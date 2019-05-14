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Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение

Hyundai Santa Fe 2019 вид сбоку
Hyundai Santa Fe 2019 вид сбоку
Hyundai Santa Fe 2019 салон
Уютный салон, отличная эргономика и достойная управляемость являются главными козырями Santa Fe
Hyundai Santa Fe 2019 приборная панель
Hyundai Santa Fe 2019 управление климатом
Hyundai предлагает двухзонный «климат», а также подогрев и вентиляцию сидений
Hyundai Santa Fe 2019 АКПП
Автоматическая коробка передач отличается плавностью работы
Hyundai Santa Fe 2019 кнопки
Дополнительные клавиши позволяют водителю регулировать правое переднее сиденье
Hyundai Santa Fe 2019 розетки
Для гаджетов есть все, что нужно, включая беспроводную зарядку
Hyundai Santa Fe 2019 багажное отделение
Сложенный третий ряд сидений в Hyundai совершенно незаметен
Hyundai Santa Fe 2019 передняя оптика
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 2019
Renault Koleos 2017 вид сбоку
Французский кроссовер едет легко и азартно, без промедления следуя за информативным и точным рулем
Renault Koleos 2017 салонRenault Koleos 2017 приборная панель
Renault Koleos 2017 центральная консоль
Вертикально расположенный планшетник можно поделить на две части
Renault Koleos 2017 АМКП
Вариатор успешно имитирует гидромеханический «автомат»
Renault Koleos 2017 ключ
Это ключ, доставать его из кармана не требуется благодаря функции бесключевого доступа
Renault Koleos 2017 кнопки
Кнопки подогрева руля, отключения системы стабилизации и смены алгоритмов работы полного привода расположены в малозаметном месте слева внизу от руля
Renault Koleos 2017 багажное отделение
В подполье Renault находится полноценное запасное колесо
Renault Koleos 2017 передняя оптика
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Renault Koleos 2.5 CVT 2017
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Renault Koleos 2.5 CVT 2017
Hyundai Santa Fe и Renault Koleos вид сзади

Стильный «кореец» и оригинальный «француз» соревнуются в элегантности и ходовых качествах

Едва мы приступили к фотосъемке, откуда ни возьмись – прилично упакованный мужчина лет сорока: «Ух ты, какой «Хюндай»! Что за модель?» Пришлось рассказывать, что это новый Santa Fe, продажи которого начались осенью 2018-го, а заодно поправили: говорить надо не «Хюндай», а «Хёндэ». Далее последовали расспросы, сколько автомобиль стоит, и наконец был вынесен вердикт: «Надо брать!» Впрочем, и Renault Koleos неизменно привлекал к себе внимание, несмотря на то, что продается на российском рынке на год дольше соперника.

Оригинальные детали

Что новый Santa Fe, что Koleos в транспортном потоке не теряются. Французский кроссовер выделяется прежде всего необычными фарами с С-образными «хвостиками» ходовых огней, да и с пропорциями у него полный порядок. Хотя корейский соперник все же выглядит интереснее благодаря авангардной трехэтажной оптике. Поначалу кажется, что у него очень узкие фары и огромные «противотуманки», однако вскоре выясняется: то, что казалось фарами, в реальности является ходовыми и габаритными огнями, а настоящие фары как раз те, что принимаешь за противотуманные. Притом что настоящие противотуманные притаились в бампере. Словом, необычно, стильно и… хищно.

Новый Santa Fe у нас продается с двумя силовыми агрегатами – бензиновым и дизельным. Бензиновый двигатель имеет объем 2,4 л, развивает 188 л.с. и сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Турбодизель 2,2-литровый, 200-сильный, агрегатируется с 8-диапазонным «автоматом». Привод у всех модификаций полный. Начальная цена бензиновой версии составляет 2 049 000 рублей, а за турбодизельный вариант просят не менее 2 379 000 рублей.

Французский кроссовер предлагается с тремя моторами. Два из них бензиновые, объемом 2,0 и 2,5 л, развивающие 144 и 171 л.с. соответственно. Сочетаются только с бесступенчатым вариатором и полным приводом. Собственно, полный привод и вариатор используются на всех модификациях, в том числе и на третьей – турбодизельной, объемом 2,0 л и мощностью 177 л.с. Цены на бензиновые версии начинаются с 1 699 000 (2,0 л) и 2 139 000 рублей (2,5 л), а на турбодизельную – с 2 299 000 рублей.

На этот раз нам не удалось собрать для сравнения варианты с идентичными силовыми агрегатами. То есть Hyundai у нас турбодизельный, мощностью 200 л.с., а Renault бензиновый, 171-сильный. Впрочем, по паспортной динамике кроссоверы очень близки. Заодно посмотрим, стоит ли переплачивать 240 тыс. за дизель корейского кроссовера.

Стилистические особенности

Салоны наших подопечных по дизайну отличаются как небо и земля. В интерьере «француза» главным стилеобразующим элементом является вертикальный 8,7-дюймовый планшет, расположенный в центре передней панели. Экран, конечно, сенсорный, делится на две части, что очень удобно. Например, вверху монитора отображается карта навигации, а снизу – музыкальные каналы. Словом, интерфейс нам понравился, а вот расположение некоторых клавиш вызвало вопросы. Так, чтобы включить подогрев рулевого колеса, надо выискивать кнопку в слепой зоне слева-внизу от баранки, точно так же, как и кнопку открывания багажника. Отметим и отсутствие авторежима всех стеклоподъемников, кроме водительского, и выборочную подсветку клавиш в темноте. Качество отделки салона вполне приличное, хотя жесткого пластика могло быть и поменьше. Как, например, у Santa Fe.

Мягких отделочных материалов в интерьере «корейца» больше, а «слоеный» дизайн с плавными линиями создает умиротворяющее настроение. Экран интерфейса здесь горизонтальный и заметно меньше в размерах, но в удобстве пользования сопернику не уступает. К тому же он тоже «делится» на две части. Вообще, по эргономике Hyundai лучше, хотя и у него автоматически работает только водительский электростеклоподъемник. Но с ночной подсветкой клавиш здесь никаких проблем нет. А еще, в отличие от французского конкурента, есть память положения кресел и зеркал, а также проектор показаний на лобовое стекло.

Сиденья Santa Fe нам тоже понравились больше – отличный профиль, мягкая набивка и крепкая, но ненавязчивая боковая поддержка. В Koleos профиль неплох, однако боковая поддержка фактически отсутствует. При этом крупногабаритные водители французского кроссовера жалуются, что их правая нога упирается в поручень центрального тоннеля. В Hyundai ногам гораздо просторнее. К тому же здесь имеется регулировка наклона подушки, а у Renault она отсутствует.

На втором ряду корейского SUV с регулировками тоже порядок – сиденья ездят вперед-назад и меняют наклон спинок. Если сдвинуть половинки дивана до упора назад, места для ног станет даже больше, чем в Koleos, сиденья которого никак не регулируются. Так, в случае посадки «сам за собой» у человека ростом 180 см в корейском кроссовере перед коленями останется около 12 см, а во французском – порядка 10 см. Над головой в Renault будет примерно 8 см, а в Hyundai – около 6 см. Но «кореец», в отличие от соперника, оснащен панорамной крышей, «съедающей» пару-тройку сантиметров, так что без «панорамы» по пространству над головой они примерно равны. Оба кроссовера предлагают по два USB-входа для задних седоков. А еще у Santa Fe есть третий ряд. Правда, взрослым там не понравится (хотя недалеко проехать можно), а детям будет в самый раз.

По объему багажного отсека корейский кроссовер тоже в лидерах, а при раскладывании сидений второго и третьего рядов у него получается ровная площадка. В подполье Hyundai есть удобный бокс для съемной шторки. Запасное колесо из-за складного третьего ряда размещается под днищем. В Renault запаска под полом багажника (что куда удобнее), но при складывании второго ряда образуется небольшая ступенька. Оба кроссовера имеют электропривод пятой двери.

Характерные отличия

То, что под капотом Hyundai стоит турбодизель, заметно лишь с улицы – по характерному стрекоту силового агрегата. Находясь же в салоне, понять это практически невозможно: легкие вибрации на холостых оборотах присутствуют, но они есть и у бензинового Renault. А вот по ускорению, несмотря на схожую динамику в ТТХ, разница ощущается с первых метров пути. Ведь турбодизель «корейца» сразу выдает мощную тягу, что вместе с резвыми настройками педали акселератора обеспечивает интенсивный разгон.

У «француза» реакции на подачу топлива тоже не имеют пауз, но нехватка крутящего момента на низких оборотах делает набор скорости гораздо более спокойным, чем у соперника. Что касается работы трансмиссий, то ни к «автомату» Hyundai, ни к вариатору Renault никаких претензий. Их просто не замечаешь, как и работу тормозов.

По управляемости же, наоборот, более живым ощущается Koleos. Он моментально отзывается на повороты «неострого» (ровно три оборота от упора до упора) руля и практически без недостаточной поворачиваемости ныряет в виражи. На извилис­той дороге «француз» способен подарить азартному водителю немало прият­ных минут. Корейский соперник не менее точно чертит траекторию благодаря более «острой» (2,7 оборота от упора до упора) баранке, но о каком-либо азарте речи уже не идет: все четко, академически правильно, однако без эмоций.

По плавности хода соперники тоже проповедуют разные философии. Так, на городской «мелочи» лучше себя чувствует Santa Fe, но более крупные неровности уже выводят его из себя. Koleos же, напротив, потряхивает на безобидных заплатках и трещинках, а на «крупняке» подвеска вполне держит удар. Так что, случись прохватить по разбитой грунтовке, пассажиры Renault будут чувствовать себя гораздо лучше, чем седоки Hyundai. Да и дорожный просвет у «француза» больше. А вот в чем они не отличаются, так это в плане шумоизоляции, – она у обоих одинаково хороша. Разве что зимние шины обращают на себя внимание.

По итогам теста в лидеры выбился Hyundai Santa Fe – в основном за счет более удобного и эргономичного салона, а также вместительного багажного отсека. Что касается ходовых качеств, то каждый из соперников привлекателен по-своему и рассчитан на покупателей с разными предпочтениями. Корейский кроссовер интереснее в городе, «француз» же не спасует и в глубинке с ее разбитыми дорогами. 

         

Технические характеристики Renault Koleos 2.5 CVT

Габариты, мм

4672х1843х1673

Колесная база, мм

2705

Диаметр разворота, м

11,4

Дорожный просвет, мм

210

Объем багажника, л

538

Снаряженная масса, кг

1607

Тип двигателя

L4 бензиновый

Рабочий объем, см³

2488

Макс. мощность, л.с./об/мин

171/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

233/4400

Привод

полный

Трансмиссия

бесступенчатый вариатор

Шины спереди/сзади

225/60 R18

Макс. скорость, км/ч

199

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,8

Расход топлива (средний), л/100 км

8,3

Объем бака, л

60

             

Технические характеристики Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi

Габариты, мм

4770х1890х1705

Колесная база, мм

2765

Диаметр разворота, м

11,4

Дорожный просвет, мм

185

Объем багажника, л

625

Снаряженная масса, кг

1905

Тип двигателя

L4, турбодизель

Рабочий объем, см³

2199

Макс. мощность, л.с./об/мин

200/3800

Макс. момент, Нм/об/мин

440/1750–2750

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

235/65 R17

Макс. скорость, км/ч

203

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,4

Расход топлива (средний), л/100 км

7,5

Объем бака, л

71

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Hyundai Santa Fe

2006 - сегодня

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Внедорожник
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Renault Koleos

2008 - сегодня

1 699 000 руб.

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