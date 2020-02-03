Hyundai Sonata

Автомобиль восьмого поколения почти кардинально сменил форм-фактор и имидж

Казалось бы, что общего между ковбоями из американских вестернов и новым бизнес-седаном из Кореи? Уверяю вас, не догадаетесь до тех самых пор, пока не узнаете, как маркетологи и дизайнеры Hyundai назвали его светотехнику. Фарам и фонарям модели новой генерации дали имя «Динамическое лассо». Насчет динамического мне в принципе понятно: фирменная диодная технология позволила разместить на капоте скрытые дневные ходовые огни. При выключенном зажигании они маскируются под хромированные накладки, но после пуска двигателя «хром» вспыхивает будто новогодняя гирлянда. С тыла же «кореец» окольцован, точно птица, красным полуовалом стоп-сигналов, работающим на внешний эффект. Дерзко? Без сомнений! Высокотехнологично и небанально? Более чем! А значит, да здравствует «лассо»! Ведь такой авангардный дизайн под корень рубит имидж «таксомотора», прилипший к седану прошлого, седьмого поколения. Вот и представитель менеджмента Hyundai Motor Чо Чан на мой вопрос о целевой аудитории новинки, категорически взмахнув рукой, чуть ли не закричал: «Больше не такси!» Ну что тут еще скажешь?

Идеология купе

Помните модель уходящего поколения? Воплощенная в металле солидность, лаконичный салон, разумная достаточность опций… Одним словом, здоровый консерватизм. Sonata восьмой генерации, напротив, крепкий революцио­нер. Взять хотя бы купеобразный силуэт с необычной оптикой: с одной стороны, заявка на конкурс красоты, с другой – попытка сыграть на премиальном поле. Глядя на спортивные пропорции, трудно отделаться от мысли, что корейцы решили пойти по пути, проторенному Volkswagen Arteon, Infiniti Q50 и BMW 4 Series. Как и у этой братии, потолок Sonata в задней части салона завален, и очень высокие пассажиры подопрут его головой, особенно если речь идет о модификации с панорамной крышей. Но кто подумает о таких нюансах, увидев перед собой автомобиль с пропорциями, как у заднеприводного грантурера? Тем более что новая платформа добавила бизнес-седану пространства по внутренней длине и ширине, а колесная база увеличилась на 35 мм.

Интерьер же сделали с явной оглядкой на премиальных «немцев» и модели родственной марки Genesis, чьи специалисты успели съесть собаку на ниве высококлассного декора: точеные формы передней панели в стиле Audi, добротная кожа, большая доля мягкого пластика. В торце спинки переднего пассажирского сиденья обнаруживаю клавиши электронной регулировки. С их помощью трансформирую кресло в подобие разложенного шезлонга – опция в сегменте массовых бизнес-седанов, как ни крути, редкая.

Еще одна «фишка», работающая на удобство и престиж, – солнцезащитные шторки на окна второго ряда и заднее стекло (в последнем случае с электроприводом). Еще в Sonata заметно улучшился обзор. Внешние зеркала переехали на двери, а переднюю панель смонтировали ниже, чем у предшественницы, и водитель буквально стал видеть больше дороги.

Богатый внутренний мир

Масштаб электронных новаций впечатляет. Мультимедийный центр идет с дисплеями диагональю 8 или 10,25 дюйма, поддерживая подключение сразу двух гаджетов и сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Система кругового обзора позволяет взглянуть на машину с высоты птичьего полета. У основания консоли смонтирована беспроводная зарядка для смартфонов с функцией охлаждения. Дальше – больше. Цифровая 12,3-дюймовая «приборка» эффект­но меняет оформление при смене режимов Sport, Smart, Eco и Comfort – на экране в этот момент происходят совсем уж авангардные мультипликационные «взрывы». Или, скажем, у климатического режима «Авто» появилось три уровня интенсивности, а при подаче жидкости омывателя запускается рециркуляция воздуха, так что как минимум в салон не проникает специфический аромат «незамерзайки».

Самый же мощный «вау эффект» производит система виртуальных зеркал – на правый и левый циферблаты панели транслируется картинка с соответствующего борта. Много ли массовых моделей с подобными «примочками» вы знаете? Еще одно приобретение – кнопочный переключатель режимов трансмиссии Shift by Wire. Вместо классического селектора на центральном тоннеле организован ухватистый выступ с клавишами P, N, R, D. Причем технология увязана с вопросом безопасности: когда вы открываете дверь, трансмиссия автоматически переходит в режим парковки (P). Кроме того, новинке выделили электронный ручник, а в списке опций значится проектор данных на ветровое стекло, о котором владельцы прежней Sonata могли только мечтать.

Багажный отсек сохранил внушительный объем (510 л) и конфигурацию без сильных выступов. Его крышка за доплату снабжается электро­приводом, а чтобы створка приоткрылась, достаточно постоять у «кормы» с ключом-транспондером. Спинки дивана складываются по частям, однако их регулировки по наклону не предусмотрено, проем для длинномеров узковат, а ручка на внутренней поверхности багажной створки в принципе отсутствует. Вот тут и понимаешь, что презентабельный стиль Sonata – еще не премиальность в чистом виде.

Моторный аргумент

На тест, состоявшийся на дорогах Краснодара и Анапы, доставили лишь модификации со «старшим» 2,5-литровым 180-сильным «атмосферником» и 6-диапазонным «автоматом». Альтернатива этой связке – базовый 2-литровый мотор на 150 л.с., агрегатированный с той же трансмиссией (привод в обоих случаях только передний). Вариант с топовым двигателем и гидромеханической коробкой интересен как в плане ресурса, так и по динамическим возможностям. Такой машине лишь чуть недостает тяги на «низах», зато «автомат» оперативно реагирует на кикдаун и не путается в передачах. Силовой агрегат отлично подходит собранному шасси, но «гонщикам», скорее всего, захочется еще больше динамики. Кто знает, быть может, они дождутся прибытия в Россию «заряженного» варианта Sonata N Line с 2,5-литровым 294-сильным турбомотором и 8-ступенчатым преселективом, который сейчас активно тестируется в США?

Расход бензина 180-сильного седана составил по итогам теста порядка 10 л/100 км при достаточно интенсивной езде по шоссе и серпантинам. Тормозная динамика хороша, причем на затяжных спусках, чтобы поберечь колодки, имеет смысл активировать понижающую передачу подрулевыми «лепестками».

Подвеска оставила двойственное впечатление. Ходовую настроили плотно, с прицелом на улучшение управляемости, так что Sonata уверенно стоит на дуге и прямой, лишь минимально кренится в поворотах, а острый (2,6 оборота от упора до упора) руль позволяет прочувствовать связь с машиной. Все бы хорошо, но заднюю подвеску явно «пережали»: на выбоинах в окрестностях Анапы пассажиров ощутимо встряхивало (впрочем, до пробоев дело не дошло). Грех жаловаться и на шумо­изоляцию. Легкий аэродинамический шум на высоких скоростях и звучный рык мотора – вот, пожалуй, и все раздражители, если их вообще можно называть таковыми.

Отдельно скажу о модернизированных функциях безопасности. Таким «помощникам», как системы автоторможения, удержания по центру полосы, помощи при выезде с парковки задним ходом и контроля мертвых зон с корректирующим подруливанием, позавидуют владельцы и иных автомобилей более высокого класса. Что же касается цен на новинку, то за версию с 2-литровым 150-сильным «атмосферником» и «автоматом» просят от 1 499 000 рублей, а за 2,5-литровый вариант, побывавший у меня на тесте, – от 1 759 000 рублей. Это сопоставимо с ценами Mazda 6, KIA Optima и Toyota Camry, которые и считаются основными соперниками Sonata на российском рынке. При этом новый бизнес-седан Hyundai во многом задает моду в своем классе, а по оснащенности фактически дышит в спину премиальным «одноклассникам». И, знаете, представитель Hyundai совершенно прав – при таком раскладе новая Sonata действительно больше не такси.

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям: 1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

Технические характеристики Hyundai Sonata 2.5 AT6 Габариты, мм 4900х1860х1465 Колесная база, мм 2840 Дорожный просвет, мм 155 Объем багажника, л 510 Снаряженная масса, кг 1484 Диаметр разворота, м 10,9 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 2497 Макс. мощность, л.с./об/мин 180/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 232/4000 Привод передний Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,2 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 60