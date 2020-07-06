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Есть ли у возмужавшего Hyundai Solaris шансы завоевать сердце таксиста?
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О Hyundai Solaris

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Хендай Солярис

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Последнее поколение
II рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
38 (прочитать)
Hyundai Solaris 2020 вид сбокуHyundai Solaris 2020 салон
Hyundai Solaris 2020 приборная панель
Аналоговая «приборка» стала краше не в ущерб
Hyundai Solaris 2020 руль
Принимать звонки можно клавишей на левой спице руля
Hyundai Solaris 2020 слот USB и две розетки на 12 В
Перед селектором трансмиссии – глубокая ниша, слот USB и две розетки на 12 В
Hyundai Solaris 2020 6АКПП
Ручной режим «автомата» активируется смещением рычага влево
Hyundai Solaris 2020 задний диван
Места на заднем ряду -– в самый раз для невысоких пассажиров
Hyundai Solaris 2020 слот USB
Рестайлинг подарил Solaris слот USB в торце центрального подлокотника
Hyundai Solaris 2020 багажное отделение
Багажник вместительный, но средства фиксации поклажи в дефиците
Hyundai Solaris 2020 багажное отделение
Неприкрытый металл выглядит непрезентабельно
Hyundai Solaris 2020 запаска-докатка
Седаны начальных комплектаций оснащаются «докаткой»
Hyundai Solaris 2020 передняя фара
Оптика топовых версий – полностью светодиодная
Hyundai Solaris 2020 задний фонарь
«Начинка» фонарей стала более эффектной
Hyundai Solaris 2020 вид сзади

За модным фасадом обновленного корейского седана скрываются ощутимые результаты работы над ошибками

Вспоминаю беззаботные «допандемийные» времена. Вызываю такси, и спустя минуты у подъезда паркуется желтый Hyundai Solaris. Едем в аэропорт, по дороге болтаем с водителем. Конечно же, об автомобиле – наверное, на уровне рефлексов собираю информацию. На что тогда жаловался шофер? Помню, сетовал на слабую шумоизоляцию, жестковатую подвеску и проблемы из за безвременно почившего каталитического нейтрализатора. А вот бодрый и «всеядный» мотор, готовый «пить» 92-й бензин, а также плавный 6-диапазонный «автомат» удостоились только комплиментов.

И вот теперь у меня на тесте рестайлинговый вариант «корейца». Понравился бы он моему тогдашнему собеседнику? Давайте разберемся.

Маска, я тебя знаю!

Сначала кажется, что перед тобой старый знакомый образца 2017 года, только в маске, причем большой и черной, как у модников времен коронавируса. Другая отличительная черта – фары, которые в «старших» комплектациях отныне могут быть полностью светодиодными, с «ресничками» дневных ходовых огней. Выигрышно смотрятся и фонари с измененной диодной начинкой. Внешние зеркала теперь идут с повторителями сигнала поворота и автоматически складываются – приятный сюрприз! Ну а передний бампер мало того что стал выглядеть агрессивнее, в нем еще и прописались датчики парковки, которые ранее не предлагались. Так что приятных вам новаций, господа будущие владельцы!

Беру в пресс-парке ключ нового дизайна, обхожу вокруг машины, и, когда иду мимо «кормы», багажник вдруг… распахивается! Похоже, датчик автоматического открывания сделали слишком уж чутким – прямо самоуправство со стороны машины какое-то. С другой стороны, приятно, что электронных примочек, ассоциирую­щихся с более дорогими моделями, прибавилось. К примеру, с брелока теперь можно завести Solaris дистанционно. Жаль только, что сигнал бьет только на 80 м – в мегаполисе напрашивается хотя бы вдвое больший диапазон. А еще удобно отпирать и запирать автомобиль, нажимая на черные кнопочки бесключевого доступа в передних дверях – для утилитарного B-седана просто шик!

Багажное отделение сохранило объем 480 л, и органайзеров да «умных» систем фиксации поклажи как не было, так и нет. Разве что на левой стенке ниша с фиксирующими ремнями. Таксисты такое любят – сюда так и просится бутыль с «омывайкой». А вот почему запаску в начальных комплектациях заменили на «докатку», непонятно. Экономия на спичках? Все-таки для утилитарного автомобиля первый вариант куда предпочтительнее. За удобную же внутреннюю ручку крышки багажника, которой лишена даже «старшая» модель Sonata, ставим испытуемому «пятерку». В целом Solaris остался неприхотливой «рабочей лошадкой». Ну что, поскакали?

О пользе косметики

Салон напоминает квартиру после косметического ремонта или перестановки. К примеру, конфигурация передней панели не изменилась, но в «старших» комплектациях над консолью «парит» модный планшет медиасистемы с диагональю, увеличенной с 7 до 8 дюймов. Уверен, и таксистам, и частникам новый гаджет точно придется по душе, особенно если взять машину топового исполнения с «Яндекс.Навигатором» и голосовым подсказчиком «Алиса». Однако в тестовый автомобиль средней комплектации Elegance эта «электронная девушка» не заселилась, здесь бал правят технологии Apple Сarplay и Android Аuto, позволяющие отзеркаливать на центральном дисплее экран смартфона. Что ж, и это для водителя подарок.

Но вот эмоции в салоне, как и прежде, в дефиците. Черно-белая гамма дисплея мультимедиа скучновата. Хорошо еще, что есть отдушина в виде камеры заднего вида с цветными траекторными подсказками. Ну и подложка аналоговой «приборки» с крупными цифровыми индикаторами скорости теперь оформлена под карбон – выглядит по-спортивному энергично. Впрочем, постойте, ведь есть еще топовое исполнение модели, где сиденья обшиты экокожей, а карты дверей украшены красными вставками. Вот это уже вариант точно не для таксистов. Скорее для молодых тусовщиков и эстетов.

Зато даже в базовых комплектациях Solaris вы обнаружите электрорегулировку поясничного подпора – люди, проводящие много часов за рулем, наверняка оценят. И в целом передние кресла удобные, с развитой поддержкой, разве что высоким пассажирам подушка может показаться коротковатой. Сзади же, как и раньше, тесновато. Места перед коленями впритык, а регулируемые дефлекторы вентиляции не предусмотрены. Правда, «старшие» комплектации реабилитируются по части всевозможных подогревов – «лобо­вухи», форсунок стеклоомывателей, внешних зеркал, руля и всех сидений.

Проверенным курсом

Если вы где-то прочитаете, что обновленный Solaris не получил технических усовершенствований, то это верно лишь отчасти. Дело в том, что модернизация шасси случилась буквально за несколько месяцев до рестайлинга, и эти решения, конечно, сохранились. О чем речь? Инженеры скорректировали настройки амортизаторов, что пусть не радикально, но все же улучшило плавность хода. И хотя «кореец» по-прежнему грубовато отрабатывает большие ямы и дорожные стыки, он стал лучше справляться с попадающейся мелочевкой. С курсовой устойчивостью и энергоемкостью тоже все в порядке. Проверил, как машина держит траекторию на скоростном шоссе – без нареканий.

А вот, пожалуй, главный технический аргумент, из-за которого можно рекомендовать именно обновленный седан: инженеры доработали тот самый каталитический нейтрализатор, на который жаловался таксист-«солярисовод». По словам разработчиков, узел получил новый корпус и керамическую начинку, в результате, уверяют представители российского офиса Hyundai, число обращений в связи с поломками некогда капризной детали, резко сократилось.

Силовые установки и трансмиссии остались прежними – начальный 1,4-литровый 100-сильный мотор и «старший» 1,6-лит­ровый двигатель на 123 л.с. сочетаются как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным гидромеханическим «автоматом» – любимцем того самого таксиста. Последняя пара, представленная и в тестовом автомобиле, в очередной раз вызвала у меня лишь позитив. Мотор и коробка работают слаженно, машина живо реагирует на «газ», разве что на высоких оборотах движок шумноват.

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Но в то же время усилие на руле показалось несколько искусственным, а сама баранка легковесной. Это вам не обод какого-нибудь спорткара, налитый информацией. Но правда в том, что именно с такими настройками комфортно управлять машиной в городе, а на установление гоночных рекордов наш герой и не претендует.

И, наконец, вишенка на торте – доработанная шумоизоляция. Фоновый шум снизился на 1–2 дБ в зависимости от комплектации. Конечно, Solaris не стал тише воды, ниже травы, однако после применения фетровых подкрылков и дополнительной изоляции моторного отсека и багажника навязчивых звуковых раздражителей действительно поубавилось.

Получив вышеописанные доработки, «кореец» подорожал, скажем так, неравномерно. Если машина начальной комплектации прибавила в цене не слишком обременительные для покупателя 9 тыс. рублей, то за топовый вариант просят уже на 38 тыс. больше прежнего. С другой стороны, 765 000 рублей за начальный 1,4-литровый Solaris с «механикой» и 911 000 руб­лей за вариант с 1,6-литровым мотором и «автоматом» – все же не обдираловка. Но очень интересно, согласился ли бы с этим мой знакомый таксист?

    

Технические характеристики Hyundai Solaris 1.6 AT6

Габариты, мм

4405х1729х1469

Колесная база, мм

2600

Дорожный просвет, мм

160

Объем багажника, л

480

Снаряженная масса, кг

1198

Диаметр разворота, м

10,4

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1591

Макс. мощность, л.с./об/мин

123/6300

Макс. момент, Нм/об/мин

151/4850

Привод

передний

Трансмиссия

автоматическая 6-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

192

Время разгона 0–100 км/ч, с

11,2

Расход топлива (средний), л/100 км

6,6

Объем бака, л

50

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