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Hyundai Santa Fe. Походка внедорожника, комфорт бизнес-седана
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О Hyundai Santa Fe

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Хендай Санта Фе

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Hyundai Santa Fe 2019 вид спереди
«Сотовая» тема в дизайне Santa Fe начинается с решетки радиатора
Hyundai Santa Fe 2019 вид сбоку
В профиль автомобиль – такой же, как на ходу: динамичный и устойчивый
Hyundai Santa Fe 2019 вид сзади
Задний бампер вроде практичный, из некрашеного пластика – если бы не размеры серебристой накладки
Hyundai Santa Fe 2019 вид сзади
Подводка задних фонарей, планка между ними – хром, во вполне умеренном количестве
Hyundai Santa Fe 2019 передняя фара
Передняя оптика, разнесенная на три «этажа» – модное современное решение
Hyundai Santa Fe 2019 салон
Передняя панель – сложносочиненная и многоуровневая
Hyundai Santa Fe 2019 салон
Каждый ее фрагмент достоин отдельного изучения
Hyundai Santa Fe 2019 АКПП
Вокруг кулисы АКПП сгруппированы многие полезные клавиши: от выбора режимов до включения автопарковки
Hyundai Santa Fe 2019 передние кресла
Ерзать на сиденье можно легко, а вот спина водителя фиксируется надежнее
Hyundai Santa Fe 2019 передние кресла
А вот снова уже знакомые нам «соты»
Hyundai Santa Fe 2019 передняя дверь
«Сотовая» тема продолжается и в рельефе дверного динамика…
Hyundai Santa Fe 2019 передняя дверь
… и даже внутри дверного кармана
Hyundai Santa Fe 2019 приборная панель
«Нарисованная» панель приборов дает широкие возможности индикации режимов движения. Smart – самый умный, как ясно из названия
Hyundai Santa Fe 2019 панорамная крыша
Панорамный люк Santa Fe особенно пригодится в путешествиях
Hyundai Santa Fe 2019 интерьер
Интерьер салона красив и с точки зрения пассажира
Hyundai Santa Fe 2019 задний ряд
На заднем ряду будет просторно и ногам пассажиров…
Hyundai Santa Fe 2019 задний ряд
… и для их рук тоже найдётся опора
Hyundai Santa Fe 2019 управление климатом
Две USB-зарядки, персональные воздуховоды, но управление климатом – только с переднего ряда
Hyundai Santa Fe 2019 солнцезащитные шторки
Солнцезащитные шторки выдвигаются вручную
Hyundai Santa Fe 2019 второй ряд
Это – если сесть на задний диван, сдвинутый назад до предела
Hyundai Santa Fe 2019 второй ряд
А если понажимать эти клавиши на боковине спинки переднего ряда…
Hyundai Santa Fe 2019 второй ряд
… результат получится еще более впечатляющим
Hyundai Santa Fe 2019 багажное отделение
При разложенных сиденьях третьего ряда от багажника остаются символические 130 литров объема
Hyundai Santa Fe 2019 регулировки климата
Третьему ряду с регулировками климата повезло больше…
Hyundai Santa Fe 2019 третий ряд
…чего не скажешь о пространстве для ног
Hyundai Santa Fe 2019 багажное отделение
Максимальный грузовой объем Santa Fe впечатляет
Hyundai Santa Fe 2019 передний свес
В паспортные 185 мм дорожного просвета не очень верится при взгляде на передний свес…
Hyundai Santa Fe 2019 задний свес
…да и на задний
Hyundai Santa Fe 2019 монитор
Нет, в принципе-то навигатор должен быть…
Hyundai Santa Fe 2019 монитор
… как видно из надписи на кнопках центрального дисплея. Что ж, зато к камере вопросов нет
Hyundai Santa Fe 2019 логотип

В Hyundai, кажется, научились делать эмоциональные автомобили. Что удивительно, не в сегменте спорткупе или горячих хэтчбеков, а в категории «семейный кроссовер»

Когда Hyundai выводила на российский рынок третье поколение Santa Fe, тест-драйв проходил в Армении. Вечером за ужином известный радиожурналист, с которым мы были в одном экипаже, сказал, что на автомобиле ездить будет опасно: не подвеска, а бланманже, раскачка на неровностях такая, что теряется связь колес с дорогой, его выбросило на встречную полосу. Представители Hyundai были, мягко говоря, недовольны.

Как говорится, прошли годы. И вот я, найдя в Подмосковье подходящую по профилю трассу, повторяю тогдашние Гошины маневры за рулем Santa Fe – но уже четвертого поколения. Прохожу на тех же 110 км/ч подъемы и спуски с одновременными поворотами. Никаких признаков раскачки, автомобиль стоит на траектории как приклеенный. Но главное даже не это. Если оценивать автомобиль как источник радости и удовольствия (а только так и надо его оценивать), то Santa Fe – пример того, что Hyundai научился извлекать из своих автомобилей настроение.

Красота на панели

Трудно представить, что было время, когда в России кроссоверы считали недоразумением, «недоджипом». Сегодня этот жанр не просто реабилитирован, но и просто – хит продаж. Хотя Santa Fe, скорее, выступает в какой-то смешанной дисциплине. Формально он – просто кроссовер с невысоким (190 мм) клиренсом и подключаемым полным приводом. При этом «походка» у него внедорожная, интерьер – люксового седана, а вместимость – как у семейного универсала.

Черно-коричневый салон Santa Fe (комплектация так и называется Black&Brown) задает уровень премиумности топовых внедорожников Lexus. Да и архитектура передней панели, похоже, навеяна теми же японскими мотивами. Перед глазами водителя – настоящая театральная сцена, музейная панорама, уступами восходящая к «заднику» – лобовому стеклу. Многосоставная, многоуровневая, интересная, ее хочется рассматривать в подробностях. По-азиатски затейливо, много деталей, но в глазах при этом не рябит и не раздражает.

Перфорированная кожа передних кресел с подогревом и вентиляцией, с ромбовидным рельефом на спинках – с ним рифмуется дизайн динамиков в передних дверях и вставки на дне дверных карманов. Боковая поддержка у спинки очень хороша, у подушки выражена меньше. Сама подушка немножко коротковата, но положение улучшает регулируемый подколенный валик, выдвинутый до предела. На фоне той эргономической катастрофы, которая сейчас разразилась в некоторых моделях немецкого премиума, заточенных под азиатскую фигуру, здесь – рай просто земной. Есть какая-то ирония в этом встречном движении: европейские бренды смещаются к азиатскому потребителю, с его особенностям телосложения, а бренды азиатские хотят «забрать» европейского и американского покупателя – и делают сиденья, близкие к идеальным для европейцев.

Второй ряд сидений в семиместной версии, которая у нас на тесте, ездит по рельсам вперед-назад. В крайнем заднем положении пассажир второго ряда сможет закинуть ногу на ногу, а если он сидит на «месте босса», справа, а перед ним никого – еще и сдвинуть вперед переднее кресло, «уронить» его спинку на торпедо и закинуть ноги в положение «американец из советских карикатур 1950-х». В крайнем переднем положении дивана второго ряда у населения третьего, откидного, появится хоть какое-то пространство для жизни. Седан бизнес-класса встречается с семейным кроссовером.
Но мы же обещали эмоции?

Двигатель прогресса. Ну и коробка

Главный их источник в Santa Fe – работа связки «двигатель – коробка». Обычно хочется, чтобы мощность под педалью акселератора ощущалась с запасом, чтобы двигатель был автомобилю «навырост». 200-сильный дизель сидит в Santa Fe, скорее, как влитой, его 440 Нм крутящего момента по паспорту выдаются с 1750 об/мин, а по ощущению – чуть ли не мгновенно. И это дает мощный и ровный старт и очень уверенный разгон, причем, во всех диапазонах, на любой скорости сохраняется мощный и ровный подхват. И вот парадокс: паспортная цифра разгона до сотни вроде бы совершенно не впечатляет: 9,4 секунды. Но глаза отказываются ей верить.

Нынешняя 8-скоростная коробка Santa Fe прекрасна. Благодаря ей двигатель не напрягается, все время работает в оптимальном диапазоне. И при крейсерских 90 км/ч держит максимум полторы тысячи оборотов, а коробка, когда надо ускориться или замедлиться, перебирает передачи совершенно незаметно. По плавности – как вариатор, по скорострельности – как суперпродвинутый «робот». Результат – отклик на педаль акселератора почти электромоторный (говорю, только что отъездив на «электричке» Jaguar).

Ускорение на Santa Fe не ощущается, аэродинамических шумов ноль, просто на HUD-дисплее на лобовом стекле 110 сменяется на 140, словно в компьютерной игре, даже шелест шин по асфальту не слишком усиливается. Лишь при кикдауне рокот дизеля становится громче. Максимальные 19-е диски, низкопрофильная резина – но вибрации от неровностей на руль не добираются, как почти не добавляет звука и прохождение неровностей – лишь породистый глухой «тыдым». Только когда в повороте случайно прихватываешь обочину, слышно, как то ли в арках, то ли по порогам «пробегают» камешки.

А «походка» у кроссовера Santa Fe тяжелая, скорее, рамная и внедорожная, но без валкости. Отсюда – повышенное ощущение безопасности: я легко и без сомнений разогнал автомобиль до 150 км/ч там, где точно не стал бы это делать на других кроссоверах. На нем бы в путешествие, на трассе это – лайнер, круизер, яхта.

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Есть люди, тоскующие по ушедшему от нас гидроусилителю руля. Говорящие, что с приходом усилителя электрического потеряна физическая связь руля с колесами, пропало «теплое, ламповое». Но во-первых, гидроусилитель унес с собой и потери мощности двигателя, а во-вторых, вот я рулю сейчас Santa Fe, хорошо понимаю в каждый момент, в каком положении находятся передние колеса – и зачем мне эта физическая связь?

И еще и еще раз – испытываешь буквально физическую радость от того, как работает подвеска, как автомобиль проходит неровности – и дорожные, и внедорожные. Браво, Hyundai.

Кстати, о внедорожности: включенный принудительный полный привод здесь работает и на дорожных скоростях. Обычно при превышении определенной скорости муфта разблокируется, а в Santa Fe значок полного привода на панели продолжает гореть и при 60, и при 70 км/ч. Есть четыре режима вождения: Eco, Sport, Comfort и Smart. Eco «тормозит», Sport «шустрит», Comfort – ну понятно. А вот Smart автоматически подстраивается под твой стиль вождения. Едешь агрессивно – включает Sport, едешь экологично – переходит в Eco. Если среднее – показывает Comfort.

Система удержания в полосе и активный круиз-контроль позволяют ехать по загородному маршруту, не нажимая на педаль акселератора. Разве что в поворотах надо вмешиваться в управление. Впрочем, совсем руль отпускать нельзя – звучит зуммер и на приборной панели появляется предупреждение: система удержания в полосе будет отключена. Если снова положить руки на руль, Santa Fe продолжит движение в режиме автопилота. Он вообще умный: при запуске двигателя, когда за бортом +24, а климат-контроль установлен на +21, автомобиль автоматически включает не только кондиционер, но и вентиляцию водительского сиденья в предельном режиме, на три деления.

Что напоминает нам внутренняя жаба? Что расход топлива при выборе автомобиля становится важным фактором – не только экономическим, но и психологическим. Когда на приборной панели высвечивается средний расход в 7,2 литра и половины 71-литрового бака хватает на весь тестовый пробег, это впечатляет. Потому что при, например, 12 литрах бензина на сотню лишний раз подумаешь, сесть ли за руль. А при 7 литрах дизеля – легко, бешеной собаке семь верст не крюк, что называется. Поведение становится менее «зажатым», меняется образ и стиль жизни. Говорят, в Подмосковье есть магазины белорусских продуктов – сыр, сметана, мороженое. Проверим?

Навигатор не найден

А пресс-парку хочется сказать отдельное спасибо. Во-первых, за автомобиль, выданный без ковриков. Во-вторых, друзья: мы уже почти привыкли, что в некоторых пресс-парках по максимуму не снимают транспортировочные пленки и другие защитные наклейки, на порогах, панелях и даже иногда на кузове снаружи. Все понятно: вам автомобиль потом еще продавать. Но вот защитную полиэтиленовую пленку с третьего ряда сидений лучше все-таки снимать. Объясняю: журналист важен не сам по себе, он – полпред покупателя, помогающий сделать выбор за или против. И когда он раскладывает третий ряд сидений и видит, что все они укутаны в транспортировочную пленку, и еще сверху что-то набросано, – честно говоря, не хочется эту пленку снимать и пробовать забираться на третий ряд. Потому что тем самым ему как бы дают понять: ты тут временный, слазь, не для тебя эту ягодку растили. Сразу ничего не хочется пробовать, лишний раз садиться в хорошую дорогую машину, на чистый пол, в не совсем чистых ботинках – да, вы потом пропылесосите, но… Третье: при попытке включить навигацию экран выдавал надпись: карта памяти не найдена. Поэтому про навигацию в Santa Fe ничего не могу сказать, кроме того, что, если судить по меню дисплея, она в нем должна быть. Резюме: автомобиль лучше выдавать в состоянии полной готовности к употреблению, как клиенту.

Самый верный признак того, что автомобиль, как говорит молодежь, тебе «зашел» – если вернув его в пресс-парк, идешь на сайты дилеров и начинаешь изучать цены и комплектации. Сдав Santa Fe, я сходил и посмотрел: 2,9 млн в максимальной комплектации. При этом есть спецпредложения – 2,1 млн с копейками за пятиместную версию. За большой вместительный кроссвер, с тем же 200-сильным дизелем и 8-ступенчатой коробкой, что были на тестовом Santa Fe. Вроде бы немало, но столько же сейчас стоит, например, седан Skoda Superb в не самой верхней комплектации. А возможности их даже сравнивать не стоит. В общем задумался.

   

Технические характеристики Hyundai Santa Fe

ГАБАРИТЫ, ММ

4770x1890x1703

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2765

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

185

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

1625/547/130

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1945-2070

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R4, турбодизель

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2199

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

200 при 3800 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

440 при 1750-2750 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

8-ст., автомат

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

203

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

9,4

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,5

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