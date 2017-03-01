Разбитые дороги Пскова и его окрестностей стали идеальным полигоном для Hyundai Solaris второго поколения. Мы протестировали автомобиль именно в тех условиях, где пасуют многие представители мирового автопрома

Мне дали… леща. Настоящего – крупного, жирного леща. Его лишь утром выловили в Чудском озере, а уже на обед подали к столу. Наелся я, как говорится, от пуза и пошел «давать леща» новейшему седану Hyundai Solaris, благо дорожные и погодные условия соответствуют: бортовой указатель температуры показывает -19°C, а асфальтовая дорога имеет такой вид, словно ее бомбили не один год. В салоне три человека, причем двое из них весят как минимум по центнеру. Помнится, у Solaris первого поколения заднюю подвеску перенастраивали не один раз, чтобы добиться более-менее приемлемого поведения при загрузке. Середина в конце концов была найдена, но все-таки не золотая. Посмотрим, как поведет себя новинка…

Занимательная арифметика

О том, как будет выглядеть Solaris второй генерации, можно было составить мнение, глядя на представленный несколько месяцев назад Hyundai Verna для китайского рынка: модели делят общую платформу, кузов и остальные агрегаты. Но в действительности Solaris отличается от китайского «собрата» как внешне, так и интерьером. В частности, седан получил новую решетку радиатора, которая вскоре появится и на других моделях корейского концерна. При этом версии в кузове хэтчбек больше не будет – ее место на конвейере занял кроссовер Creta.

Как водится, Solaris увеличился в размерах – в длину на 30 мм, в ширину на 29 мм, на 30 мм выросла колесная база. Единственное, что уменьшилось, это высота – она сократилась на символический 1 мм. Салон тоже прибавил в объеме. Так, пространство для ног задних пассажиров возросло на 24 мм, а ширина на уровне плеч увеличилась на 11 мм для перед-них седоков и на 9 мм во втором ряду. Больше места и над головой – на 11 мм впереди и на 3 мм сзади. На 10 л стал более емким багажник, а топливный бак теперь вмещает ровно 50 л против 43 л у модели предшествующего поколения. Дорожный просвет не изменился, так как 160 мм вполне достаточно для легкового автомобиля.

Для улучшения управляемости и комфорта была значительно увеличена жесткость кузова с помощью обширного применения в конструкции высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей (их доля составляет 52%). Более жесткий кузов также повышает безопасность водителя и пассажиров при фронтальном и боковом столкновении. А набившая всем оскомину в машинах предыдущего поколения задняя подвеска заменена на балку от старшей по рангу модели Elantra.

Вообще, безопасности при проектировании новинки уделялось особое внимание. Так, автомобиль укомплектован функцией экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», имеет систему стабилизации в базовой комплектации, оснащен датчиками давления в шинах. Кроме того, у дорогих комплектаций нового Solaris имеется шесть подушек безопасности.

Для седана предлагается два силовых агрегата. Оба двигателя бензиновые, атмосферные. Вариант объемом 1,4 л развивает, по паспорту, ровно 100 л.с., а 1,6-литровый мотор выдает, как и раньше, 123 «лошадки». Двигатель меньшего объема новый, а более мощный агрегат серьезно модернизирован в угоду экологии. Оба мотора могут сочетаться как с механической (6-ступенчатой), так и с 6-диапазонной автоматической коробками передач.

По набору оборудования – и стандартного, и опционного – новый Solaris не имеет аналогов в своем классе. Автомобиль может быть оснащен датчиками парковки и света, навигационной системой с информацией о пробках и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, подогревами рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя, регулируемым по длине центральным подлокотником между передними сиденьями, системой бесключевого доступа с кнопочным запуском двигателя, системой открывания багажника с брелока, фарами с подсветкой поворотов и камерой заднего вида с динамической разметкой… По-моему, и сейчас перечислил далеко не все.

Хорошо сидим!

Как и у модели-предшественницы, двери у Solaris закрываются с дорогим звуком, который сделает честь и премиум-седану бизнес-класса. В перед-ней части салона прибавка по ширине кажется больше, чем заявленные в паспортных данных 11 мм. Все – благодаря прямолинейному дизайну передней панели. Салон стал выглядеть спокойнее, чем у Solaris предыдущего поколения, зато ощущается более солидным – стилистикой он перекликается с кроссовером Creta. Пластик жесткий, что типично для данного класса автомобилей, но подлокотники мягкие.

Мой тестовый экземпляр оснащен развлекательной мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном. Она поддерживает работу Apple CarPlay и Android Auto, а также имеет порты USB и AUX. Пользоваться всем этим хозяйством проще простого, и графика у экрана отличная. Вообще, с эргономикой у новинки полный порядок: все клавиши сгруппированы в логичных местах и легкодоступны. У водительского стеклоподъемника имеется «автоматический» режим. Придерусь разве что к ступенчатой регулировке спинки водительского сиденья, да к отсутствию настройки по высоте пассажирского кресла.

Посадка за рулем, по ощущениям, выше прежнего. Невысоким водителям это понравится, но рослые будут испытывать проблемы. Так, даже я с далеко не рекордными 180 см вынужден выглядывать из-под нависающего потолка, чтобы увидеть сигнал светофора на перекрестке. И это в самом низком положении сиденья! Зато само кресло понравилось – оно неплохо распределяет нагрузки. Правда, некоторые коллеги сетовали на отсутствие регулируемого поясничного упора.

Проход на второй ряд стал просторнее, хотя покатая крыша по-прежнему заставляет пригибаться. Диван расположен низковато, но сидеть, в принципе, удобно. Когда я расположился за настроенным под мои габариты передним креслом, перед коленями осталось около 6–7 см пространства, что примерно вдвое больше, чем у Solaris первого поколения. При этом ступни спокойно разместились под опущенным в самое нижнее положение передним креслом. Над головой тоже есть запас – около 3–4 см. Но вот откинуться на подголовник я уже не смог: из-за резко ниспадающей крыши макушка уперлась в потолок. Но если чуть сползти на диване вперед, все получается. Словом, при некоторой сноровке здесь вполне можно разместиться. А в холодную погоду поможет двухступенчатый подогрев подушки.

Если у вас дорогая комплектация Solaris, вы сможете открыть крышку багажника кнопкой на брелоке (в бюджетных версиях придется пользоваться клавишей в салоне). Обещанная в паспортных данных 10-литровая прибавка в объеме визуально незаметна. Спинку заднего сиденья можно сложить в пропорции 40:60. В подполье находится полноразмерное запасное колесо.

Крепкий малый

На тест были предоставлены три модификации: 1,4-литровая с механической коробкой передач и 1,6-литровые с «механикой» и «автоматом». Начинаю с «младшей», 1,4-литровой. Двигатель, традиционно для Hyundai, на холостых оборотах настолько тих и плавен, словно и не работает вовсе. Передачи включаются четко и легко. Хотя, как и раньше, первая и третья (и, соответственно, вторая и четвертая) расположены очень близко, и с непривычки их легко перепутать. Сцепление срабатывает мягко – поехали.

Тяга у мотора ровная, без выраженных провалов и подхватов, реакции на нажатие педали акселератора своевременные и плавные. На городских скоростях мощности более чем достаточно, да и на загородном шоссе двигатель хорош – большинство обгонов совершаю, даже не переключаясь на «пониженную». И лишь изредка, когда времени для опережения впередиидущего транспорта мало, опускаюсь с шестой передачи на четвертую. При этом даже на высоких оборотах двигатель очень тих. Отличный силовой агрегат!

Прямую на высокой скорости седан держит хорошо и лишь на неровной дороге вынуждает совершать небольшие корректирующие действия. Рулевое управление, получившее электроусилитель взамен гидравлики, настроено отменно. На прямой чувствуется четкий «ноль», а в поворотах появляется ненавязчивое и информативное возвращающее усилие. Интересно, что при попадании на укатанный снег и лед обратная связь не пропадает, что часто бывает с электроусиленными рулями. В общем, за настройки рулевого управления – твердая пятерка. И управляемость на уровне. Автомобиль точно и быстро отвечает на повороты баранки, надежно чертит траекторию. По сравнению с предшественником прогресс налицо.

Но основное внимание – работе подвески. У модели первого поколения, чтобы заднюю ось не пробивало и не «колбасило», пришлось довольно сильно зажать «задок», что отрицательно сказалось на плавности хода. У новинки же подвеска мягкая и упругая. Пробоев не наблюдается, даже когда на заднем диване сидят двое крупных пассажиров, а дорога похожа на полигон для бомбометания. На втором ряду, конечно, пожестче, чем спереди, но в целом комфортно. Водитель же с передним пассажиром и вовсе поражаются удачному сочетанию плавности хода и энергоемкости. При этом подвеска работает практически бесшумно. Лучше в таких условиях ведет себя разве что Renault Logan первого поколения, притом что с тем же «французом» второй генерации, получившим более жесткое шасси, новый Solaris вполне может поспорить. Единственная претензия к новинке – слабая шумоизоляция колесных арок: резина гудит всегда и везде, заглушая все остальные шумы.

Пересаживаюсь в 1,6-литровый Solaris с «автоматом». По ощущениям, эта модификация не намного резвее 1,4-литровой с «механикой». Хотя комфорта в городских условиях с такой трансмиссией гораздо больше. Коробка переключается плавно и незаметно, а на загородной трассе довольно быстро переходит на «пониженную» при обгонах.

Если же хочется действительно эффективной динамики, нужно выбирать 1,6-литровую модификацию с механической коробкой передач. Не автомобиль – самолет! Как он резво отзывается на «газ» и быстро набирает ход! И даже на запрещенных правилами скоростях разгон отличный. Более того, подвеска здесь показалась более упругой, а поведение в поворотах – более точным.

Словом, модель нового поколения однозначно удалась. При этом надо сказать, что ее предшественница сейчас является лидером продаж в своем классе и могла бы оставаться на вершине еще несколько лет. Однако в руководстве Hyundai решили нанести упреждающий удар по конкурентам, и, судя по всему, они от него оправятся не скоро. Потому что новый Solaris будет продаваться еще лучше. Без вариантов.

Технические характеристики Hyundai Solaris 1.4 Габариты, мм 4405х1729х1469 Колесная база, мм 2600 Диаметр разворота, м 10,4 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1150 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1368 Макс. мощность, л.с./об/мин 99,6/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 132/4000 Привод передний Трансмиссия 6-ступенчатая механическая Шины спереди/сзади 185/65R15 Макс. скорость, км/ч 185 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,2 Расход топлива (средний), л/100 км 5,7 Объем бака, л 50