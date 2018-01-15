Компания Hyundai вновь выводит седан Sonata на российский рынок. Автомобиль значительно преобразился внешне и технически и, как показал наш тест, уже приобрел поклонников. Причем не только среди людей…

Маршрут теста был проложен из Москвы через Владимир до симпатичного городка Плес, где в свое время художник Левитан писал свои знаменитые пейзажи. В Плесе я, собственно, и заночевал. А когда наутро собрался выдвигаться обратно в столицу, со мной решил отправиться огромный рыжий гостиничный кот по имени Жульен Апельсинович Цукерман. Стоило открыть дверь седана, как усатый прыгнул вперед меня на водительское кресло и наотрез отказался его покидать. Хозяйке отеля пришлось применить силу, чтобы выдворить рыжего «предателя» на улицу. Видать, и вправду автомобиль хорош, раз нравится даже котам…

Возвращение

Sonata предыдущего поколения ушла с российского рынка около пяти лет назад. На ее замену нам был выделен построенный на той же платформе хэтчбек i40, но автомобиль популярностью особо не пользовался и его снова решили заменить на Sonata – теперь уже нового поколения.

Внешний вид седана, естественно, изменился, однако в целом остался в прежних «рамках». Это значит, что владелец предыдущей генерации без труда узнает в новинке модель следующего поколения. Автомобиль по-прежнему выглядит стремительно и элегантно, а по ощущениям даже более компактным, чем предшественник, несмотря на общий рост габаритов. Так, в длину седан прибавил 35 мм, в ширину – 30 и 5 мм в высоту. Колесная база тоже увеличилась – на 10 мм.

Новая Sonata, как и раньше, оснащается атмосферными бензиновыми силовыми агрегатами объемом 2 и 2,4 л. Первый из них выдает те же 150 л.с., а 2,4-литровый двигатель прибавил 10 л.с. и развивает уже 188 л.с. Коробка передач теперь только одна – 6-диапазонная автоматическая (в предыдущем поколении начальная версия оснащалась «механикой»).

В соответствии с последними тенденциями автомобиль получил светодиодные фары с динамической подсветкой поворотов и дневные ходовые огни, беспроводную зарядку для смартфонов, а также поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, новая Sonata может быть оборудована двухзонным «климатом» с системой автоматического обдува лобового и боковых стекол при запотевании, памятью положения водителя на две позиции, подогревом передних и задних сидений (у передних возможна еще и вентиляция) и парковочными датчиками спереди и сзади.

Курс – на Германию

Салон новой Hyundai Sonata изменился гораздо сильнее, чем ее внешность. Если раньше дизайн интерьера был по-азиатски замысловатым, с обилием изгибов, то теперь явно видна «европейская» тенденция, а точнее, немецкая – с прямыми линиями и ярко выраженными углами. Качество сборки добротное, и отделочные материалы смотрятся дорого, хотя мягкого пластика не так много. Экран интерфейса оперативно реагирует на прикосновения и обладает неплохой графикой, да и в остальном эргономика достаточно продуманная – проблем с поиском той или иной функции не возникает.

Посадка за рулем тоже немецкая, и это приятно. Ведь раньше – что в Sonata предыдущего поколения, что в i40 – я сидел, касаясь макушкой потолка и пытаясь еще больше выдвинуть на себя рулевое колесо. Но оно не выдвигалось, а кресло не опускалось. Теперь же водитель располагается ниже, а баранка, наконец, имеет достаточный диапазон регулировки по вылету. Что же касается сиденья, то его профиль нареканий не вызвал, хотя и восторгов тоже. Словом, обычное кресло, не вызывающее усталости при длительных поездках.

На втором ряду достаточно места для ног и диван удобный. Над головой при моих 180 см остается небольшой зазор, но вот откинуться на подголовник я уже не могу, потому что макушка упирается в потолок из-за сильно ниспадающей крыши. Хотя… Если немного сползти, все получается. Имеется удобный откидной центральный подлокотник и вентиляционные дефлекторы между передними сиденьями – все точно так же, как и в предыдущем поколении, только немного лучше.

Я бы долго искал кнопку открывания багажника, а может, и вообще не смог бы найти, но до теста мне подсказали, что она находится прямо в эмблеме Hyundai. Впрочем, кнопку можно и не искать. Если в кармане есть ключ, то стоит подойти к крышке багажника – и через три секунды она откроется сама. Отделение для поклажи достаточно объемное для этого размерного класса автомобилей. При складывании же заднего дивана получается узкий «лаз», а спинка ложится под заметным углом. В подполье размещается полноразмерное запасное колесо.

Работа над ошибками

Помнится, когда я тестировал седан Sonata предыдущего поколения, а также хэтчбек i40, оба автомобиля отличались хорошей плавностью хода на относительно ровных дорогах, но стоило попасть под колеса неровностям покрупнее, подвеска начинала пропускать жесткие удары, а на волнистом покрытии появлялась сильная раскачка. Новая машина совсем другая. Седан упруго и собранно проходит даже крупные кочки и выбоины и практически не раскачивается на волнах. На заднем диване автомобиль ожидаемо воспринимается чуть жестче, однако и здесь вполне комфортно. Значит, теперь на Sonata можно ездить не только по гладким улицам крупных городов, но и спокойно отправляться путешествовать в российскую глубинку – подвеска позволяет!

Шумоизоляция стала лучше, чем у модели предыдущего поколения. Хотя гул от шин по-прежнему выделяется на фоне остальных источников звука, теперь он совершенно не раздражает. Ветер на высокой скорости шумит почти незаметно, а 2,4-литровый силовой агрегат заметен лишь на высоких оборотах.

Мощности двигателя хватает в большинстве дорожных ситуаций. Тяга ровная, а реакции на нажатие педали акселератора адекватные и плавные. Автоматическая коробка передач работает незаметно и делает свое дело своевременно, хотя при попытке резких ускорений временами «понижается» не спеша. В настройках автомобиля, помимо «стандартного», имеются «экологичный» и «спортивный» режимы, но, честно говоря, особой разницы между ними я не обнаружил. К примеру, несколько раз пытался включить «спорт», но выяснялось, что он… уже включен.

На загородных дорогах с неровным профилем Sonata держит курс вполне уверенно, что опять-таки выгодно отличает ее от модели-предшественницы, которая в этих условиях требовала постоянных корректирующих действий. Усилие на рулевом колесе в околонулевой зоне достаточно насыщенное, и это тоже способствует стабильному движению по трассе на высокой скорости.

На извилистом шоссе автомобиль не азартен, но вполне покладист. Седан несильно упирается на входе в повороты и достойно ведет себя на дуге. Средняя по остроте баранка (2,8 оборота от упора до упора) хоть и не блещет информативностью, зато позволяет точно выдерживать траекторию в виражах. В целом «кореец» управляется добротно и надежно.

На выходе мы получаем автомобиль, который обладает просторным салоном и багажником, комфортной подвеской и неплохой управляемостью. Словом, Hyundai Sonata практически не имеет недостатков, хотя и не показывает каких-либо выдающихся способностей. Если же учесть цену – одну из самых низких в классе (если не самую низкую), то этот корейский седан и вовсе становится очень выгодным предложением. Так, за 2-литровую модификацию просят от 1 245 000 рублей, а за 2,4-литровую – от 1 595 000 в российской валюте. И еще, как мы уже выяснили, этот автомобиль нравится котам. А они, как известно, весьма разборчивые животные.

Технические характеристики Hyundai Sonata 2.4 Габариты, мм 4855х1865х1475 Колесная база, мм 2805 Диаметр разворота, м 10,9 Дорожный просвет, мм 155 Объем багажника, л 510 Снаряженная масса, кг 1575 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, куб. см 2359 Макс. мощность, л.с./об/мин 188/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 241/4000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 9 Расход топлива (средний), л/100 км 8,3 Объем бака, л 70