Такой широко известный автомобиль, как Hyundai Solaris, по-своему уникален: его, как правило, покупают впервые и только один раз. Исключение – таксисты, им могут быть знакомы все версии модели. Рядовые же автолюбители вряд ли приобретут обновленную версию «Соляриса» вслед за «устаревшей». Скорее, они пересядут на более престижный седан Elantra или кроссовер Creta

Так что же, следует представлять обновленный «Солярис» так, будто его прежде на рынке не было? Но ведь был! И недаром заслужил популярность.

Два отличия из десяти

На самом деле, изменился он не так уж и сильно, причем, из всех новшеств только два сразу бросаются в глаза. Это, прежде всего, броская решетка радиатора со сложным «рельефом». Такая будет на всех без исключения версиях, только на дорогих она будет блестеть темным хромом, а на более дешевых приобретет матовую черную окраску.

Второе новшество привлекает внимание в салоне: это центральный дисплей мультимедиасистемы, напоминающий планшет. Именно здесь это устройство больше всего похоже на модный мобильный девайс. Однако размеры его невелики, всего 8 дюймов по сравнению с прежними семью, а функционал сильно зависит от стоимости.

Разумеется, это не всё. У обновленного «Соляриса» – новые фары, как говорят, на светодиодах. Свет порадовал, прежде всего ближний. Дальний немного расплывчат, особенно в сумерки. Голубоватый свет диодов немного контрастирует с желтым оттенком «противотуманок», в которых трудятся лампы накаливания. Но теперь это именно «противотуманки», кстати, неплохо проявившие себя в условиях плотного тумана на дальней трассе, а так называемый «поворотный» свет реализован без их участия и тоже голубоватый, поскольку исходит из диодных фар.

Очертания задних фонарей сохранились прежними, и провести границу между «старыми» и «новыми» устройствами можно, лишь разглядев в измененных фонарях диодную «ленту». Есть перемены в линиях передних и задних бамперов. Вот и все внешние обновления. Нужна ли бюджетной модели столь роскошная решетка радиатора, перекликающаяся очертаниями и цветом с решетками премиальных «Дженезисов», вопрос спорный. Но, как бы то ни было, выглядит «Солярис» дороже, чем стоит. И дороже, чем его соплатформенная «сестра» Kia Rio. Это я заметил три года назад, во время теста предыдущего «Соляриса». Тогда он внешне понравился мне больше «Рио», теперь же – наоборот. Сдержанный, лаконичный дизайн «сестры» не так ярок, но и не столь кичлив.

Кроме дисплея-планшета, салон обновленного «Соляриса» обзавелся и свежей панелью приборов. Теперь она близка к «элантровской»: на циферблатах основных приборов появились «подложки» в виде спортивных шахматных флагов. А борткомпьютер в «Солярисе» даже современнее, он приобрел цвет и объемность изображения. Тут есть, на что посмотреть, «цифирь» в ходе теста получилась интересная.

Передние кресла с первого взгляда не производят заметного впечатления, но на практике оказываются весьма «усидчивыми». Если бедра не особо чувствуют валики бокового подпора, то тело воспринимает его отчетливо. Признаюсь, я «проморгал» такое важное улучшение посадки, как появление поясничного подпора с регулировкой. Впрочем, и без его подстройки мне удалось без малейшей усталости «высидеть» несколько перегонов общей длиной более 1200 км.

А что же новый дисплей – имеет ли неоспоримые преимущества по сравнению с прежним? Конечно, имеет, но, если вы хотите реализовать потенциал системы на все сто процентов, дополните ее сервисом Яндекс.Авто. В тестовом автомобиле такого не было, а подключиться к устройству через платформу Андроид.Авто мой смартфон не захотел. Правда, одну интересную возможность предоставил. Дело в том, что в его памяти находятся несколько музыкальных композиций в необычном формате .mpga. В общем-то, ничего необычного в нем нет, его легко «читают» многие устройства. Но не автомобильные. Папку с файлами .mpga на флэшке музыкальный «автомат» «Соляриса» не увидел вообще, не сумел он и распознать эти треки, когда я попробовал разбросать их по папке с файлами .mp3. Их как будто не было на съемном носителе. И так «поступал» не только «Солярис». Но – что за чудо? С телефона, через Bluetooth, данные файлы читались отлично и воспроизводились в достойном качестве.

Дифирамбов интерьеру «Соляриса» петь не буду. Он эргономически выверен, этого не отнимешь, однако и очень тщательно просчитан экономически. Другими словами, экономия здесь возведена в степень. Различные сорта пластика жёсткие и гулкие. Детали подогнаны хорошо, но не отлично: под торпедо живут «сверчки», просыпающиеся при движении по неровностям. Особенно много их скопилось в левом и правом углах передней панели. Не беззвучна и задняя часть cалона.

1,6-литровый мотор почему-то заметно подрагивает на холостом ходу. По мере прогрева эта странность пропадает. Включение кондиционера в жару, по моим ощущениям, на скорость не влияет. Сам по себе «кондей» очень эффективен, при установке +17 градусов можно замерзнуть.

К посадке на заднем ряду у меня претензий не возникло. При росте 182 см и соответствующей длине ног минимальная для меня дистанция до спинки переднего сиденья должна составлять 19 см – в «Солярисе» она равна 22 см. Части спинки заднего дивана не регулируются по углу наклона, но легко складываются. Узнав, что владельцы Lada Vesta для устройства спальных мест в салоне снимают подушку заднего дивана и разворачивают ее на 180 градусов, я попробовал проделать то же в «Солярисе». Подушка не отсоединилась – прочно вцепилась в кузов где-то в районе середины. Ну ладно спальные места, а если потребуется снять ее для доступа к лючку, под которым скрывается фланец встроенного в топливный бак бензинового насоса? Впрочем, это больше забота сервиса, а там-то уж наверняка знают, как бороться с неподатливой подушкой.

Неплохой по объему багажник – 480 л – разочаровал уложенной в «подполье» запаской-докаткой. Известно, что на более дорогих «Солярисах» это колесо имеет полный размер, а здесь недостаток высоты докатки компенсирован прикрепленными к фальшполу брусками пенополиуретана. Ну совсем уж нелепость. Будем надеяться на улучшение содержания российских дорог и сокращение числа проколов.

Полёт под «обстрелом»

Любого водителя, не только таксиста, волнуют вопросы надежности и долговечности купленного автомобиля. Разумеется, наш тест длиной в скромные 1200 км не может претендовать даже на долю ресурсных испытаний. Но кое-что из области ремонтопригодности бросилось в глаза, за что «Солярис» получает однозначно положительную оценку.

Во-первых, я обратил внимание на то, как высоко расположены на стойках кузова концевые выключатели системы центрального замка и охранной сигнализации. Их контакты частенько страдают от дорожной соли, воды и грязи, что вызывает проблемы с запиранием/отпиранием дверей. Инженеры Hyundai постарались подстраховать владельцев модели от этой напасти.

Во-вторых, двигатель здесь не имеет экрана, и любопытным взглядам (а также всем ветрам) открыты катушки зажигания и форсунки системы питания. На виду находится и натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов. Его простоту мы уже наблюдали на аналогичном моторе под капотом Hyundai Creta. В данном случае простота не хуже, а лучше… в общем, просто, зато надежно.

Думаю, рукастому владельцу не составит труда и заменить данный ремень. И долить тормозную жидкость – DOT 3 или 4, на выбор. Сложнее с доступом к блоку ABS и лямбда-зонду (датчику концентрации кислорода в отработавших газах) – эти «органы» прячутся в углублении моторного щита. И уж совсем непонятно, что делать с фарами, если так красиво сияющие диоды вдруг погаснут. Похоже, в этом случае последуют далеко не бюджетные затраты на покупку нового прибора «оптики».

А вообще, 1,6-литровый 123-сильный агрегат показал себя неплохим напарником «Соляриса». Собственно, так же показал он себя и во время теста трехлетней давности. Гамма моторов не изменилась, новшество лишь в том, что теперь и 1,4-литровые 100-сильные модификации народного седана доступны с автоматической трансмиссией.

Ну, варианты с 1,4-литровой «Каппой» под капотом молодежь может даже не рассматривать, поскольку по разгону до сотни (без малого 13 с) они очень мало проигрывают седану ВАЗ-21099 образца 1990-го года. 1,6-литровые модификации поживее, та, что с автоматом (как у нас на тесте), ускоряется до 100 км/ч за 11,2 с. Автомат с обоими двигателями идет единственный, шестидиапазонный, да и «механика» тоже одна – шестиступенчатая. Привет новейшим «Ладам» и УАЗам…

Теперь, собственно, про автомат. Старшее поколение более «всеядное», молодежь же оказывается перед непростым выбором. С одной стороны, уже бóльшая часть россиян предпочитает автомобили с автоматическими или автоматизированными трансмиссиями, и это считается прогрессом. С другой же стороны, как ни крути, а действительно бодро 1,6-литровый «Солярис» начинает ехать только при ручном выборе передач. И даже на пятой не желает разгоняться, не говоря о шестой (в «Весте» с вариатором пятая виртуальная ступень вполне себе «рабочая»). Я бы, не задумываясь, предпочел «механику».

Будет ли при этом выигрыш в экономичности? Допускаю, что да, и тестовые замеры подтверждают: данные в технической характеристике автомобиля почти соответствуют реальности. Заявлены 6,6 л на 100 км в смешанном цикле? Так и есть, было от 6,5 до 6,7 л. В загородном цикле испытуемый мог быть и экономичнее, у меня получилось не более 6,5 л на 100 км, но гонял я «Солярис», что называется, в хвост и в гриву. Очень важное дополнение: автомобиль вполне официально можно заправлять 92-м бензином!

Тестовая версия имела в оснащении круиз-контроль, но это устройство не особенно улучшало экономичность. Вдобавок, я убедился, что после торможения, сброса скорости и нажатия «ресета» автомобиль восстанавливал темп неохотно, с ленцой.

По подвеске корейский седан однозначно жёсткий. Даже чересчур для своей целевой аудитории. Жёсткость не делает его поведение на дороге спортивным, и не надо грешить на один лишь мотор «средней руки». Спортивность определяется конструкцией шасси, а затем под него подбирается двигатель – удачно либо нет. Не раз ощущалось, что тестовый автомобиль своей великолепной «ходовкой» заслуживает гораздо более мощного мотора (примеры – Nissan Juke, Lexus CT200h). Совершенно противоположным явлением было одно из поколений Toyota Corolla, к счастью, ушедшее в историю, у сегодняшней «японки» баланс двигателя и мотора почти идеален.

Однозначно определить спортивность/неспортивность автомобиля невозможно. Полагаться в этом вопросе на мнение экспертов тоже сложно, даже если большинство их «за» или, наоборот, «против». Лучше всего довериться своим ощущениям. Попробуйте перестроения из полосы в полосу на плавных поворотах шоссе, если вам покажется, что скорость можно добавить – добавьте. Но «Солярис» вряд ли это предложит. Хоть его руль и тяжелеет с набором скорости, все-таки при резких рывках в стороны он чуть запаздывает. Жёсткая подвеска не так уж строго следит за курсом, тут Elantra, Sonata и уж тем более Genesis G90 далеко впереди. А еще создается впечатление, что задняя ось «Соляриса» при активных маневрах отстает от передней. К тому же она склонна к метаниям из стороны в сторону при подскоках на острых дорожных неровностях. Эти метания не критичны, амплитуда их невелика, но, увы, они есть. К чести бюджетного седана надо сказать, что подобным грешат и некоторые премиальные модели.

Стабилизатор поперечной устойчивости в конструкции задней подвески вмонтирован в полунезависимую балку. Вы можете не разглядеть его там, но, скорее всего, услышите, что он есть. Вам наверняка встречались на трассах «серии» из поперечных линий разметки – это пробные, испытательные полосы, они выполняются для проверки истираемости красящего состава. Полосы эти слегка рельефные – так вот на них задний стабилизатор «Соляриса» попадает в зону акустического резонанса и начинает звучать, как басовая струна. На единичных неровностях, независимо от их масштаба, этого не происходит.

Штатный размер шин «Соляриса» - 185/65R15 или 195/55R16. На тестовом экземпляре был первый вариант, и даже с ним автомобиль воспринимался как чрезмерной жёсткий.

Думаете, в салоне только эту струну слышно? Как бы не так! Фирма заявляет об улучшении шумоизоляции модели, однако обновленный «Солярис» опровергает это утверждение, по-моему, даже превосходя предшественника. Справедливости ради отмечу, что тест предыдущей версии проходил ранней весной, машина была «обута» в зимние шины с более мягким составом резиновой смеси. У нынешнего «Соляриса» летние шины имели название Kumho Ecowing, судя по всему, «зеленые», то есть, уменьшающие сопротивление качению. Мне подумалось – будут шуметь, и догадка подтвердилась. На участках «зернистого» асфальта они по-настоящему гудят. Но, судя по всему, их вклад в экономичность модели не мал.

А вообще шумность обеспечивают не только шины. Мелкие камешки так и обстреливают днище и задние колесные арки дробью пятого номера и ниже. «Сверчки» за отделкой салона слышны куда меньше. По шумности корейский «Солярис» сопоставим с современными «Ладами», и «Веста», пожалуй, даже чуть получше будет.

Как с этим бороться? Конечно, улучшать шумоизоляцию. Наклеить дополнительные «маты» на металлический пол в багажнике, а также на ту половину внутренней части крышки багажника, на которой нет штатной накладки. Дотошные владельцы могут снять и ковролин с пола и посмотреть, что под ним. В общем, автомобиль предоставляет широкое поле для приложения творческих сил.

По дорожному просвету – горожанин

К плохому асфальту и грунтовке, на которой гусеничный трактор оставил следы в виде «стиральной доски», «Солярис» относится жёстко, без пиетета. То есть, «долбит» землю подвеской, стараясь амортизировать, но не особенно эффективно. Так что жёсткость ощущается хорошо, а амортизация – слабо. В этом плане кроссовер Creta однозначно заслуживает более высокий балл. Может быть, это связано с тем, что он тяжелее, и седан просто следует загрузить седоками и поклажей? Разместив в багажнике порядка двух десятков килограммов продуктов из супермаркета, я, честно говоря, большой разницы не ощутил. Разве что в салоне добавилось звуков.

Каков обновленный «Солярис» на взгляд со стороны? Спросил жену – но она высказалась крайне лаконично. Заявила, что для цены около 900 тысяч рублей (примерно во столько оценивалась тестовая версия) автомобиль очень неплох. Ей понравился и экран мультимедиасистемы, и картинка бортового компьютера, и наличие камеры заднего вида. Шумность ей не показалась чрезмерной, зато она заявила о понравившейся динамике, хотя сама за рулем устраиваться не стала.

По этой же причине мне показалось странным ее мнение о том, что, дескать, стекла задних дверей узковаты, и это портит обзор. Как бы вы это оценили? Согласитесь, что уж эти стекла водителю точно никак не требуются для обозрения окрестностей автомобиля. А вот наружные зеркала здесь маленькие, действительно узкие, но красивые, изящные. И в целом удобные. В «старшей» комплектации они могут иметь встроенные повторители сигналов поворота, в тестовом варианте их не было.

Вот мои замеры «геометрии» обновленного «Соляриса». Ширина салона спереди 137 см, сзади – около 130 см, расстояние от переднего до заднего сиденья при посадке «за мной» 22 см. Минимальная длина багажника по полу 95 см, максимальная, при сложенных частях спинки второго ряда, 174 см. Погрузочная высота 74 см, высота заднего порога-бортика – 20 см. Под задним бампером рулетка намерила просвет в 32 см, под рычагами задней подвески и брызговиком моторного отсека – около 17 см.

Ну и что же в «остатке»? Скажем так, новизной инженеры и дизайнеры модель не испортили, может быть, немного поскупились в плане шумоизоляции. Но уж точно не пожалели сил и средств на дизайн, словно исходя из известного принципа «у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». И модель вновь получилась ярче, чем соплатформенная Kia Rio. Хотя, на мой вкус, «простушка», лидирующая по продажам, теперь выглядит привлекательнее – более лаконично, деликатно. Но, задумайся я о покупке одной из моделей корейского концерна, без вопросов остановил бы свой выбор на Rio X-Line. Практичный кузов «универсал» и повышение дорожного просвета со 175 до 190 мм – «выстрелы» максимально точно в цель. К слову, просвет «Соляриса» по паспорту составляет только 160 мм. На грунтовках его небольшая величина то и дело дает о себе знать шуршанием пластмассового брызговика моторного отсека по песку.

Кстати, именно о Rio я узнал от представителей бренда, что, обновляя модель, они, как правило, рассчитывают на новых покупателей, особенно из молодежи, а не на тех, кто, откатав три года, жаждет увидеть и приобрести объект рестайлинга. Так что, перефразируя менеджерский постулат, у вас вряд ли будет шанс еще раз купить «Солярис», но, если он вас привлечет своей внешностью и вы его купите, то и другие его «стороны» вас, в целом, не разочаруют.

Обновленный Hyundai Solaris поступил в продажу в июне по цене от 881 000 рублей за 1,6-литровую версию с «механикой» в комплектации Active Plus. Минимальная стоимость автомобиля с автоматом 921 000 рублей, максимальная – 1 071 000 рублей. Покупателям предлагается также шесть пакетов опций (с учетом их комбинаций – вдвое больше) по цене от 15 000 до 123 000 рублей.

Технические характеристики Hyundai Solaris 1.6 6AT ГАБАРИТЫ, ММ 4405 х 1729 х 1469 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 480 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1198 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 123 / 6300 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 151 / 4850 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 192 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 11,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50