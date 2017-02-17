В фантастическом романе Станислава Лема так назывался процесс изучения загадочной планеты Солярис. Впрочем, как мы знаем, речь в нем шла не о планете. Южнокорейский седан Hyundai Solaris тоже интересно изучать. Более того, стоит это делать, ведь он – главный бестселлер среди иномарок на российском рынке. И, похоже, второе поколение намерено превзойти успех первого.

Признаться, с автомобилем предыдущей генерации я был знаком лишь как пассажир бюджетного такси. Конечно, за короткую поездку постарался, насколько возможно, детально рассмотреть салон, оценить комфорт, а заодно расспросить водителя, что ему нравится в этой модели, а что – нет. Умозрительно сравнив тогда Solaris и Rio, решил для себя, что седан от Kia мне нравится больше. Кстати, в случае с парой Santa Fe и Sorento я бы тоже склонился ко второму варианту.

Впереди паровоза

Но вот он, перед нами, новый Solaris. Появление очередного поколения Rio тоже не за горами, но, окажись я перед необходимостью выбрать для покупки автомобиль данного класса сейчас, перед «Солярисом» я бы не устоял. И проведенные за рулем нескольких его версий три дня и несколько сотен километров меня не переубедили. В этом автомобиле мне понравилось всё, ну, или почти всё.

Дизайном кузова новинка перещеголяла весь модельный ряд Hyundai, включая казавшуюся столь футуристичной «Элантру». Согласны вы или нет, но лично я считаю, что создатели второго «Соляриса» хотя бы искоса поглядывали на Lexus. В любом случае, новый седан выглядит дороже, чем ему положено по статусу. В кузове хэтчбек эта модель больше выпускаться не будет. Его «роль» призван исполнять кроссовер Creta.

Длина же седана увеличилась на 30 мм (до 4405 мм). Произошло это, в основном, за счет изменения очертаний переднего и заднего бамперов, сам кузов остался примерно прежним по габаритам, но кажется, что удлинился. Также на 30 мм автомобиль стал больше в ширину, и ровно на столько же «подросла» колесная база модели (до 2600 мм). Последний параметр сказался на увеличении пространства в салоне. По заявлению производителя, пространство для коленей задних седоков возросло на 25 мм. Так это или не так, расстояние от спинки водительского кресла до подушки заднего дивана при «моей» посадке за рулем у новинки составляет порядка 22 см. Этого достаточно для беспроблемного размещения пассажиров, но просторными в длину задние места назвать нельзя.

Правда, и очевидные плюсы здесь есть. Во-первых, появился третий подголовник (хоть и не во всех комплектациях). Во-вторых, стал доступен двухступенчатый подогрев задних сидений (только подушки). Кнопки управления данной системой вынесены на подлокотники внутренних панелей дверей. И еще одно новшество. Спинка заднего дивана по-прежнему складывается частями, но на этот раз часть большего размера перенесена вправо. Кто занимается бытовыми и дачными грузоперевозками, оценит это изменение как положительное.

В плане дизайна салона, вроде бы, скромный Solaris также оказался впереди «Элантры». В его дорогих версиях теперь есть мультимедиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, в «старшем» седане такая недоступна. Качество материалов отделки выросло просто на голову. Пластики повсюду мягкие. На внутренних панелях дверей появились тканевые вставки. Одно из эргономических преимуществ новинки – все кнопки включения «теплых опций» (подогрева руля, сидений, ветрового стекла, в зависимости от того, что установлено на конкретном автомобиле) теперь объединены на одной панели в нижней части центральной консоли. Рядом сохранились такие же, как в прошлом поколении, разъем USB и розетка на 12 В.

Основные приборы (в версиях подороже они оптитронные) похожи на те, что устанавливаются на новый компактный кроссовер Hyundai Creta. А еще они напоминают модели Volkswagen и BMW. Всё очень четко, показания считываются отлично. На дисплей бортового компьютера можно вывести массу полезной информации, в том числе «цифровую» скорость автомобиля. Мой коллега во время теста проверил: этот показатель практически не расходится с том, что индицируется стрелкой спидометра, но немного отстает от истинной скорости, которую показывает навигатор GPS. Это не только не страшно, но даже хорошо, хуже, когда приборы занижают реальное значение скорости (к сожалению, такое встречается).

Первый Hyundai Solaris продавался в России шесть лет и был реализован общим тиражом более 640 тысяч единиц. В 2016 году эта модель стала на нашем рынке абсолютным лидером продаж среди иномарок с результатом в 90 380 единиц. Пять раз Hyundai Solaris был признан в нашей стране «Автомобилем года».

Во встроенной навигационной системе используются карты нидерландской компании Tom-Tom. Мультимедиакомбайн поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Со смартфонами он коммуницирует охотно, но подключает их только при полной остановке автомобиля и включении режима «Паркинг». Качество звука, выдаваемого штатными динамиками, достойно похвалы.

Сиденья нового «Соляриса» журналисты, участвовавшие в тесте, единогласно оценили, как более жесткие, чем прежде. Обивка их только тканевая, «кожзама» не будет. Бокс-подлокотник между передними креслами есть, задним пассажирам эта роскошь недоступна.

С увеличением размеров кузова вырос и багажник, теперь его объем составляет 480 л (столько же, сколько у LADA Vesta). Высота его проема составляет 44 см. Под фальшполом – 15-дюймовое стальное запасное колесо с шиной 185/65. Для «младших» версий нового «Соляриса» эта запаска полноразмерная, для «старших», с 16-дюймовыми легкосплавными колесами и шинами 195/55 – докатка.

В топовой комплектации есть интересная «фишка». Если некоторое время постоять у задней части автомобиля с ключом-брелоком в кармане, крышка багажника автоматически откроется. В нашем тесте участвовало несколько топовых «Солярисов», но нам с напарником так и не достался автомобиль, на котором данная функция срабатывала. Но стоит отметить, что отпертая крышка багажника здесь не стремится захлопнуться самовольно, как, например, на LADA Vesta.

Вот еще одна особенность корейской новинки. Мы не раз отмечали, что двери автомобиля хоть и закрываются с приятным звуком, но не всегда делают это с первого раза. Особенно задние. Иногда приходилось хлопать от души.

Не гудите, колёса!

Устраиваешься за рулем – и снова ловишь себя на мысли, что этот автомобиль перерос свой класс. Не в смысле размеров, но по качеству. Здесь вполне уместными оказались бы премиальные опции типа электронастроек и памяти регулировок сидений, элементы из кожи, дерева, металла (хотя бы их имитация). Ну что же, нынешний интерьер я постараюсь запомнить получше, чтобы сравнить со следующим при очередном обновлении. А оно наверняка привнесет сюда что-нибудь из предметов роскоши.

Пока же в первые моменты движения испытываешь только положительные эмоции. Прекрасная эргономика. Центральная консоль развернута к водителю на 7 градусов, это еще не образует «кокпит», но обзор мультимедийного дисплея улучшает. Кресло водителя регулируется по высоте в значительных пределах. Рулевое колесо двигается вверх-вниз и вперед-назад также на большие «расстояния». Мой коллега любит гоночную посадку, он «понижает» руль и сильно отодвигается от него. А я люблю сидеть поближе к нему, но поднимаю его, как правило, максимально вверх. Но по привычке довожу сиденье почти до пола, и максимально поднятый руль начинает заслонять горизонт. Такое положение избыточно, рулевое колесо удобнее опустить ниже.

Обод не перекрывает приборы. Пальцы легко нащупывают кнопки на спицах, а также кнопку пуска и остановки двигателя, хотя она и не видна за баранкой. В «младших» версиях применяется раскладной ключ, но и он, будучи вставленным в замок зажигания, не контактирует с водительским коленом. Наружные зеркала напоминают узкие глаза, но это не мешает их информативности.

Компания Hyundai постаралась потрафить максимальному количеству возможных покупателей, и новый Solaris получил оптимальное число доступных сочетаний двигателей и коробок передач. И тех, и других здесь по паре: два мотора плюс две коробки. Бензиновые силовые агрегаты носят имена греческих букв Kappa и Gamma. Двигатель рабочим объемом 1,4 л получил выгодную в налоговом плане мощность 99,7 л. с., 1,6-литровый сохранил прежний показатель мощности (123 л. с.), но чуть-чуть «потерял» в максимальном моменте (150,7 Нм против прежних 155-ти). Оба мотора соответствуют экологическому классу Евро-5. Коробки передач на этой модели отныне будут только шестиступенчатыми. Только в минимальной комплектации Active 1,4-литровый мотор работает в паре с одной лишь «механикой», во всех остальных (Active Plus, Comfort и Elegance) доступны любые пары, на выбор. Кстати, базовую комплектацию Active не назовешь скромной. Она включает 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, фронтальные подушки безопасности, электронную систему стабилизации (ESC), контроль давления в шинах (TPMS), водительское сиденье и рулевое колесо с регулировками по высоте, передние электростеклоподъемники и другое полезное оборудование.

Внешне «младшие» версии отличаются несколько иными фарами (без линз) и противотуманками в виде горизонтальных прямоугольников, а также отсутствием повторителей поворота в зеркалах. Но у всех без исключения комплектаций наружные ручки дверей и корпуса зеркал выкрашены в цвет кузова.

Нам на тест были представлены «механические» и «автоматические» 1,6-литровые «Солярисы», а также пара машин с 1,4-литровым мотором и «механикой». Они заранее пользовались таким вниманием журналистов, что нам с коллегой пришлось записаться в очередь. А начали мы знакомство с моделью с 1,6-литровым мотором и автоматом.

Оптимальное сочетание для города! Уверенный разгон, ощутимый «подхват» при оборотах, близких к 3000, плавное и быстрое переключение передач. После тестов автомобилей более высокого класса по привычке ищу подрулевые лепестки для оперативного изменения передач, но здесь их нет. Не беда, можно точно так же удобно манипулировать селектором автомата.

Но на первых же километрах улиц и проспектов Санкт-Петербурга замечаешь: в этом аккуратно и добротно собранном салоне, с панелями из качественных материалов, почему-то очень шумно. Нет, за обшивкой не просыпаются сверчки, но посторонние звуки с улицы так и рвутся в салон. Работающий двигатель почти не слышен, а колеса – очень отчетливо. Камешки барабанят в днище и колесные арки, пригнитесь к стеклу двери, и вам будет казаться, что вы сидите у открытого окна, настолько хорошо слышен этот стук. А шум набегающего потока воздуха становится заметен уже на скоростях около 80 км/ч.

Вдобавок, покинув пределы города, на шоссе, мы замечаем, что автомобиль «плавает». Курсовая устойчивость модели явно оставляет желать лучшего, особенно в тех местах, где в асфальте образовались заметные колеи. Нет, не то, чтобы седан был «расхлябанным», ему лучше подходит определение «крепко сбитый». Инженеры «сбили» его на самом деле очень «крепко», доля высокопрочных сталей и элементов горячей штамповки в конструкции кузова возросла до 52 процентов, увеличилась жесткость кузова на кручение. Но в передней подвеске со стойками «МакФерсон» изменения минимальные, собственно, были заменены только подушки крепления коробки передач к подрамнику. Сзади сохранилась полузависимая балка, но амортизационные стойки установлены теперь под меньшими углами к вертикали (8,4 градуса вместо прежних 25-ти). Может быть, в этом причина курсовой неустойчивости? Не похоже: «плавает» передок, а задняя часть автомобиля ему не подыгрывает.

Электроусилитель руля у «Соляриса» – новый, он установлен теперь непосредственно на рулевом валу. Автомобиль управляется надежно, хотя баранка ощущается, скорее, как излишне легкая. Число оборотов рулевого колеса от упора до упора – 2,75.

В дальнейшем мы поняли: дело было в шинах. Меньшую курсовую устойчивость на асфальте демонстрировали шины Nokian Hakkapeliitta 8, они же и шумели громче, чем Continental Ice Contact 2. А поначалу некоторые даже предполагали, что машина с 1,4-литровым мотором рыскает больше, чем 1,6-литровая, потому что меньший двигатель легче. В общем, ларчик открывался просто.

С 60 до 80 км/ч «автоматический» 1,6-литровый «Солярис» способен ускориться меньше, чем за 3 секунды. От него не ждешь такой прыти. Пересаживаемся на «механику» и отмечаем короткие ходы небольшого рычага. Передачи «избираются», в целом, четко, но при трогании с места нетрудно ошибиться и вместо первой подоткнуть третью ступень. И еще, лично мне мешал орудовать рычагом подлокотник между сиденьями. Делаешь движение рукой назад – локоть упирается в него. По идее, он должен сдвигаться, но почему-то этого не делал. Возможно, достаточно было установить сиденье повыше, тогда проблема была бы решена. Но мне больше нравится сидеть у пола.

Итак, мы курсируем сначала по Ленинградской, а затем по Псковской области, периодически меняя автомат на «механику» и обратно. 1,6-литровый мотор радует и относительной тишиной работы (он цепной и целиком алюминиевый), и невысоким расходом 92-го бензина (несмотря на высокие трассовые скорости, не сильно превышающим 8 л на 100 км), и динамикой, которой он щедро наделяет новый «Солярис». При резких ускорениях стрелка тахометра мгновенно взлетает к красной зоне (около 6500 об/мин) и даже слегка заходит в нее. Ощутимо, что подхват пропадает выше 4000 об/мин. На первой передаче можно разогнаться примерно до 50 км/ч, на второй до 90 км/ч, на третьей – до 130 км/ч. Ускорение с 80 до 120 км/ч в автоматическом режиме происходит за 7 секунд, даже, возможно, чуть быстрее.

К 1,4-литровому мотору априори относишься с предубеждением. Но меняешь свое мнение о нем просто-таки мгновенно. Опять же, вернусь к своей «мантре»: доведись мне выбирать из двух возможных моторов нового «Соляриса», не задумываясь, сэкономил бы и остановился на 99,7-сильной версии, более экономичной (около 7,5 л на сотню на трассе) и к тому же «tax-friendly», то есть, выгодной в налоговом отношении. И, безусловно, на «механике».

По ощущениям, 1,4-литровый двигатель более низкооборотный. Собственно, это так и есть: максимальный момент он развивает при 4000 об/мин, а 1,6-литровый – при 4850 об/мин. Моменты, естественно, разные: 132 и 150 Нм. При движении же кажется, что подхват у «младшего» мотора наступает даже ниже 3000 об/мин. Для перемещения с разумными (но совсем не пенсионерскими) скоростями – самое то. Хотя по ускорению 1,4-литровый «Солярис» проигрывает 1,6-литровой версии, как минимум, пару секунд.

Собственно, и навигационная система, и вообще навороченный мультимедиакомбайн мне лично не так уж важны. Маленький экран «музыки» в новом «Солярисе» тоже радует четкой графикой, яркими цветами и «железной» логикой интерфейса. А навигация… Нескромно скажу, что по трассе М20 я ездил уже далеко не однократно, и она мне без карт знакома очень хорошо. Хотя в процессе теста мы съезжали с нее, в том числе на большие расстояния.

Пробиваемая или не пробиваемая?

Касательно подвески, мнения журналистов в ходе нашей поездки разделились, кто-то посчитал ее излишне жесткой, кто-то – наоборот. Каковы критерии и доводы? При мягкой подвеске пассажиров частенько укачивает. Проводя время на пассажирском кресле и периодически отводя глаза от дороги, чтобы использовать различные устройства (что способствует головокружению), я ни разу ничего отрицательного не ощутил. И крены в поворотах были не такими уж существенными (хотя были), и добиться пробоя удалось всего один раз, да и то в крайне нелепой ситуации. Находясь за рулем, я опрометчиво решил ходом проскочить переезд однопутной железной дороги. Плиты около рельсов были уложены не совсем ровно, увидел я это слишком поздно… но, надо сказать, автомобиль перенес удар стоически. Подвеска «пробилась», но повреждений не последовало. Определенно могу сказать, что близкие по классу немецкие модели заметно более жесткие.

Тормоза в самом начале пути мне показались излишне «хваткими». Приноравливался я к ним долго, пожалуй, целый день. ABS здесь «чуткая», может сработать и на асфальте, покрытом слоем противогололедных реагентов. Вездесущая грязь от них портила всю поездку, мне так и не удалось самому сфотографировать автомобиль в ходе испытаний, поскольку, едва отъехав от мойки, он тут же покрывался серой пленкой. Впрочем, это тоже оказалось испытанием: мы отметили, что у нового «Соляриса» очень сильно загрязняются наружные дверные ручки.

А как работает остальная вспомогательная электроника? Инженеры наделили новинку интересной функцией руля: он должен подсказывать водителю, в какую сторону его надо вращать в критической ситуации. Вращение в «правильную» сторону будет легче, чем в «неправильную».

Пишу это со слов тех, кто представлял нам автомобиль. На ходу этого не испытали ни я, ни мой напарник, провоцировавший автомобиль порой на запредельно острые маневры на высокой скорости. Нет, ничего особенного он не ощутил. Вдобавок, мы задумались над логикой данной системы: чтобы определить, в ту ли сторону мы вращаем руль, необходимо опробовать обе стороны. Но ведь и ежу понятно, что в правом повороте лучше все-таки направлять автомобиль вправо, даже легкое движение в противоположном направлении может спровоцировать неприятности. В общем, работа этой системы для нас осталась загадкой.

Во время фотосессии на Чудском озере мы пожалели, что не удалось покататься на новом «Солярисе» по льду. Он здесь достигает метровой толщины, но одинаков не везде, встречаются непрочные участки. Попав на один из них, утонули закованные в латы ливонские рыцари, отступавшие после битвы с русским войском в 1242-м году. Современные краеведы считают, что побоище было вовсе не ледовым, оно состоялось совсем в другом месте, а через озеро лишь пролегал путь отступавших, которым просто «не повезло». Русским воинам хватило ума не преследовать неприятеля, иначе они утонули бы тоже: доспехи латника в виде чешуи из кованых металлических пластин весят около 15 кг. Снятый об этом событии фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.) сегодня считается исторически недостоверным.

А вот систему стабилизации и контроля тяги можно однозначно похвалить. На заснеженной ровной площадке мы пытаемся раскрутить автомобиль, переднеприводный седан сначала срывает в снос передние колеса, но электроника «придушивает» его, и это ощущаешь, даже находясь на пассажирском сиденье. Мой коллега усложняет ситуацию: выезжает на асфальт, разгоняется на нем и с ходу резко сворачивает на площадку. «Солярис» стабилизируется. Еще одно усложнение: отключаем систему стабилизации, снова разгоняемся на асфальте и заныриваем в поворот. Автомобиль снова стабилизируется, на этот раз «стараниями» шасси. Скорость маневра – около 70 км/ч. Прекрасно! Только вот в салоне почему-то начинает слегка попахивать подожженным диском сцепления. Снег на площадке оказался тяжеловат для таких маневров?

…На одном из питерских перекрестков с нами поравнялся бизнес-седан Hyundai i40, и его молодой водитель начал с интересом разглядывать наш автомобиль. Видимо, разглядел новые формы сквозь слой серого налета (все-таки обновленный «Солярис» ужасный грязнуля), а может быть, обратил внимание на «лексусовские» задние фонари. Не удивлюсь, что тестовые машины разглядывались другими людьми, и не раз. Новое поколение бестселлера определенно удалось, как в плане дизайна, так и по «содержанию». Этот автомобиль не может не превзойти успех предшественника. Он просто обязан это сделать.

Технические характеристики Hyundai Solaris 1.4 MT/AT; 1.6 МТ/AT ГАБАРИТЫ, ММ 4405 x 1729 x 1469 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 5,2 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 480 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1150 – 1250 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1368; 1691 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 99,7 / 6000; 123 / 6300 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 132,4 / 4000; 150,7 / 4850 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 6-ст. механическая / 6-ст. автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185; 183; 193; 192 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 12,2; 12,9; 10,3; 11,2 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 5,7; 6,4; 6,0; 6,6 ОБЪЕМ БАКА, Л 50