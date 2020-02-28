Очередная — восьмая по счету — Sonata от Hyundai обзавелась множеством электронных систем, которых прежде не имела. Но в то же время сохранила хорошо зарекомендовавшие себя устройства. Так что в техническом плане автомобиль, скорее, эволюционировал,...

...но касательно дизайна совершил не шаг, а рывок, прыжок, скачок вперед! Просто невероятный, немыслимый! Если предыдущее поколение имело сходство с «младшим» Solaris, что, по мнению некоторых потребителей, снижало престиж более дорогой модели, то восьмая Sonata уж точно оригинальна и самодостаточна.

«Взрывы» на панели

Этот седан теперь имеет более сильно наклоненное заднее стекло и повышенную крышку багажника с профилем, имитирующим антикрыло. Всё это придаёт новой «Сонате» сходство со спортивным купе. Но где же «струящиеся линии»? Похоже, они «перетекли» на очередное поколение японской Toyota Camry, корейцы же опробовали иной стиль: резкие, острые грани. Они прочерчивают весь кузов вдоль, чуть ниже окон и на уровне бамперов. Мне видится в этом сходство с «Мерседесом» модели CLS, хотя она и более обтекаемая.

«Заострены» у «Сонаты» и задние фонари, повторяющие, если смотреть в профиль, очертания крышки багажника. А капот украшен продольными хромированными лентами, части которых… светятся! Эта фирменная технология называется «скрытой подсветкой». Действительно, белым днем светящиеся части хромированных лент в глаза не бросаются. Но стоит сгуститься сумеркам, как они вспыхивают. Внешний перфорированный слой этих устройств имитирует хром, но под ним проложены «цепочки» светодиодов. По такой же технологии выполнены указатели поворотов в фарах головного света. А задние фонари, тоже светодиодные, образуют в темное время что-то вроде алой полупетли, и не случайно фирменное название этого рисунка — «лассо».

Такую «Сонату» хочется рассматривать, если хотите, ощупывать взглядами. Прослеживать, как одни линии переходят в другие, объединяются и разделяются. Абрис новой модели, безусловно, спортивный, стремительный, но при этом одновременно и дорогой. Корейский автомобиль словно подрос на целый экономический класс, но при этом остался практически прежним в плане размеров: прибавил 45 мм общей длины и увеличил колесную базу на 35 мм.

Очевидно дороже делает автомобиль и удачно подобранный размер колес. «Старшие» комплектации предлагают 18-дюймовые легкосплавные колеса с шинами 45-го профиля. Пропорция получилась логичная: покрышки не выглядят ни чересчур пухлыми, ни слишком тонкими. У «младших» версий шины имеют размер либо 215/60, либо 215/55, при посадочных диаметрах, соответственно, 16 и 17 дюймов.

Интерьер новой модели моя жена сходу окрестила спортивным, мне же он кажется приблизившимся к дорогим салонам автомобилей более высокого класса. Но при этом не «тяжеловесным». Дизайнерам удалось придать салону «Сонаты» «воздушность», связанную или подчеркнутую — в данном случае — светлым салоном, с бежевыми элементами декора. В некоторых деталях можно уловить сходство с Lexus, BMW, Volvo, но в целом корейская модель не выглядит открытым плагиатом и оставляет приятное впечатление. В том числе, от качества материалов и сборки.

Может быть, передние кресла покажутся вам излишне мягкими, и возникнет претензия к тактильным ощущениям от кожи их обивки. Соглашусь и добавлю, что сам еще увеличил бы максимальную степень поясничного подпора, потому что сейчас его валик выдвигается относительно недалеко. С другой стороны, мягкость посадки — намек на то, что автомобиль имеет только внешнее сходство с гиперзвуковой ракетой, а на самом деле характером обладает весьма благодушным и нацелен обеспечивать прежде всего комфорт.

Посмотрите, насколько оригинален здесь руль. Сколько уже было вариаций на тему одной, двух, трех и четырех спиц — тем не менее, корейцы придумали-таки нечто новенькое. На правой спице обнаруживаем органы управления адаптивным «круизом» — вот это современно. Есть здесь и удобные лепестки ручного выбора передач — попробуем ими воспользоваться? Обязательно.

Но сначала обратим внимание на подлинный шедевр электроники позади рулевого колеса — на приборную панель новой «Сонаты». Над ее дизайном и, главное, качеством, чувствуется, потрудились немало. Результату могут позавидовать владельцы некоторых премиальных автомобилей. Только при выборе спортивного режима движения красная «цифирь» шкал мелковата, во всех остальных режимах читаемость приборов безупречна, и информация о движении разумно-достаточна. Привлекают внимание цифровые спецэффекты: дизайн шкал меняется при своеобразных «взрывах», один из которых мне удалось «поймать» фотоаппаратом.

Бензиновый атмосферный 2,5-литровый мотор Smartstream Theta III вместо непосредственного впрыска топлива оснащен обычным, распределённым, с форсунками, установленными в головке блока. Каждая форсунка — «двухствольная». Клапаны снабжены роликовыми толкателями с гидрокомпенсаторами, есть и другие технические усовершенствования.

Впервые в своей истории «Соната» обладает теперь проекционным экраном. Индикация на ветровом стекле внятная, четкая. Здесь можно увидеть приближение автомобилей в «слепых» зонах как слева, так и справа от вас. Ну, и много всего прочего.

Однако осталась определенная «недосказанность». Другие журналисты, тестировавшие новую «Сонату», с восторгом рассказывают о такой функции, как отображение на панели приборов картинок с камер кругового обзора, появляющихся при включении «поворотников». На нашей «подопытной», роскошного зеленовато-золотистого цвета, ничего такого не нашлось. Не была обнаружена и «атмосферная» подсветка салона, которая точно стала бы его дополнительным украшением.

Центральный дисплей, мастерски «вписанный» в торпедо, имеет диагональ 10,2 дюйма и выглядит если не огромным, то весьма основательным. На самом деле, он даже меньше, чем электронный экран комбинации приборов (12 дюймов). Картинку на нем можно разделить на три части, отображающие карту системы навигации, воспроизводимый музыкальный трек и параметры движения — графики ускорений и замедлений. И любую из этих частей легко развернуть на весь экран. Качество всех изображений, опять же, очень высокое. Радует звучанием и аудиосистема Bose, даром что внешние шумы очень слабо проникают в отлично защищенный салон, вплоть до высоких и очень высоких скоростей. Хотя, честно говоря, я решаю добавить музыке ещё немного «басов»… Покопался в меню — а они уже были кем-то добавлены.

Климат-контроль наделен функцией «консьерж-сервиса». Вы пускаете двигатель — и одновременно с этим включаются подогрев сидений и рулевого колеса, причем, интенсивность подогрева зависит от того, насколько холодна погода на улице. Соответственно, если она окажется жаркой, система включит вентиляцию передних кресел — она здесь тоже есть. Примечательно, что подогрев руля может продолжаться сколь угодно долго, и температура нагрева будет поддерживаться на одном уровне. Обратите внимание, что здесь и авторежим системы климат-контроля имеет три степени интенсивности.

Всё на кнопках

В углублении под торпедо расположились гнезда USB – одно для подзарядки гаджетов, другое для воспроизведения музыки с флэшки. Оба гнезда в темноте подсвечиваются, это удобно. Примечательно, что пользоваться этими устройствами не мешает селектор автомата, поскольку его тут… нет. Привычное устройство заменено набором из четырех кнопок. Удобно это или нет? Как сказать… Выбирать нужные кнопки привыкаешь быстро, а вот правую руку во время движения пристроить некуда. Рычаг или селектор был бы привычной опорой.

Рядом с этими кнопками размещена клавиша выбора режимов движения с «круговым» алгоритмом. Честно говоря, определить, какой режим выбран, без индикации на «приборке» проблематично. Во всех из них, кроме спортивного, вы ощущаете некоторую «задемпфированность» педали акселератора, для разгона ее нужно преодолевать, продавливая педаль поглубже. Чуть быстрее «демпфер» сдается в режиме Smart, а вот в «Спорте» он практически отсутствует. Как по мне, так только в этом режиме и стоит эксплуатировать «Сонату».

В структуре кузова восьмой «Сонаты» возросло количество деталей горячей штамповки — с 15-ти до 21-ой. Конструкторы сумели увеличить жёсткость кузова, и он действительно воспринимается на ходу как очень плотно сбитый. Были дополнительно усилены места соединения стоек и порогов, а также точки крепления к кузову подрамников и сами подрамники. Масса кузова снизилась суммарно на 50-70 кг в зависимости от модификации. Аэродинамический коэффициент составляет 0,27. Эффективность тормозных механизмов повысилась благодаря увеличению диаметра дисков (с 280 до 305 мм, сзади с 262 до 284 мм) и корпуса вакуумного усилителя.

Одна из особенностей ее нового поколения — не очень-то новый двигатель. Почему-то компания Hyundai решила отказаться от поставок на российский рынок уже известного нам 2,4-литрового бензинового агрегата о 188-ми «силах» и заменила его 2,5-литровым 180-сильным. Дело не в различной мощности и каких-либо связанных с ней юридических тонкостях. Просто 2,4-литровый мотор с непосредственным впрыском топлива (GDI) был признан привередливым к качеству нашего бензина. 2,5-литровый агрегат в этом плане более «всеядный», может довольствоваться и 92-м бензином, хотя сервисмены все же рекомендуют и его «питать» только 95-м.

К счастью, дорогого бензина автомобиль с 2,5-литровым агрегатом под капотом потребляет немного. Получив от коллеги машину с зафиксированным в памяти 12,5-литровым расходом после поездок по городу, я очень быстро снизил показатель до десяти с небольшим литров, при том, что тоже поначалу не покидал пределов Москвы, застревал в пробках и не церемонился с педалью «газа» на свободных улицах и проспектах. А на трассе результаты расхода были и вовсе на грани фантастики. Если топить от души, «Соната» укладывается в 9 литров на сотню, а если установить «круиз» на 110 км/ч, то можно уложиться и в 7 литров. Вот вам и «устаревший» 2,5-литровый атмосферник мощностью 180 л. с. Надо ли стремиться к вящей «цифровизации» и сожалеть о том, что на наш рынок не попадают «Сонаты» с уже распространенными за рубежом более модерновыми турбомоторами?

Второй вариант двигателя «Сонаты» в России — двухлитровый 150-сильный, также имеющий «атмосферную» конструкцию. Во время теста предыдущей версии автомобиля мне достался именно такой мотор, и могу сказать, что для «семейного» передвижения в пространстве его хватает, но для хоть сколько-нибудь активного — точно нет. Хотя разница во времени разгона с места до сотни у 2,0-литровых и 2,5-литровых «Сонат» не так уж и велика, всего около полутора секунд — 10,6 с против 9,2 с. Прежняя, седьмая генерация с 2,4-литровым двигателем GDI была динамичнее восьмой 2,5-литровой — на 0,2 с. Так что, можно сказать, с «шагом назад» в области двигателестроения автомобиль не «завял».

Автожурналисты сетуют и на то, что нашим потребителям и автомат достался устаревшим — всего-то шестидиапазонный. Причем, им «сопровождаются» оба мотора. И хотя у корейцев есть уже отработанная 8-диапазонная конструкция, я лично не считаю нынешнее устройство таким уж устаревшим или в чем-то «недостаточным». На самом деле, оно довольно-таки «цифровое», ведь управляется по проводам, без механического перемещения селектора. Переключения происходят плавно и своевременно. Но есть один недостаток.

По данным аналитического агентства «Автостат», в начале 2020-го года российские автомобилисты окончательно проголосовали за автоматические коробки: теперь автомобили с ними выбирают уже более 60 процентов покупателей. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев современные автоматы оснащены ручным выбором передач, и «сонатовский» — вроде как, не исключение. Вот, видите, на рулевом колесе закреплены удобные лепестки.

Однако кнопок управления у автомата всего четыре, и ничего «ручного» я и не вижу, и на ощупь не нахожу. Нигде не приютилась даже микроскопическая кнопушечка перехода на ручное переключение. Если просто нажать на тот или иной лепесток, то передача действительно понизится или повысится на ступень, но ненадолго, коробка быстренько вернется в автоматический режим. Как зафиксировать ручной? Долгое удержание того или иного лепеска не помогает. Выбор спортивной настройки — тоже. Делать нечего, придется открыть инструкцию.

Открываю — и разочаровываюсь. Ручного режима-то, как такового, здесь нет. То есть, действительно можно кратковременно понизить передачу, например, для обгона, но манипулировать ступенями в связке поворотов не получится. Причем, вы же сами будете провоцировать автомобиль на возвращение к автоматическому режиму — для этого нужно всего лишь добавить «газ». Но как же его можно не добавить?

Похоже, такая схемотехника — даже не намек, а прямое указание на то, что «Соната» вовсе не спорткар, что этот седан настроен на комфортное и плавное перемещение в пространстве, и нечего тут демонстрировать свои драйверские амбиции. Доверьтесь ей, и она прекрасно выполнит свою работу сама.

Подвеска — для наших дорог

Так-то оно так, но, прямо скажу, большим комфортом вас этот автомобиль не порадует. Он о-очень далеко ушел от той модели, что в свое время была популярна у таксистов: Y4 или EF. Вот это был настоящий «плюшевый диван». С тех пор подвеска автомобиля неоднократно модернизировалась и к нынешнему поколению приобрела этакий «русский» характер: она не пробивается на чудовищных гравийках и грунтовках нашей провинции, но, увы, прилично жестковата, даже грубовата. С одной стороны, как видим, это плюс, с другой — очевидный минус.

И жесткость не способствует спортивной управляемости. Хотя при очередной «перестройке» многое в подвеске претерпело полезные изменения. Например, увеличен кастер, или продольный наклон передних стоек. Кроме того, были чуть больше разнесены в стороны рычаги независимой задней подвески. Результат? Автомобиль хорошо держит скоростную прямую, правда, чуть хуже, чем «младшая» модель Elantra. Она в этом плане очень порадовала меня во время осеннего теста, что до «Сонаты», то она уступила ей, скорее всего, потому что была «обута» в зимние шины, да еще с шипами. Ну и зимний асфальт в любом случае не такой «цепкий».

Шины, правда, по сути дела, «подтвердили»: новая «Соната» может похвастать очень высокой шумоизоляцией салона. Вот прямо реально высокой. Странно, что с этим не согласны коллеги-журналисты: я прочитал немало отзывов о том, что, дескать, «шумка» у восьмого поколения модели не блещет. Не согласен — блещет. Представляете, при шипованных шинах Dunlop я не слышал на асфальте звука шипов. Но следует оговориться, что другие тесты проводились на летних шинах, а если на зимних — то других марок. Так что, возможно, мне повезло именно с «резиной».

Новая «Соната» уже с начальной комплектации имеет систему Drive Mode, предлагающую водителю выбор из четырех режимов движения: Eco, Comfort, Sport и Smart. В каждом режиме — «свои» настройки двигателя, коробки передач, электроусилителя руля. Однако на самом деле, они не так уж сильно различаются, только спортивный режим снижает ощущение «демпфера» под педалью «газа». Улучшить динамику можно было бы ручным переключением передач, но этой возможности в автомобиле практически… нет.

Проведем линию разграничения между устойчивостью на прямой и управляемостью на кривых. Руль у «Сонаты» с электроусилителем, наделен приятным усилием, относительно «острый», всего 2,6 оборота от упора до упора, однако при этом не очень точный. «Переставляться» лишний раз не хочется. А если попытаться в скоростном правом повороте перестроиться из правого ряда в левый, удвоенная центробежная сила вызовет холодок на спине.

Как насчет электронных «помощников»? Они стараются изо всех сил, но с переменным успехом. Адаптивный круиз-контроль заслуживает отличной оценки, контроль «слепых» зон тоже, а вот система удержания автомобиля в полосе до нее не дотягивает. Загрязненную и заснеженную разметку практически не видит, на высокой скорости вступает в действие слишком рьяно и неожиданно, а в местах, где линии сходятся, откровенно теряется. На ходу неожиданно заявила о своем самоотключении система предотвращения столкновений. Но потом сама же включилась — и пару раз сработала, когда это было действительно нужно.

Вот такой получилась новая, восьмая «Соната». Роскошной в плане внешнего и внутреннего дизайна, отлично оснащенной, экономичной, быстрой, тихой. Но — средней в плане ходовых качеств, работы подвески, а также ряда систем. При подросших размерах кузова и колесной базы места для коленей седоков на втором ряду оказалось не так уж и много, всего 25 см. Кому-то показался низким потолок над вторым рядом, мне — при росте 182 см — нет. Но части спинки заднего дивана по наклону не регулируются. Вдобавок в тестовом автомобиле одна из этих частей после складывания не желала фиксироваться в положении для сидения. Пришлось «хлопнуть» ей от души.

Запасное колесо в «Сонате» полноразмерное, это плюс. Но прикрыто оно тонкой панелью фальшпола, а вокруг ниши запаски — голый металл, без признаков шумоизоляции. Может быть, это является причиной жалоб тех, кому при поездке на заднем сиденье досаждает стук камешков по колесным аркам?

Для меня осталось загадкой, как отпирается крышка багажника, если не прибегать к кнопкам в салоне и на ключе-брелоке. По описанию, достаточно подойти к автомобилю с брелоком в кармане — и крышка самостоятельно «подпрыгнет». Пробовал, подходил к ней не один десяток раз, ждал — но по такому алгоритму устройство сработало всего единожды. Примечательно — именно тогда, когда у меня в руках было много поклажи. На «порожняк» не реагирует? Багажник сравнительно велик по объему, целых 510 литров, но примитивные по конструкции полукруглые петли крышки неизбежно съедают часть полезного пространства. Крышка умеет самостоятельно «подпрыгивать» благодаря мощным пружинам, причем, довольно высоко. А потребитель сетует на отсутствие у нее электропривода.

При всем этом, считаю, что автомобиль заслуживает высокой оценки. Жаль, что многие относятся к нему почему-то скептически и за глаза прочат ему всего лишь будущее городского «извозчика». По-моему, новая «Соната», особенно в одной из высоких комплектаций, вполне способна украсить не только таксопарк, но и автохозяйство солидной фирмы. Я уж не говорю о личных «автопарках» людей, особенно тех, для кого внешний и внутренний лоск автомобиля важнее тонкостей управления. Таким, пожалуй, придется по душе новый золотистый колер стремительного кузова.

Конкуренты — Kia Optima, Toyota Camry, Mazda6 и VW Passat при близких уровнях оснащения предлагают сопоставимые цены, однако имеют в гаммах по три мотора вместо двух. Почему стоит предпочесть им восьмую «Сонату»? Она сама постарается ответить на этот вопрос, если вы ее увидите и протестируете. В сравнении ли, без сравнения с соперницами — она постарается вам понравиться.

Как и седьмое, восьмое поколение Hyundai Sonata будет поставляться на наш рынок только с автоматической коробкой передач. Шестидиапазонный агрегат предусмотрен для обоих двигателей. Одинаков и кнопочный механизм управления трансмиссией. Стоимость версий Classic, Comfort и Style c 2,0-литровым мотором мощностью 150 л. с. варьирует от 1 499 000 до 1 699 000 рублей, 2,5-литровые 180-сильные версии Online, Elegance, Business и Prestige обойдутся, соответственно, в 1 725 000, 1 799 000, 1 899 000 и 2 049 000 рублей. На выбор предлагается 11 цветов кузова. Доплата за адаптивный «круиз» и систему камер кругового обзора составляет 100 000 рублей.

Технические характеристики Hyundai Sonata 2.5 6AT ГАБАРИТЫ, ММ 4900 х 1860 х 1465 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2840 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 155 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 510 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1484 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 10,9 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2497 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 180 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 232 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 9,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,7 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60