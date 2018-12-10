Флагманский кроссовер корейской марки объединил в себе запросы самых капризных покупателей из США и России

Автомобильная реклама на каждом шагу кричит о возможности заглянуть в будущее, а у меня родился совсем другой слоган: «На этой машине – хоть в каменный век». Кстати, я только что оттуда – вернулся из путешествия по Киргизии. Позади больше тысячи километров по самым разным дорогам – нормальным, плохим и чудовищным. А еще по тропам, где киргизы передвигаются лишь на лошадях. Мы забирались в такую глушь, куда цивилизация так и не добралась. Впрочем, достаточно отъехать от Бишкека сотню верст, как попадаешь на два-три десятилетия назад. Преодолел еще две сотни – и ты уже в глубоком прошлом, время там словно зацементировано на столетия.

И это был по-настоящему честный тест драйв. В отличие от гламурной Европы, где массу возможных недостатков новой модели порой просто не замечаешь – слишком уж стерильные условия. Тут же наоборот, почти постоянный экстрим: полное отсутствие разметки и убитый асфальт, неожиданно выбегающие на трассу собаки, лошади и быки. А еще – полные неожиданностей узкие горные дороги, где на 3000 м выше уровня моря и автомобили, и люди явно ощущают кислородное голодание…

Русский или американец?

Наверное, замечали: даже снятый самым талантливым режиссером фильм ужасов вряд ли заставит содрогнуться, когда смотришь его в уютной обстановке, – скорее ухмыльнешься, чем испугаешься. Негативный внешний сигнал нейтрализует позитивная среда в непосредственной близости. Условная защитная оболочка. Если хотите, атмосфера тела. Вот и за рулем нового Santa Fe испытываешь похожий приятный диссонанс. И ночью, когда в проливной дождь скачешь как дзерен к своему горному отелю по совершенно разбитой грунтовке, усеянной камнями размером с кулак. И днем, когда несешься на скорости свыше «сотни» по совсем уж лошадиной тропе. А кажется, что сидишь дома в кресле и смотришь географический канал – меняется лишь картинка. Настолько комфортно чувствуешь себя в автомобиле. Именно умением создавать иллюзию хорошего покрытия даже там, где им и не пахнет, меня больше всего поразил новый флагманский кроссовер Hyundai.

И дело не только в прилично модернизированной по сравнению с прошлым поколением модели подвеске, ставшей всеядной и способной переваривать дыры в асфальте, щебенку и камни. Машина удивляет еще и почти премиальным уровнем шумоизоляции. Практически везде – и в области окон и крыши, и в районе колесных арок, и под днищем. Инженеры проработали все возможные проблемные зоны. Приспичило послушать Шуберта на не видевшем десяток лет ремонта киргизском «хайвее»? А почему бы и нет, посторонние звуки не помешают. В салоне – почти домашняя консерватория, релакс и наслаждение. Пассажиры в такие моменты испытывают на себе эффект эскапизма – полной изоляции от внешней среды. Подобное прежде удавалось ощущать лишь в дорогих автомобилях все из того же премиум-сегмента.

Еще одно хорошо заметное на безобразных дорогах преимущество нового кроссовера – плавность хода. Теперь Santa Fe словно не замечает неровностей и волнообразных образований на асфальте. Поэтому не очень высоких «лежачих полицейских» вполне можно «давить» не снижая скорости. На управляемость в поворотах тоже грех жаловаться – дугу машина прописывает строго по заданной траектории, а кренится совсем чуть-чуть. Ездовые повадки получились на редкость сбалансированными для автомобиля среднего ценового сегмента.

Выходит, кроссовер «лепили» специально под российские условия эксплуатации? Не только. Известно же, главным потребителем Santa Fe остается американец. Типичный янки. Не задумывающийся о диетах и собственном весе, но привыкший к простору и комфорту в машине даже за небольшие деньги. И тут «кореец» тоже сумел подстроиться. По сравнению с предшественником автомобиль стал просторнее – сказалось увеличение колесной базы на 7 см, из-за чего ощутимую прибавку пространства для ног получили все пассажиры. Свободнее и в плечах.

А еще понимаешь, что кресла не просто массивные и широкие, но и действительно удобные. Причем не только передние, но и зад­ние. На втором ряду без проблем уместятся очень высокие и плотные ребята. И не пожалуются на усталость в дальней поездке – проверено на жутких дорогах Киргизии. В этом отношении корейский кроссовер обставил даже некоторые премиальные модели, которые могут стоить в два, а то и в три раза дороже! Кстати, в Santa Fe можно заказать еще и третий ряд. Но я не вижу в этом смысла. Зачем? Там уже не развалишься, как на втором, да и полезное пространство багажника будет съедено. Исключение, если в семье много детей.

Когда дизель тише бензина

В России большого выбора моторов для новинки не предусмотрено – ограничились парой. Бензиновый 188-сильный двигатель с непосредственным впрыском устроит, похоже, только флегматичных водителей. Нехватка мощности и крутящего момента особенно явно ощущается на серпантинах: пытаешься крутить движок до максимальных оборотов, а динамика практически не меняется. Конечно, надо делать поправку на высокогорье и кислородное голодание, но и с ее учетом мотор для такого кроссовера не оптимальный.

С дизелем же все иначе, даже в гору 200-сильный мотор, который «поженили» с 8-диапазонным «автоматом», тянет легко и непринужденно. Передачи меняются почти незаметно, а при обгоне нет необходимости задействовать «спортивный» режим – и так ускоряешься без задержки.

Но больше всего удивило, что дизельная модификация оказалась в активном режиме движения заметно тише бензиновой. Впрочем, против последней играют 6-диапазонный «автомат» и необходимость часто гнать обороты в красную зону.

Вся электронная рать

Напичкали помощниками по уши! Такого количества электронных ассистентов не найдете, пожалуй, ни у кого из конкурентов. Специально для американцев автомобиль оснастили системой контроля за задними пассажирами, теперь их не забудешь в закрытой машине: стоит водителю снаружи заблокировать замки, как датчики движения просканируют второй ряд и среагируют, если там кто-то остался, сработает сигнализация. Нам, правда, такая проверка показалась излишеством.

А вот система экстренного торможения точно никому не помешает. Особенно сейчас, когда водители частенько отвлекаются на смартфоны. Вышло забавно. Нам демонстрировали возможности ассистента на огороженной площадке перед отелем в Бишкеке, но стоило отъехать от гостиницы, как жизнь начала подкидывать испытание за испытанием: то машина впереди без стоп-сигналов, то перебегающие дорогу лошади. Проверено – работает.

Другая новая для Hyundai Santa Fe «фишка» – система помощи при выезде с парковки. Сканирует пространство и, если обнаруживает опасность, сначала сигнализирует, а затем автоматически тормозит. Еще один электронный ассистент не даст разблокировать детский замок на дверях, если рядом проезжает автомобиль. Кого-то точно порадуют и интеллектуальные системы удержания в полосе, а также контроля слепых зон. Теперь электроника не только следит за движением в пределах разметки и предупреждает об опасных перестроениях, но и аккуратно вмешивается – притормаживает и подруливает.

Список суфлеров можно продолжать. Вместе они создают ощущение, что ты находишься внутри крепости на колесах, причем окруженный комфортом и штатом телохранителей. И ведь за такой «комплект» не просят сумасшедших денег, как в случае с престижными моделями из Европы. По-моему, повод задуматься для тех, кто не считает разумным переплачивать.

Технические характеристики Hyundai Santa Fe Габариты, мм 4770х1890х1680 Колесная база, мм 2765 Дорожный просвет, мм 185 Объем багажника, л 625–1695 Снаряженная масса, кг 1905 Тип двигателя турбодизель Рабочий объем, см³ 2199 Макс. мощность, л.с./об/мин 200/3800 Макс. момент, Нм/об/мин 440/1750–2750 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 203 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,4 Расход топлива (средний), л/100 км 7,5 Объем бака, л 71