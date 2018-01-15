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О Hyundai Sonata

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Хендай Соната

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Hyundai Sonata 2018 вид спереди
Hyundai Sonata 2018 вид сбоку
Подвеска седана отлично приспособлена для передвижения по разбитым дорогам
Hyundai Sonata 2018 вид сзади
Hyundai Sonata 2018 салон
В салоне сильны немецкие мотивы. Строгость пошла ему на пользу
Hyundai Sonata 2018 приборная панель
Hyundai Sonata 2018 дисплей
За все путешествие навигационная система ни разу не ошиблась
Hyundai Sonata 2018 центральная консольHyundai Sonata 2018 6АКППHyundai Sonata 2018 передние кресла
Hyundai Sonata 2018 панорамная крыша
Панорамная крыша позволяет принимать солнечные ванны
Hyundai Sonata 2018 «ЭРА ГЛОНАСС»
Новый Hyundai Sonata оборудован системой «ЭРА ГЛОНАСС»
Hyundai Sonata 2018 задний диван
Задний диван стал просторнее по сравнению с моделью предыдущего поколения
Hyundai Sonata 2018 багажное отделение
Hyundai Sonata 2018 запасное колесо
Под полом багажника находится полноценное запасное колесо
Hyundai Sonata 2018 вид сзади

Компания Hyundai вновь выводит седан Sonata на российский рынок. Автомобиль значительно преобразился внешне и технически и, как показал наш тест, уже приобрел поклонников. Причем не только среди людей…

Маршрут теста был проложен из Москвы через Владимир до симпатичного городка Плес, где в свое время художник Левитан писал свои знаменитые пейзажи. В Плесе я, собственно, и заночевал. А когда наутро собрался выдвигаться обратно в столицу, со мной решил отправиться огромный рыжий гостиничный кот по имени Жульен Апельсинович Цукерман. Стоило открыть дверь седана, как усатый прыгнул вперед меня на водительское кресло и наотрез отказался его покидать. Хозяйке отеля пришлось применить силу, чтобы выдворить рыжего «предателя» на улицу. Видать, и вправду автомобиль хорош, раз нравится даже котам…

Возвращение

Sonata предыдущего поколения ушла с российского рынка около пяти лет назад. На ее замену нам был выделен построенный на той же платформе хэтчбек i40, но автомобиль популярностью особо не пользовался и его снова решили заменить на Sonata – теперь уже нового поколения.

Внешний вид седана, естественно, изменился, однако в целом остался в прежних «рамках». Это значит, что владелец предыдущей генерации без труда узнает в новинке модель следующего поколения. Автомобиль по-прежнему выглядит стремительно и элегантно, а по ощущениям даже более компактным, чем предшественник, несмотря на общий рост габаритов. Так, в длину седан прибавил 35 мм, в ширину – 30 и 5 мм в высоту. Колесная база тоже увеличилась – на 10 мм.

Новая Sonata, как и раньше, оснащается атмосферными бензиновыми силовыми агрегатами объемом 2 и 2,4 л. Первый из них выдает те же 150 л.с., а 2,4-литровый двигатель прибавил 10 л.с. и развивает уже 188 л.с. Коробка передач теперь только одна – 6-диапазонная автоматическая (в предыдущем поколении начальная версия оснащалась «механикой»).

В соответствии с последними тенденциями автомобиль получил светодиодные фары с динамической подсветкой поворотов и дневные ходовые огни, беспроводную зарядку для смартфонов, а также поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, новая Sonata может быть оборудована двухзонным «климатом» с системой автоматического обдува лобового и боковых стекол при запотевании, памятью положения водителя на две позиции, подогревом передних и задних сидений (у передних возможна еще и вентиляция) и парковочными датчиками спереди и сзади.

Курс – на Германию

Салон новой Hyundai Sonata изменился гораздо сильнее, чем ее внешность. Если раньше дизайн интерьера был по-азиатски замысловатым, с обилием изгибов, то теперь явно видна «европейская» тенденция, а точнее, немецкая – с прямыми линиями и ярко выраженными углами. Качество сборки добротное, и отделочные материалы смотрятся дорого, хотя мягкого пластика не так много. Экран интерфейса оперативно реагирует на прикосновения и обладает неплохой графикой, да и в остальном эргономика достаточно продуманная – проблем с поиском той или иной функции не возникает.

Посадка за рулем тоже немецкая, и это приятно. Ведь раньше – что в Sonata предыдущего поколения, что в i40 – я сидел, касаясь макушкой потолка и пытаясь еще больше выдвинуть на себя рулевое колесо. Но оно не выдвигалось, а кресло не опускалось. Теперь же водитель располагается ниже, а баранка, наконец, имеет достаточный диапазон регулировки по вылету. Что же касается сиденья, то его профиль нареканий не вызвал, хотя и восторгов тоже. Словом, обычное кресло, не вызывающее усталости при длительных поездках.

На втором ряду достаточно места для ног и диван удобный. Над головой при моих 180 см остается небольшой зазор, но вот откинуться на подголовник я уже не могу, потому что макушка упирается в потолок из-за сильно ниспадающей крыши. Хотя… Если немного сползти, все получается. Имеется удобный откидной центральный подлокотник и вентиляционные дефлекторы между передними сиденьями – все точно так же, как и в предыдущем поколении, только немного лучше.

Я бы долго искал кнопку открывания багажника, а может, и вообще не смог бы найти, но до теста мне подсказали, что она находится прямо в эмблеме Hyundai. Впрочем, кнопку можно и не искать. Если в кармане есть ключ, то стоит подойти к крышке багажника – и через три секунды она откроется сама. Отделение для поклажи достаточно объемное для этого размерного класса автомобилей. При складывании же заднего дивана получается узкий «лаз», а спинка ложится под заметным углом. В подполье размещается полноразмерное запасное колесо.

Работа над ошибками

Помнится, когда я тестировал седан Sonata предыдущего поколения, а также хэтчбек i40, оба автомобиля отличались хорошей плавностью хода на относительно ровных дорогах, но стоило попасть под колеса неровностям покрупнее, подвеска начинала пропускать жесткие удары, а на волнистом покрытии появлялась сильная раскачка. Новая машина совсем другая. Седан упруго и собранно проходит даже крупные кочки и выбоины и практически не раскачивается на волнах. На заднем диване автомобиль ожидаемо воспринимается чуть жестче, однако и здесь вполне комфортно. Значит, теперь на Sonata можно ездить не только по гладким улицам крупных городов, но и спокойно отправляться путешествовать в российскую глубинку – подвеска позволяет!

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Шумоизоляция стала лучше, чем у модели предыдущего поколения. Хотя гул от шин по-прежнему выделяется на фоне остальных источников звука, теперь он совершенно не раздражает. Ветер на высокой скорости шумит почти незаметно, а 2,4-литровый силовой агрегат заметен лишь на высоких оборотах.

Мощности двигателя хватает в большинстве дорожных ситуаций. Тяга ровная, а реакции на нажатие педали акселератора адекватные и плавные. Автоматическая коробка передач работает незаметно и делает свое дело своевременно, хотя при попытке резких ускорений временами «понижается» не спеша. В настройках автомобиля, помимо «стандартного», имеются «экологичный» и «спортивный» режимы, но, честно говоря, особой разницы между ними я не обнаружил. К примеру, несколько раз пытался включить «спорт», но выяснялось, что он… уже включен.

На загородных дорогах с неровным профилем Sonata держит курс вполне уверенно, что опять-таки выгодно отличает ее от модели-предшественницы, которая в этих условиях требовала постоянных корректирующих действий. Усилие на рулевом колесе в околонулевой зоне достаточно насыщенное, и это тоже способствует стабильному движению по трассе на высокой скорости.

На извилистом шоссе автомобиль не азартен, но вполне покладист. Седан несильно упирается на входе в повороты и достойно ведет себя на дуге. Средняя по остроте баранка (2,8 оборота от упора до упора) хоть и не блещет информативностью, зато позволяет точно выдерживать траекторию в виражах. В целом «кореец» управляется добротно и надежно.

На выходе мы получаем автомобиль, который обладает просторным салоном и багажником, комфортной подвеской и неплохой управляемостью. Словом, Hyundai Sonata практически не имеет недостатков, хотя и не показывает каких-либо выдающихся способностей. Если же учесть цену – одну из самых низких в классе (если не самую низкую), то этот корейский седан и вовсе становится очень выгодным предложением. Так, за 2-литровую модификацию просят от 1 245 000 рублей, а за 2,4-литровую – от 1 595 000 в российской валюте. И еще, как мы уже выяснили, этот автомобиль нравится котам. А они, как известно, весьма разборчивые животные.

Технические характеристики Hyundai Sonata 2.4

Габариты, мм

4855х1865х1475

Колесная база, мм

2805

Диаметр разворота, м

10,9

Дорожный просвет, мм

155

Объем багажника, л

510

Снаряженная масса, кг

1575

Тип двигателя

L4 бензиновый

Рабочий объем, куб. см

2359

Макс. мощность, л.с./об/мин

188/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

241/4000

Привод

передний

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

210

Время разгона 0–100 км/ч, с

9

Расход топлива (средний), л/100 км

8,3

Объем бака, л

70

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