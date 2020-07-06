За модным фасадом обновленного корейского седана скрываются ощутимые результаты работы над ошибками

Вспоминаю беззаботные «допандемийные» времена. Вызываю такси, и спустя минуты у подъезда паркуется желтый Hyundai Solaris. Едем в аэропорт, по дороге болтаем с водителем. Конечно же, об автомобиле – наверное, на уровне рефлексов собираю информацию. На что тогда жаловался шофер? Помню, сетовал на слабую шумоизоляцию, жестковатую подвеску и проблемы из за безвременно почившего каталитического нейтрализатора. А вот бодрый и «всеядный» мотор, готовый «пить» 92-й бензин, а также плавный 6-диапазонный «автомат» удостоились только комплиментов.

И вот теперь у меня на тесте рестайлинговый вариант «корейца». Понравился бы он моему тогдашнему собеседнику? Давайте разберемся.

Маска, я тебя знаю!

Сначала кажется, что перед тобой старый знакомый образца 2017 года, только в маске, причем большой и черной, как у модников времен коронавируса. Другая отличительная черта – фары, которые в «старших» комплектациях отныне могут быть полностью светодиодными, с «ресничками» дневных ходовых огней. Выигрышно смотрятся и фонари с измененной диодной начинкой. Внешние зеркала теперь идут с повторителями сигнала поворота и автоматически складываются – приятный сюрприз! Ну а передний бампер мало того что стал выглядеть агрессивнее, в нем еще и прописались датчики парковки, которые ранее не предлагались. Так что приятных вам новаций, господа будущие владельцы!

Беру в пресс-парке ключ нового дизайна, обхожу вокруг машины, и, когда иду мимо «кормы», багажник вдруг… распахивается! Похоже, датчик автоматического открывания сделали слишком уж чутким – прямо самоуправство со стороны машины какое-то. С другой стороны, приятно, что электронных примочек, ассоциирую­щихся с более дорогими моделями, прибавилось. К примеру, с брелока теперь можно завести Solaris дистанционно. Жаль только, что сигнал бьет только на 80 м – в мегаполисе напрашивается хотя бы вдвое больший диапазон. А еще удобно отпирать и запирать автомобиль, нажимая на черные кнопочки бесключевого доступа в передних дверях – для утилитарного B-седана просто шик!

Багажное отделение сохранило объем 480 л, и органайзеров да «умных» систем фиксации поклажи как не было, так и нет. Разве что на левой стенке ниша с фиксирующими ремнями. Таксисты такое любят – сюда так и просится бутыль с «омывайкой». А вот почему запаску в начальных комплектациях заменили на «докатку», непонятно. Экономия на спичках? Все-таки для утилитарного автомобиля первый вариант куда предпочтительнее. За удобную же внутреннюю ручку крышки багажника, которой лишена даже «старшая» модель Sonata, ставим испытуемому «пятерку». В целом Solaris остался неприхотливой «рабочей лошадкой». Ну что, поскакали?

О пользе косметики

Салон напоминает квартиру после косметического ремонта или перестановки. К примеру, конфигурация передней панели не изменилась, но в «старших» комплектациях над консолью «парит» модный планшет медиасистемы с диагональю, увеличенной с 7 до 8 дюймов. Уверен, и таксистам, и частникам новый гаджет точно придется по душе, особенно если взять машину топового исполнения с «Яндекс.Навигатором» и голосовым подсказчиком «Алиса». Однако в тестовый автомобиль средней комплектации Elegance эта «электронная девушка» не заселилась, здесь бал правят технологии Apple Сarplay и Android Аuto, позволяющие отзеркаливать на центральном дисплее экран смартфона. Что ж, и это для водителя подарок.

Но вот эмоции в салоне, как и прежде, в дефиците. Черно-белая гамма дисплея мультимедиа скучновата. Хорошо еще, что есть отдушина в виде камеры заднего вида с цветными траекторными подсказками. Ну и подложка аналоговой «приборки» с крупными цифровыми индикаторами скорости теперь оформлена под карбон – выглядит по-спортивному энергично. Впрочем, постойте, ведь есть еще топовое исполнение модели, где сиденья обшиты экокожей, а карты дверей украшены красными вставками. Вот это уже вариант точно не для таксистов. Скорее для молодых тусовщиков и эстетов.

Зато даже в базовых комплектациях Solaris вы обнаружите электрорегулировку поясничного подпора – люди, проводящие много часов за рулем, наверняка оценят. И в целом передние кресла удобные, с развитой поддержкой, разве что высоким пассажирам подушка может показаться коротковатой. Сзади же, как и раньше, тесновато. Места перед коленями впритык, а регулируемые дефлекторы вентиляции не предусмотрены. Правда, «старшие» комплектации реабилитируются по части всевозможных подогревов – «лобо­вухи», форсунок стеклоомывателей, внешних зеркал, руля и всех сидений.

Проверенным курсом

Если вы где-то прочитаете, что обновленный Solaris не получил технических усовершенствований, то это верно лишь отчасти. Дело в том, что модернизация шасси случилась буквально за несколько месяцев до рестайлинга, и эти решения, конечно, сохранились. О чем речь? Инженеры скорректировали настройки амортизаторов, что пусть не радикально, но все же улучшило плавность хода. И хотя «кореец» по-прежнему грубовато отрабатывает большие ямы и дорожные стыки, он стал лучше справляться с попадающейся мелочевкой. С курсовой устойчивостью и энергоемкостью тоже все в порядке. Проверил, как машина держит траекторию на скоростном шоссе – без нареканий.

А вот, пожалуй, главный технический аргумент, из-за которого можно рекомендовать именно обновленный седан: инженеры доработали тот самый каталитический нейтрализатор, на который жаловался таксист-«солярисовод». По словам разработчиков, узел получил новый корпус и керамическую начинку, в результате, уверяют представители российского офиса Hyundai, число обращений в связи с поломками некогда капризной детали, резко сократилось.

Силовые установки и трансмиссии остались прежними – начальный 1,4-литровый 100-сильный мотор и «старший» 1,6-лит­ровый двигатель на 123 л.с. сочетаются как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным гидромеханическим «автоматом» – любимцем того самого таксиста. Последняя пара, представленная и в тестовом автомобиле, в очередной раз вызвала у меня лишь позитив. Мотор и коробка работают слаженно, машина живо реагирует на «газ», разве что на высоких оборотах движок шумноват.

Но в то же время усилие на руле показалось несколько искусственным, а сама баранка легковесной. Это вам не обод какого-нибудь спорткара, налитый информацией. Но правда в том, что именно с такими настройками комфортно управлять машиной в городе, а на установление гоночных рекордов наш герой и не претендует.

И, наконец, вишенка на торте – доработанная шумоизоляция. Фоновый шум снизился на 1–2 дБ в зависимости от комплектации. Конечно, Solaris не стал тише воды, ниже травы, однако после применения фетровых подкрылков и дополнительной изоляции моторного отсека и багажника навязчивых звуковых раздражителей действительно поубавилось.

Получив вышеописанные доработки, «кореец» подорожал, скажем так, неравномерно. Если машина начальной комплектации прибавила в цене не слишком обременительные для покупателя 9 тыс. рублей, то за топовый вариант просят уже на 38 тыс. больше прежнего. С другой стороны, 765 000 рублей за начальный 1,4-литровый Solaris с «механикой» и 911 000 руб­лей за вариант с 1,6-литровым мотором и «автоматом» – все же не обдираловка. Но очень интересно, согласился ли бы с этим мой знакомый таксист?

Технические характеристики Hyundai Solaris 1.6 AT6 Габариты, мм 4405х1729х1469 Колесная база, мм 2600 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1198 Диаметр разворота, м 10,4 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 151/4850 Привод передний Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,6 Объем бака, л 50