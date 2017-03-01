Разбитые дороги Пскова и его окрестностей стали идеальным полигоном для Hyundai Solaris второго поколения. Мы протестировали автомобиль именно в тех условиях, где пасуют многие представители мирового автопрома
Мне дали… леща. Настоящего – крупного, жирного леща. Его лишь утром выловили в Чудском озере, а уже на обед подали к столу. Наелся я, как говорится, от пуза и пошел «давать леща» новейшему седану Hyundai Solaris, благо дорожные и погодные условия соответствуют: бортовой указатель температуры показывает -19°C, а асфальтовая дорога имеет такой вид, словно ее бомбили не один год. В салоне три человека, причем двое из них весят как минимум по центнеру. Помнится, у Solaris первого поколения заднюю подвеску перенастраивали не один раз, чтобы добиться более-менее приемлемого поведения при загрузке. Середина в конце концов была найдена, но все-таки не золотая. Посмотрим, как поведет себя новинка…
О том, как будет выглядеть Solaris второй генерации, можно было составить мнение, глядя на представленный несколько месяцев назад Hyundai Verna для китайского рынка: модели делят общую платформу, кузов и остальные агрегаты. Но в действительности Solaris отличается от китайского «собрата» как внешне, так и интерьером. В частности, седан получил новую решетку радиатора, которая вскоре появится и на других моделях корейского концерна. При этом версии в кузове хэтчбек больше не будет – ее место на конвейере занял кроссовер Creta.
Как водится, Solaris увеличился в размерах – в длину на 30 мм, в ширину на 29 мм, на 30 мм выросла колесная база. Единственное, что уменьшилось, это высота – она сократилась на символический 1 мм. Салон тоже прибавил в объеме. Так, пространство для ног задних пассажиров возросло на 24 мм, а ширина на уровне плеч увеличилась на 11 мм для перед-них седоков и на 9 мм во втором ряду. Больше места и над головой – на 11 мм впереди и на 3 мм сзади. На 10 л стал более емким багажник, а топливный бак теперь вмещает ровно 50 л против 43 л у модели предшествующего поколения. Дорожный просвет не изменился, так как 160 мм вполне достаточно для легкового автомобиля.
Для улучшения управляемости и комфорта была значительно увеличена жесткость кузова с помощью обширного применения в конструкции высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей (их доля составляет 52%). Более жесткий кузов также повышает безопасность водителя и пассажиров при фронтальном и боковом столкновении. А набившая всем оскомину в машинах предыдущего поколения задняя подвеска заменена на балку от старшей по рангу модели Elantra.
Вообще, безопасности при проектировании новинки уделялось особое внимание. Так, автомобиль укомплектован функцией экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», имеет систему стабилизации в базовой комплектации, оснащен датчиками давления в шинах. Кроме того, у дорогих комплектаций нового Solaris имеется шесть подушек безопасности.
Для седана предлагается два силовых агрегата. Оба двигателя бензиновые, атмосферные. Вариант объемом 1,4 л развивает, по паспорту, ровно 100 л.с., а 1,6-литровый мотор выдает, как и раньше, 123 «лошадки». Двигатель меньшего объема новый, а более мощный агрегат серьезно модернизирован в угоду экологии. Оба мотора могут сочетаться как с механической (6-ступенчатой), так и с 6-диапазонной автоматической коробками передач.
По набору оборудования – и стандартного, и опционного – новый Solaris не имеет аналогов в своем классе. Автомобиль может быть оснащен датчиками парковки и света, навигационной системой с информацией о пробках и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, подогревами рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя, регулируемым по длине центральным подлокотником между передними сиденьями, системой бесключевого доступа с кнопочным запуском двигателя, системой открывания багажника с брелока, фарами с подсветкой поворотов и камерой заднего вида с динамической разметкой… По-моему, и сейчас перечислил далеко не все.
Как и у модели-предшественницы, двери у Solaris закрываются с дорогим звуком, который сделает честь и премиум-седану бизнес-класса. В перед-ней части салона прибавка по ширине кажется больше, чем заявленные в паспортных данных 11 мм. Все – благодаря прямолинейному дизайну передней панели. Салон стал выглядеть спокойнее, чем у Solaris предыдущего поколения, зато ощущается более солидным – стилистикой он перекликается с кроссовером Creta. Пластик жесткий, что типично для данного класса автомобилей, но подлокотники мягкие.
Мой тестовый экземпляр оснащен развлекательной мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном. Она поддерживает работу Apple CarPlay и Android Auto, а также имеет порты USB и AUX. Пользоваться всем этим хозяйством проще простого, и графика у экрана отличная. Вообще, с эргономикой у новинки полный порядок: все клавиши сгруппированы в логичных местах и легкодоступны. У водительского стеклоподъемника имеется «автоматический» режим. Придерусь разве что к ступенчатой регулировке спинки водительского сиденья, да к отсутствию настройки по высоте пассажирского кресла.
Посадка за рулем, по ощущениям, выше прежнего. Невысоким водителям это понравится, но рослые будут испытывать проблемы. Так, даже я с далеко не рекордными 180 см вынужден выглядывать из-под нависающего потолка, чтобы увидеть сигнал светофора на перекрестке. И это в самом низком положении сиденья! Зато само кресло понравилось – оно неплохо распределяет нагрузки. Правда, некоторые коллеги сетовали на отсутствие регулируемого поясничного упора.
Проход на второй ряд стал просторнее, хотя покатая крыша по-прежнему заставляет пригибаться. Диван расположен низковато, но сидеть, в принципе, удобно. Когда я расположился за настроенным под мои габариты передним креслом, перед коленями осталось около 6–7 см пространства, что примерно вдвое больше, чем у Solaris первого поколения. При этом ступни спокойно разместились под опущенным в самое нижнее положение передним креслом. Над головой тоже есть запас – около 3–4 см. Но вот откинуться на подголовник я уже не смог: из-за резко ниспадающей крыши макушка уперлась в потолок. Но если чуть сползти на диване вперед, все получается. Словом, при некоторой сноровке здесь вполне можно разместиться. А в холодную погоду поможет двухступенчатый подогрев подушки.
Если у вас дорогая комплектация Solaris, вы сможете открыть крышку багажника кнопкой на брелоке (в бюджетных версиях придется пользоваться клавишей в салоне). Обещанная в паспортных данных 10-литровая прибавка в объеме визуально незаметна. Спинку заднего сиденья можно сложить в пропорции 40:60. В подполье находится полноразмерное запасное колесо.
На тест были предоставлены три модификации: 1,4-литровая с механической коробкой передач и 1,6-литровые с «механикой» и «автоматом». Начинаю с «младшей», 1,4-литровой. Двигатель, традиционно для Hyundai, на холостых оборотах настолько тих и плавен, словно и не работает вовсе. Передачи включаются четко и легко. Хотя, как и раньше, первая и третья (и, соответственно, вторая и четвертая) расположены очень близко, и с непривычки их легко перепутать. Сцепление срабатывает мягко – поехали.
Тяга у мотора ровная, без выраженных провалов и подхватов, реакции на нажатие педали акселератора своевременные и плавные. На городских скоростях мощности более чем достаточно, да и на загородном шоссе двигатель хорош – большинство обгонов совершаю, даже не переключаясь на «пониженную». И лишь изредка, когда времени для опережения впередиидущего транспорта мало, опускаюсь с шестой передачи на четвертую. При этом даже на высоких оборотах двигатель очень тих. Отличный силовой агрегат!
Прямую на высокой скорости седан держит хорошо и лишь на неровной дороге вынуждает совершать небольшие корректирующие действия. Рулевое управление, получившее электроусилитель взамен гидравлики, настроено отменно. На прямой чувствуется четкий «ноль», а в поворотах появляется ненавязчивое и информативное возвращающее усилие. Интересно, что при попадании на укатанный снег и лед обратная связь не пропадает, что часто бывает с электроусиленными рулями. В общем, за настройки рулевого управления – твердая пятерка. И управляемость на уровне. Автомобиль точно и быстро отвечает на повороты баранки, надежно чертит траекторию. По сравнению с предшественником прогресс налицо.
Но основное внимание – работе подвески. У модели первого поколения, чтобы заднюю ось не пробивало и не «колбасило», пришлось довольно сильно зажать «задок», что отрицательно сказалось на плавности хода. У новинки же подвеска мягкая и упругая. Пробоев не наблюдается, даже когда на заднем диване сидят двое крупных пассажиров, а дорога похожа на полигон для бомбометания. На втором ряду, конечно, пожестче, чем спереди, но в целом комфортно. Водитель же с передним пассажиром и вовсе поражаются удачному сочетанию плавности хода и энергоемкости. При этом подвеска работает практически бесшумно. Лучше в таких условиях ведет себя разве что Renault Logan первого поколения, притом что с тем же «французом» второй генерации, получившим более жесткое шасси, новый Solaris вполне может поспорить. Единственная претензия к новинке – слабая шумоизоляция колесных арок: резина гудит всегда и везде, заглушая все остальные шумы.
Пересаживаюсь в 1,6-литровый Solaris с «автоматом». По ощущениям, эта модификация не намного резвее 1,4-литровой с «механикой». Хотя комфорта в городских условиях с такой трансмиссией гораздо больше. Коробка переключается плавно и незаметно, а на загородной трассе довольно быстро переходит на «пониженную» при обгонах.
Если же хочется действительно эффективной динамики, нужно выбирать 1,6-литровую модификацию с механической коробкой передач. Не автомобиль – самолет! Как он резво отзывается на «газ» и быстро набирает ход! И даже на запрещенных правилами скоростях разгон отличный. Более того, подвеска здесь показалась более упругой, а поведение в поворотах – более точным.
Словом, модель нового поколения однозначно удалась. При этом надо сказать, что ее предшественница сейчас является лидером продаж в своем классе и могла бы оставаться на вершине еще несколько лет. Однако в руководстве Hyundai решили нанести упреждающий удар по конкурентам, и, судя по всему, они от него оправятся не скоро. Потому что новый Solaris будет продаваться еще лучше. Без вариантов.
|
Технические характеристики Hyundai Solaris 1.4
|
Габариты, мм
|
4405х1729х1469
|
Колесная база, мм
|
2600
|
Диаметр разворота, м
|
10,4
|
Дорожный просвет, мм
|
160
|
Объем багажника, л
|
480
|
Снаряженная масса, кг
|
1150
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4
|
Рабочий объем, куб. см
|
1368
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
99,6/6000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
132/4000
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
6-ступенчатая механическая
|
Шины спереди/сзади
|
185/65R15
|
Макс. скорость, км/ч
|
185
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
12,2
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
5,7
|
Объем бака, л
|
50
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