднем положении пассажир второго ряда сможет закинуть ногу на ногу, а если он сидит на «месте босса», справа, а перед ним никого – еще и сдвинуть вперед переднее кресло, «уронить» его спинку на торпедо и закинуть ноги в положение «американец из советских карикатур 1950-х». В крайнем переднем положении дивана второго ряда у населения третьего, откидного, появится хоть какое-то пространство для жизни. Седан бизнес-класса встречается с семейным кроссовером.

Но мы же обещали эмоции?

Двигатель прогресса. Ну и коробка

Главный их источник в Santa Fe – работа связки «двигатель – коробка». Обычно хочется, чтобы мощность под педалью акселератора ощущалась с запасом, чтобы двигатель был автомобилю «навырост». 200-сильный дизель сидит в Santa Fe, скорее, как влитой, его 440 Нм крутящего момента по паспорту выдаются с 1750 об/мин, а по ощущению – чуть ли не мгновенно. И это дает мощный и ровный старт и очень уверенный разгон, причем, во всех диапазонах, на любой скорости сохраняется мощный и ровный подхват. И вот парадокс: паспортная цифра разгона до сотни вроде бы совершенно не впечатляет: 9,4 секунды. Но глаза отказываются ей верить.

Нынешняя 8-скоростная коробка Santa Fe прекрасна. Благодаря ей двигатель не напрягается, все время работает в оптимальном диапазоне. И при крейсерских 90 км/ч держит максимум полторы тысячи оборотов, а коробка, когда надо ускориться или замедлиться, перебирает передачи совершенно незаметно. По плавности – как вариатор, по скорострельности – как суперпродвинутый «робот». Результат – отклик на педаль акселератора почти электромоторный (говорю, только что отъездив на «электричке» Jaguar).

Ускорение на Santa Fe не ощущается, аэродинамических шумов ноль, просто на HUD-дисплее на лобовом стекле 110 сменяется на 140, словно в компьютерной игре, даже шелест шин по асфальту не слишком усиливается. Лишь при кикдауне рокот дизеля становится громче. Максимальные 19-е диски, низкопрофильная резина – но вибрации от неровностей на руль не добираются, как почти не добавляет звука и прохождение неровностей – лишь породистый глухой «тыдым». Только когда в повороте случайно прихватываешь обочину, слышно, как то ли в арках, то ли по порогам «пробегают» камешки.

А «походка» у кроссовера Santa Fe тяжелая, скорее, рамная и внедорожная, но без валкости. Отсюда – повышенное ощущение безопасности: я легко и без сомнений разогнал автомобиль до 150 км/ч там, где точно не стал бы это делать на других кроссоверах. На нем бы в путешествие, на трассе это – лайнер, круизер, яхта.

Есть люди, тоскующие по ушедшему от нас гидроусилителю руля. Говорящие, что с приходом усилителя электрического потеряна физическая связь руля с колесами, пропало «теплое, ламповое». Но во-первых, гидроусилитель унес с собой и потери мощности двигателя, а во-вторых, вот я рулю сейчас Santa Fe, хорошо понимаю в каждый момент, в каком положении находятся передние колеса – и зачем мне эта физическая связь?

И еще и еще раз – испытываешь буквально физическую радость от того, как работает подвеска, как автомобиль проходит неровности – и дорожные, и внедорожные. Браво, Hyundai.

Кстати, о внедорожности: включенный принудительный полный привод здесь работает и на дорожных скоростях. Обычно при превышении определенной скорости муфта разблокируется, а в Santa Fe значок полного привода на панели продолжает гореть и при 60, и при 70 км/ч. Есть четыре режима вождения: Eco, Sport, Comfort и Smart. Eco «тормозит», Sport «шустрит», Comfort – ну понятно. А вот Smart автоматически подстраивается под твой стиль вождения. Едешь агрессивно – включает Sport, едешь экологично – переходит в Eco. Если среднее – показывает Comfort.

Система удержания в полосе и активный круиз-контроль позволяют ехать по загородному маршруту, не нажимая на педаль акселератора. Разве что в поворотах надо вмешиваться в управление. Впрочем, совсем руль отпускать нельзя – звучит зуммер и на приборной панели появляется предупреждение: система удержания в полосе будет отключена. Если снова положить руки на руль, Santa Fe продолжит движение в режиме автопилота. Он вообще умный: при запуске двигателя, когда за бортом +24, а климат-контроль установлен на +21, автомобиль автоматически включает не только кондиционер, но и вентиляцию водительского сиденья в предельном режиме, на три деления.

Что напоминает нам внутренняя жаба? Что расход топлива при выборе автомобиля становится важным фактором – не только экономическим, но и психологическим. Когда на приборной панели высвечивается средний расход в 7,2 литра и половины 71-литрового бака хватает на весь тестовый пробег, это впечатляет. Потому что при, например, 12 литрах бензина на сотню лишний раз подумаешь, сесть ли за руль. А при 7 литрах дизеля – легко, бешеной собаке семь верст не крюк, что называется. Поведение становится менее «зажатым», меняется образ и стиль жизни. Говорят, в Подмосковье есть магазины белорусских продуктов – сыр, сметана, мороженое. Проверим?

Навигатор не найден

А пресс-парку хочется сказать отдельное спасибо. Во-первых, за автомобиль, выданный без ковриков. Во-вторых, друзья: мы уже почти привыкли, что в некоторых пресс-парках по максимуму не снимают транспортировочные пленки и другие защитные наклейки, на порогах, панелях и даже иногда на кузове снаружи. Все понятно: вам автомобиль потом еще продавать. Но вот защитную полиэтиленовую пленку с третьего ряда сидений лучше все-таки снимать. Объясняю: журналист важен не сам по себе, он – полпред покупателя, помогающий сделать выбор за или против. И когда он раскладывает третий ряд сидений и видит, что все они укутаны в транспортировочную пленку, и еще сверху что-то набросано, – честно говоря, не хочется эту пленку снимать и пробовать забираться на третий ряд. Потому что тем самым ему как бы дают понять: ты тут временный, слазь, не для тебя эту ягодку растили. Сразу ничего не хочется пробовать, лишний раз садиться в хорошую дорогую машину, на чистый пол, в не совсем чистых ботинках – да, вы потом пропылесосите, но… Третье: при попытке включить навигацию экран выдавал надпись: карта памяти не найдена. Поэтому про навигацию в Santa Fe ничего не могу сказать, кроме того, что, если судить по меню дисплея, она в нем должна быть. Резюме: автомобиль лучше выдавать в состоянии полной готовности к употреблению, как клиенту.

Самый верный признак того, что автомобиль, как говорит молодежь, тебе «зашел» – если вернув его в пресс-парк, идешь на сайты дилеров и начинаешь изучать цены и комплектации. Сдав Santa Fe, я сходил и посмотрел: 2,9 млн в максимальной комплектации. При этом есть спецпредложения – 2,1 млн с копейками за пятиместную версию. За большой вместительный кроссвер, с тем же 200-сильным дизелем и 8-ступенчатой коробкой, что были на тестовом Santa Fe. Вроде бы немало, но столько же сейчас стоит, например, седан Skoda Superb в не самой верхней комплектации. А возможности их даже сравнивать не стоит. В общем задумался.

Технические характеристики Hyundai Santa Fe ГАБАРИТЫ, ММ 4770x1890x1703 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2765 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 185 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 1625/547/130 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1945-2070 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, турбодизель РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2199 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 200 при 3800 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 440 при 1750-2750 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст., автомат МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 203 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,5