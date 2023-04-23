Южнокорейская модель в 2010-м пришла на смену невероятно популярному «Акценту» и буквально взорвала российский рынок. Очень понравилась покупателю. В 2014-м году автомобиль претерпел рестайлинг, в 2017-м вышло второе поколение, в 2020-м рестайлинг коснулся и его

Если первое поколение в сравнении с «Акцентом» приобрело лишь спортивные, обтекаемые очертания, то второе поколение «Соляриса» стало ещё и солиднее, представительнее. Вид — точно как у модели классом выше и, соответственно, дороже.

Но это внешние «данные». В интерьере при смене поколений, безусловно, тоже произошли изменения, однако суть осталась: модель осталась бюджетной. В отделке применены, скажем так, недорогие сорта пластика. И с «нуля» возможны «сверчки», посторонние стуки и скрипы, а с годами эксплуатации салон ещё и разбалтывается.

«Шумим, братец, шумим...»

Моё личное впечатление от «Соляриса» подтверждено многими авторами отзывов в Интернете: автомобиль здорово шумит на ходу. Некоторые утверждают, что он вообще лишён какой-либо шумоизоляции. Ну, это, конечно, не так. Шумоизоляция есть, но она явно слабовата, и любителям акустического комфорта желательно её улучшить. Либо самостоятельно, либо на сервисе.

Эргономику так просто не исправить, а вопросы к ней есть. Автомобиль во втором поколении считается неудобным для высоких водителей. Не недостаточно просторным, нет, в этом плане он хорош. Но, скажем, органами управления на водительской двери пользоваться неудобно. У водительского сиденья недостаточен поясничный подпор. Регулировка есть, однако желательно было бы, чтобы валик выдвигался заметнее. Минус, свидетельствующий о копеечной экономии — отсутствие кармана на тыльной стороне переднего пассажирского сиденья. И ещё: электропривод только отпирает крышку багажника седана, лишь слегка приподнимая его. Чтобы крышка сама поднималась на полную высоту, требуется усиление пружин. Благо, это можно сделать своими силами, приобретя недорогие сторонние изделия.

В целом, если вычислить среднюю оценку салона, она и будет средней, максимум на «четвёрочку». Претензии к интерьеру есть, но ездить можно. Это оценка автомобилистов, водителей, владельцев. Те же, кто большей частью ездит пассажиром, в большинстве оценивает салон как скучный. Реже — как недорогой.

Я попробовал вычислить средний пробег владельца «Соляриса». Вышло примерно 10 000 км в год. Кто-то ухитряется «набегать» в течение года 40 000, кто-то всего 6000, а то и 3000. Меньшие пробеги у женщин. От них же — больше положительных отзывов о модели, в том числе, о качестве и стиле салона. Их, как правило, устраивают и дизайн, и эргономика. Но о 800-километровых пробегах за день чаще рассказывают мужчины. А такие дистанции способствуют более объективной оценке эргономики.

Примечательно, что покупатели «Солярисов», признаются, что рассматривали в качестве потенциальных приобретений другие модели того же ценового диапазона, чаще немецкие и чешские. Но после сделанной покупки не только не жалеют о ней, а ещё и начинают активно критиковать конкурентов. «Разноса» удостаивается даже Kia Rio, хотя это практически тот же Solaris. Интересно, что российская Lada Vesta заслуживает меньше критики, чем ожидаешь от тех, кто выбирает иномарку.

Что бы я лично заимствовал из «Соляриса» для «Весты»? Наверное, только одно: комбинацию приборов. В корейской модели второго поколения «приборка» ещё механическая, стрелочная, максимально чёткого и практичного исполнения, создатели её не стали мудрить с дизайном, а вот на АвтоВАЗе сделали это, на мой взгляд, зря. Комбинация приборов «Весты» не только простоватая, но и не особенно точная. С другой стороны, довелось встретить отзыв, в котором «Солярис» упрекался в очень не точном отображении температуры наружного воздуха. Расхождение с реальностью составляло добрый десяток градусов. Мелочь?

Не такая уж мелочь, если почитать побольше отзывов. К управляющей электронике двигателя «Соляриса» у многих владельцев есть претензии. Так, не один раз в отзывах упоминается о выходе из строя катушек зажигания. Проявляется это в «троении» мотора, иногда постоянном, иногда нет. Диагностируется — при помощи OBD-тестера и программы на смартфоне, а также более просто — на работающем моторе катушки по очереди отсоединяются от свечей. Если двигатель начинает работать ещё более нестабильно, значит, отключённая катушка в порядке. Если перебои остаются на прежнем уровне, значит, найдена катушка, вышедшая из строя. Цена замены — 1500-2000 рублей, это легко сделать самостоятельно.

И уж совсем неожиданно было узнать о том, что на «Солярисах» нередко отказывает датчик коленвала. Вообще-то это самый главный датчик системы впрыска, без него работа мотора невозможна. Однако к счастью чаще датчик не отказывает, а даёт сбои, что проявляется, например, в «нулевых» показаниях тахометра при работе мотора.

Сам 1,6-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 123 л. с. большинству владельцев нравится. Он обеспечивает относительно лёгкому седану приемлемую динамику, что особенно хорошо чувствуется во время обгонов на трассе. Некоторые, правда, считают, что двигатель аппаратным образом «задушен», и в нём 123 силы только для галочки, а на самом деле их примерно на 10 процентов меньше. Не знаю уж, как рядовые автовладельцы ухитряются это вычислить. Или, может быть, они добывают откуда-то секретную фирменную информацию?

Автомат на рынке популярнее

Мне представляется, что 123-сильного мотора для автомобиля такого размерного класса просто не может быть недостаточно. К 1,4-литровому агрегату в сотню лошадиных сил ещё могут быть претензии, хотя, честно говоря, во время теста Kia Rio модификация с данным мотором и «механикой» не показалась совсем уж провальной. Кстати, как я понял, большинство выбирающих «Солярис» — по крайней мере, из тех, кто пишет отзывы — это владельцы машин с автоматом. Причина такого выбора не только в плане удобства пользования: классический автомат по-прежнему считается более надёжным, чем вариаторы и «роботы». А автомат на «Солярисе» фирмы Aisin, что тоже плюс.

Среди преимуществ 1,6-литрового двигателя называют цепной привод ГРМ. Он действительно более «живучий», чем ременный. Обрыв зубчатого ремня, как мы знаем, чреват «встречей» клапанов и поршней и ведёт к непростому ремонту. Менее опасен обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов, видимо, в этой связи некоторые владельцы считают, что его можно не менять вообще. Сотня тысяч километров на одометре, люфты приводных роликов очевидны, однако ничего же не происходит, так что пока поездим, а там видно будет. Мне представляется, что этот ремень следует менять раз в 60 000, максимум в 80 000 км пробега.

Hyundai Solaris , по заявлениям владельцев, не относится к числу записных «экономистов». Расход топлива на трассе большинством оценивается в 7-8 литров на сотню, в городе — в 9-10 литров. У новых, не обкатанных машин расход может быть выше. Заправляться можно и 95-м, и 92-м бензином, фирма это допускает. Некоторые считают, что при работе мотора на 95-м бензине автомобиль воспринимается как более мощный, другие разницы не замечают, в том числе, и в расходе топлива.

Часто встречается мнение, что «Солярис» — машина не дорогая в обслуживании и ремонте, а потому его можно особо не жалеть при эксплуатации. Преодолевать глубокий снег и грязные участки на просёлках, буксовать — не страшно. Ну, «спалишь» сцепление — его быстро и дёшево поменяют на сервисе. С «Солярисами» хорошо знакомы не только официальные, но и гаражные мастера.

При этом автомобиль считается очень «живучим». Та же подвеска служит долго и надёжно. О 40-тысячных «пробегах» втулок и стоек стабилизатора, а тем более шаровых опор и сайлент-блоков передних рычагов упоминается не так уж часто. Зато встретилось упоминание о более чем 100-тысячном сроке службы этих элементов, они были заменены владельцем только под продажу автомобиля. Впрочем, если он ездил с люфтами в подвеске — это, безусловно, не лучший вариант. Если не сказать — небезопасный.

Из нетипичных, «штучных» отказов автомобиля, которые встретились мне в Интернете, назову такие: моторчик «печки» и «глюк» автомата, связанный с нарушением электроконтакта в разъёме на картере коробки. Редко упоминается выход из строя ступичных подшипников.

Во мнении о надёжности подвески владельцы «Солярисов», как правило, солидарны друг с другом. В отношении же характера подвеска мнения расходятся. Женщины чаще считают этот автомобиль жёстким. Тонкости поведения седана на дорогах их волнуют меньше, чем мужчин. Более искушённые водители отмечают, что подвеска первого поколения модели нравилась меньше, вторая же генерация лучше держит курс и точнее управляется. В рулевом управлении гидроусилитель был заменён электроусилителем, который на скорости отключается, и руль «тяжелеет». Есть мнение, что подвеска у «Соляриса» от старшей модели Elantra. Не могу этого подтвердить, но вообще мне показалось, что по курсовой устойчивости на высоких скоростях Elantra сильно впереди «Соляриса», да и не только его.

Тормозные механизмы у «Соляриса» имеют более-менее стандартный срок службы: при автоматической коробке передач колодки изнашиваются примерно к 40-й тысяче километров пробега. К этому же сроку могут «подойти» и передние тормозные диски.

Чем часто недовольны владельцы, так это лакокрасочным покрытием кузова. Оно считается тонким и легко повреждается. При этом у второго поколения модели с окраской дело обстоит лучше, чем у первого. На «фирменную» коррозию, которой, якобы, страдают некоторые модели прямо с конвейера — речь идёт о марке Rio — жалоб нет.

Но нарекания вызывает остекление кузова. Стёкла боковых окон считаются тонкими, это минус в плане шумоизоляции салона. А ветровое стекло слишком… мягкое? Такое мнение сложилось о нём в связи с тем, что на нём часто образуются сколы. Именно сколы, которые нечасто перерастают в трещины.

Совершенно абсурдной показалась жалоба одного из владельцев на нити обогрева ветрового стекла. Видите ли, за целый год эксплуатации автомобиля он так и не привык к ним, всё время кажется, что они ухудшают обзор. Вот это да. На самом деле, функция совершенно неоценимая, не только для «распотевания» стекла при старте холодным утром. За время тестов я не раз попадал в «ледяной дождь», и обогрев прекрасно помогал справиться с обледенением стекла, более того — кроме него в этих ситуациях по-настоящему не помогало больше ничего. При этом я ни разу не отметил, что нити обогрева сколько-нибудь мешают обзору. Единственное, чему они мешали, так это попыткам что-нибудь сфотографировать через стекло. На снимках они были неизбежно видны и, конечно, портили композицию. Вот и всё.

Новый Hyundai Solaris второго рестайлинга ещё встречается у официальных российских дилеров, цена предложений колеблется от 1,4 до 1,9 млн рублей. Подержанные экземпляры в зависимости от состояния предлагаются за 1,0 — 2,6 млн рублей. Автомобили первого поколения оцениваются в 300 000 — 800 000 рублей.

Технические характеристики Hyundai Solaris 1.6 6AT ГАБАРИТЫ, ММ 4405 х 1729 х 1469 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 480 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1190 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 123 / 6300 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 151 / 4850 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 9-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 192 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50