Hyundai Sonata

Автомобиль восьмого поколения почти кардинально сменил форм-фактор и имидж
Казалось бы, что общего между ковбоями из американских вестернов и новым бизнес-седаном из Кореи? Уверяю вас, не догадаетесь до тех самых пор, пока не узнаете, как маркетологи и дизайнеры Hyundai назвали его светотехнику. Фарам и фонарям модели новой генерации дали имя «Динамическое лассо». Насчет динамического мне в принципе понятно: фирменная диодная технология позволила разместить на капоте скрытые дневные ходовые огни. При выключенном зажигании они маскируются под хромированные накладки, но после пуска двигателя «хром» вспыхивает будто новогодняя гирлянда. С тыла же «кореец» окольцован, точно птица, красным полуовалом стоп-сигналов, работающим на внешний эффект. Дерзко? Без сомнений! Высокотехнологично и небанально? Более чем! А значит, да здравствует «лассо»! Ведь такой авангардный дизайн под корень рубит имидж «таксомотора», прилипший к седану прошлого, седьмого поколения. Вот и представитель менеджмента Hyundai Motor Чо Чан на мой вопрос о целевой аудитории новинки, категорически взмахнув рукой, чуть ли не закричал: «Больше не такси!» Ну что тут еще скажешь?
Помните модель уходящего поколения? Воплощенная в металле солидность, лаконичный салон, разумная достаточность опций… Одним словом, здоровый консерватизм. Sonata восьмой генерации, напротив, крепкий революционер. Взять хотя бы купеобразный силуэт с необычной оптикой: с одной стороны, заявка на конкурс красоты, с другой – попытка сыграть на премиальном поле. Глядя на спортивные пропорции, трудно отделаться от мысли, что корейцы решили пойти по пути, проторенному Volkswagen Arteon, Infiniti Q50 и BMW 4 Series. Как и у этой братии, потолок Sonata в задней части салона завален, и очень высокие пассажиры подопрут его головой, особенно если речь идет о модификации с панорамной крышей. Но кто подумает о таких нюансах, увидев перед собой автомобиль с пропорциями, как у заднеприводного грантурера? Тем более что новая платформа добавила бизнес-седану пространства по внутренней длине и ширине, а колесная база увеличилась на 35 мм.
Интерьер же сделали с явной оглядкой на премиальных «немцев» и модели родственной марки Genesis, чьи специалисты успели съесть собаку на ниве высококлассного декора: точеные формы передней панели в стиле Audi, добротная кожа, большая доля мягкого пластика. В торце спинки переднего пассажирского сиденья обнаруживаю клавиши электронной регулировки. С их помощью трансформирую кресло в подобие разложенного шезлонга – опция в сегменте массовых бизнес-седанов, как ни крути, редкая.
Еще одна «фишка», работающая на удобство и престиж, – солнцезащитные шторки на окна второго ряда и заднее стекло (в последнем случае с электроприводом). Еще в Sonata заметно улучшился обзор. Внешние зеркала переехали на двери, а переднюю панель смонтировали ниже, чем у предшественницы, и водитель буквально стал видеть больше дороги.
Масштаб электронных новаций впечатляет. Мультимедийный центр идет с дисплеями диагональю 8 или 10,25 дюйма, поддерживая подключение сразу двух гаджетов и сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Система кругового обзора позволяет взглянуть на машину с высоты птичьего полета. У основания консоли смонтирована беспроводная зарядка для смартфонов с функцией охлаждения. Дальше – больше. Цифровая 12,3-дюймовая «приборка» эффектно меняет оформление при смене режимов Sport, Smart, Eco и Comfort – на экране в этот момент происходят совсем уж авангардные мультипликационные «взрывы». Или, скажем, у климатического режима «Авто» появилось три уровня интенсивности, а при подаче жидкости омывателя запускается рециркуляция воздуха, так что как минимум в салон не проникает специфический аромат «незамерзайки».
Самый же мощный «вау эффект» производит система виртуальных зеркал – на правый и левый циферблаты панели транслируется картинка с соответствующего борта. Много ли массовых моделей с подобными «примочками» вы знаете? Еще одно приобретение – кнопочный переключатель режимов трансмиссии Shift by Wire. Вместо классического селектора на центральном тоннеле организован ухватистый выступ с клавишами P, N, R, D. Причем технология увязана с вопросом безопасности: когда вы открываете дверь, трансмиссия автоматически переходит в режим парковки (P). Кроме того, новинке выделили электронный ручник, а в списке опций значится проектор данных на ветровое стекло, о котором владельцы прежней Sonata могли только мечтать.
Багажный отсек сохранил внушительный объем (510 л) и конфигурацию без сильных выступов. Его крышка за доплату снабжается электроприводом, а чтобы створка приоткрылась, достаточно постоять у «кормы» с ключом-транспондером. Спинки дивана складываются по частям, однако их регулировки по наклону не предусмотрено, проем для длинномеров узковат, а ручка на внутренней поверхности багажной створки в принципе отсутствует. Вот тут и понимаешь, что презентабельный стиль Sonata – еще не премиальность в чистом виде.
На тест, состоявшийся на дорогах Краснодара и Анапы, доставили лишь модификации со «старшим» 2,5-литровым 180-сильным «атмосферником» и 6-диапазонным «автоматом». Альтернатива этой связке – базовый 2-литровый мотор на 150 л.с., агрегатированный с той же трансмиссией (привод в обоих случаях только передний). Вариант с топовым двигателем и гидромеханической коробкой интересен как в плане ресурса, так и по динамическим возможностям. Такой машине лишь чуть недостает тяги на «низах», зато «автомат» оперативно реагирует на кикдаун и не путается в передачах. Силовой агрегат отлично подходит собранному шасси, но «гонщикам», скорее всего, захочется еще больше динамики. Кто знает, быть может, они дождутся прибытия в Россию «заряженного» варианта Sonata N Line с 2,5-литровым 294-сильным турбомотором и 8-ступенчатым преселективом, который сейчас активно тестируется в США?
Расход бензина 180-сильного седана составил по итогам теста порядка 10 л/100 км при достаточно интенсивной езде по шоссе и серпантинам. Тормозная динамика хороша, причем на затяжных спусках, чтобы поберечь колодки, имеет смысл активировать понижающую передачу подрулевыми «лепестками».
Подвеска оставила двойственное впечатление. Ходовую настроили плотно, с прицелом на улучшение управляемости, так что Sonata уверенно стоит на дуге и прямой, лишь минимально кренится в поворотах, а острый (2,6 оборота от упора до упора) руль позволяет прочувствовать связь с машиной. Все бы хорошо, но заднюю подвеску явно «пережали»: на выбоинах в окрестностях Анапы пассажиров ощутимо встряхивало (впрочем, до пробоев дело не дошло). Грех жаловаться и на шумоизоляцию. Легкий аэродинамический шум на высоких скоростях и звучный рык мотора – вот, пожалуй, и все раздражители, если их вообще можно называть таковыми.
Отдельно скажу о модернизированных функциях безопасности. Таким «помощникам», как системы автоторможения, удержания по центру полосы, помощи при выезде с парковки задним ходом и контроля мертвых зон с корректирующим подруливанием, позавидуют владельцы и иных автомобилей более высокого класса. Что же касается цен на новинку, то за версию с 2-литровым 150-сильным «атмосферником» и «автоматом» просят от 1 499 000 рублей, а за 2,5-литровый вариант, побывавший у меня на тесте, – от 1 759 000 рублей. Это сопоставимо с ценами Mazda 6, KIA Optima и Toyota Camry, которые и считаются основными соперниками Sonata на российском рынке. При этом новый бизнес-седан Hyundai во многом задает моду в своем классе, а по оснащенности фактически дышит в спину премиальным «одноклассникам». И, знаете, представитель Hyundai совершенно прав – при таком раскладе новая Sonata действительно больше не такси.
|
Технические характеристики Hyundai Sonata 2.5 AT6
|
Габариты, мм
|
4900х1860х1465
|
Колесная база, мм
|
2840
|
Дорожный просвет, мм
|
155
|
Объем багажника, л
|
510
|
Снаряженная масса, кг
|
1484
|
Диаметр разворота, м
|
10,9
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4
|
Рабочий объем, см³
|
2497
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
180/6000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
232/4000
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
автоматическая 6-диапазонная
|
Макс. скорость, км/ч
|
210
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
9,2
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
7,7
|
Объем бака, л
|
60
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