За восемь месяцев с момента начала продаж было реализовано более чем 35 000 экземпляров Hyundai Creta. Теперь компактный кроссовер обзавелся новой модификацией - с 1,6-литровым двигателем и полным приводом. Добавит ли она популярности этой модели?

Это было обещано еще на первой презентации модели в июне 2016-го. Кроссовер Creta предполагалось выпускать во всех сочетаниях двигателей (1,6- и 2,0-литрового), коробок передач (механической и автоматической) и привода на передние, либо на все колеса. Но до нынешнего времени 1,6-литровой полноприводной версии в продаже не было. Теперь она есть - по цене меньше миллиона рублей. Очень привлекательно.

Полный привод дешевле переднего

На самом деле, меньше, чем в миллион, обойдется автомобиль с "механикой" в комплектации Active (969 900 рублей). "Автоматическая" версия дороже, ведь она предлагается только в самом богатом оснащении Comfort Plus, поэтому стоит 1 139 900 рублей. Именно такие автомобили были представлены в апреле на журналистский тест.

Интересно заглянуть в технические характеристики новинки. И узнать, что ее 1,6-литровый двигатель, вроде бы, тот же, что и у моноприводной версии, развивает 121 л. с., а не 123 л. с. Максимальный крутящий момент также снизился со 151 до 148 Нм. Разгон до 100 км/ч у версии с автоматом теперь продолжается 13,1 с, на секунду медленнее, чем у аналога с приводом на передние колеса. А максимальная скорость "ухудшилась" на 2 км/ч (до 167 км/ч).

Ну, и расход топлива, как и ожидалось, возрос. В среднем, полноприводный автомобиль с автоматом потребляет на пол-литра больше моноприводного (9,9 л на сотню). Закономерно? Казалось бы, да: ведь новая модификация тяжелее на 70 кг. Но в таком случае два пассажира в салоне "обойдутся" (в плане топлива) аж в лишний литр?

Мы начинаем наш тест в центре Москвы в самые пробочные часы. Нас в машине трое. Бортовой компьютер высвечивает примерно 12-литровый расход. Интересно, если бы я был в салоне один, снизилось бы потребление топлива на литр или нет? Думаю, что все-таки нет.

На самом деле, скорее всего, "виной" повышенного расхода бензина является система полного привода. Ведь здесь она практически постоянно держит в тонусе задние колеса, что увеличивает сопротивление качению. А масса добавленных к конструкции агрегатов, думаю, существенной роли не играет.

Так случилось, что я дважды был на презентациях Hyundai Creta. Первый раз - на заводе компании в пригороде Санкт-Петербурга, где журналистам показали только кузов новинки. Стёкла его были наглухо затонированы, и интерьер мы не смогли подсмотреть даже одним глазком. Наверное, на тот момент он еще был на стадии проектирования. Технические же характеристики модели были уже известны.

Во второй раз, на более подробном представлении автомобиля в Hyundai Center в Москве, удалось "пощупать" и интерьер, но, честно сказать, он не произвел большого впечатления. И вот теперь, сидя за рулем "живой" Creta, я осматриваюсь вокруг и меняю свое мнение. Да здесь уютно! И материалы качественные, и сборка. Отлично читаются приборы с белой подсветкой, внятные показания дает бортовой компьютер. Голубая подсветка кнопок и клавиш не самым жарким днем вносит "прохладную" ноту в салон. Но система климат-контроля (однозонная) делает свое дело, и при заданной температуре +23 градуса нам быстро становится жарко.

Дисплей мультимедиасистемы, конечно, маловат. Обновленный седан Solaris уехал далеко вперед, обзаведясь семидюймовым экраном, в "Крете" же пока сияет голубизной 4,5-дюймовый. Но к четкости и читаемости изображения претензий нет, хотя, конечно, камера заднего вида при таких его размерах – слабый помощник.

Система навигации в автомобиле отсутствует, и мы движемся по указаниям планшета, закрепленного на ветровом стекле. Поначалу неясно, откуда исходит звук мелкой вибрации, кажется, что изнутри торпедо. Нет, выясняется, что это "постукивает" проводок питания планшета. Других нежелательных звуков в салоне нет. А мультимедиасистема успешно соединилась по Bluetooth со смартфоном моего коллеги и без сбоев проигрывает веселые песенки. Самое то в ранний час хмурого, сонного утра.

Когда мы выбираемся на трассу, показатель расхода топлива быстро снижается с 12-ти до 11 л, а через два часа движения сбрасывает еще пару литров. И это при том, что, находясь за рулем, мой коллега постоянно топит педаль "газа", особенно при обгонах, что обычно негативно влияет на расход. Я тоже люблю побыстрее, но стараюсь вести автомобиль плавно, без резких ускорений и замедлений. Получается значительно экономичнее.

Не ищите на руле «Креты» кнопки включения системы круиз-контроля. Она так и не появилась, хотя потребители очень ждали ее. Жаль, она ведь не такая уж сложная и дорогая. Видимо, придется подождать выхода рестайлинговой версии, этак, года через три. Уж там-то точно «круиз» появится. А вместе с ним – и навигационная система, которую пока не заказать ни за какие деньги.

Но в данном случае мы не соревнуемся в том, кто из нас сожжет меньше бензина. А просто оцениваем автомобиль с точки зрения разных водителей, разных темпераментов. И все приходим к примерно одинаковым выводам. Creta идет по трассе стойко, не стремится рыскать даже в заметных асфальтовых колеях, а подвеска... мои коллеги отмечают, что у данной версии она мягче, чем у двухлитровых машин, которые они тестировали раньше. Но в данном случае, сравнить не с чем, сегодня нам представлены только 1,6-литровые версии с автоматами и полным приводом. Так что пока неясно, отличаются ли этим автомобили с "младшим" мотором, или же инженеры компании что-то подправили в подвесках всех версий, поскольку на первых же тестах была отмечена излишняя жесткость.

А сейчас, прямо скажу, подвеска оптимальна по этому параметру. Смягчает неровности, которых пруд пруди на наших дорогах, но в то же время не допускает раскачки и "плавания" на курсе. Соперники "Креты" от Renault гораздо более жесткие, близкий к ним продукт АвтоВАЗа - тем более. В плане качества отделочных материалов конкуренции нет вовсе - "разность сия велика есть".

Еще немного о салоне. Сзади я сажусь сам за собой свободно (при росте 182 см), но коллеги любят отодвигаться от руля при движении, и за ними остается меньше места. Несмотря на это, и при их посадке мои колени не упираются в спинку водительского сиденья. Слегка потеснившись, на заднем диване усядутся и три пассажира моей комплекции. Несмотря на ниспадающую линию крыши кузова, наклон потолка в задней части салона не имеет видимого наклона, и лично мне места над головой хватает с запасом. Как я заметил, и более рослому коллеге – тоже.

Сидя сзади, обращаю внимание на наличие подогрева подушки. Он еще и двухступенчатый. По-моему, отличная вещь для нашего климата, странно, что производители редко балуют нас ею. По идее, эта система не должна быть сложной в исполнении и очень дорогой. Хотя бы в качестве опции она могла бы предлагаться.

Объем багажника у "Креты" не изменился и составляет неплохие 406 л. Задние сиденья легко складываются, полноразмерная запаска в наличии.

Ползти, как танк, а не нестись, как багги

Преодолев под полторы сотни асфальта, мы добираемся до внедорожного участка. Был ли смысл искать его так далеко? Ведь найти "грязь" и в пригородах столицы несложно, да и в самом городе еще есть места, где и тяжеловооруженный внедорожник застрянет. Но организаторы, во-первых, дали нам возможность "почувствовать" автомобиль на дорогах с твердым покрытием, а во-вторых, предложили целый набор препятствий, здесь были подъемы и спуски по рыхлому грунту, песчаные участки, глубокие колеи и даже немного раскисшей глины.

Преодолевать всё это можно было без спешки, каждый из участников имел возможность опробовать автомобиль на всех препятствиях, сделав не один, а, по желанию, два круга по обозначенному маршруту. Желающие ухитрялись даже отступить от предложенной трассы в поисках более тяжелых мест для преодоления. Иногда им это удавалось.

Песчаный склон. Перед ним (и вообще, перед съездом с дороги) желательно познакомиться с "вооружением" Hyundai Creta для бездорожья. С удивлением обнаруживаю, что здесь есть кнопочка активации "ассистента" при движении на спуске. Включаю - и уже успевший покатиться вниз кроссовер замедляется и со стрекотом ползет под уклон. Скорость спуска не регулируется, она всегда одна, но и без того наличие такой системы в бюджетном кроссовере - огромный плюс. Движение по едва "протоптанной" колее. Тут всё зависит от вашего отношения к автомобилю. Не цените его – можете и здесь утопить педаль "газа" в пол и от души попрыгать по кочкам. Пробоев подвески вы не дождетесь, она очень энергоемкая. Но при этом не такая уж длинноходная и, главное, в конце ходов – жёсткая. Так что, может быть, за "Крету" вы порадуетесь, но пассажиры вам спасибо не скажут. Тем более, что переднему правому седоку и ухватиться-то не за что для поддержания устойчивости. Ручки над его дверью, а тем более, "джиповской" перекладины на торпедо здесь нет. Подъем на уклон по мелкому гравию. Как с разгона, так и в натяг, автомобиль взбирался наверх уверенно. Но перед наскоком желательно было бы осмотреть верхушку подъема, так как на ней вас может ожидать все, что угодно. В нашем случае это были... Глубокие и очень глубокие колеи. Здесь было легко не только коснуться днищем грунта, но и попросту сесть на него, выбрав неудачное направление движения. Большинство, как это было видно со стороны, выбирало все-таки правильный курс и ограничивалось легким диагональным вывешиванием. Данное препятствие требует блокировки межосевой муфты. В "Крете" эта система есть. На вывешенном по диагонали автомобиле было хорошо заметно, как "подхватывает" система полного привода. В этот момент важно не ослаблять тягу, но и не добавлять ее, держа ровный "газ". Автомобиль оценит условия и двинется вперед. Еще один песчаный спуск, который мы решили преодолеть наоборот. Межосевая муфта заблокирована, в трансмиссии выбрана первая передача. Намеренно двигаюсь наверх в натяг, пытаюсь определить, как поведет себя кроссовер. Пятерка за поведение! Вползает наверх, изредка подбуксовывая задним мостом. Стрекочет система стабилизации, но отключать ее в таком месте нет смысла, она здорово помогает дозировать тягу. Есть, мы наверху. Снова колеи, на этот раз на крутом подъеме. Их раскатали до такой глубины, что центральный бруствер стал непреодолимым. Каждый следующий экипаж старается держаться правее, загоняя колёса этого борта все выше на склон с правой стороны. Автомобиль сильно кренится и в какой-то момент вывешивается. Здесь тяги и сцепных свойств покрышек может не хватить (все кроссоверы были "переобуты" в летнюю, чисто шоссейную резину). Приходится откатываться назад и брать препятствие с увеличенной скоростью. Не получилось? Разгоняемся еще немного. Главное – не соскользнуть на бруствер, иначе удар днищем будет очень сильным. К счастью, шины неплохо цепляются за плотно укатанный грунт. Диагональное вывешивание. На этот раз настоящее, мы отклоняемся от маршрута и пытаемся загнать автомобиль правым передним колесом на склон. Удается не сразу: колесо легко "фрезерует" рыхлую песчаную почву прибрежья Оки. Наконец, "Крета" вывешивается, сидя за рулем, я этого почти не ощущаю, но, выбравшись наружу, вижу, что правое заднее колесо поднялось на приличную высоту. Кроссовер демонстрирует не слишком длинный ход задней независимой подвески. К тому же он наотрез отказывается забираться выше на этот бугор. Впрочем, с этим едва справились бы и лучше "вооруженные" внедорожники. А вот все пассажирские двери на вывешенном автомобиле открылись и закрылись легко. Дверью багажника, для ее полного закрытия, пришлось хлопнуть чуть сильнее, чем обычно. Разъезженные глинистые колеи в поле. Кроссовер ползет по ним уверенно, но с педалью "газа" здесь следует обращаться осторожно. Потому что на добавление топлива в цилиндры автомобиль реагирует... почти что разворотом на скользкой почве! А ведь муфта полного привода заблокирована, и система стабилизации не отключена. Может быть, в этот момент двигатель и "придушивается", но этого заметить не успеваешь - разворот происходит раньше. Парировать его рулем я тоже не успеваю. Но вернуть "Крету" на путь истинный нетрудно, и при дальнейшем движении... да, надо деликатнее обращаться с педалью "газа". И ползти, как танк, а не нестись, как багги. Попытка экипажа коллег выбраться на шоссе по влажному склону, покрытому прошлогодней травой, не удается. И хорошо: кроссовер с дорожным просветом 190 мм вряд ли преодолел бы перегиб. Но еще раньше он сдается из-за недостаточных сцепных свойств шоссейных шин.

Новая комплектация Comfort Plus по сравнению с Comfort дополнена таким оборудованием, как фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворотов при повороте руля, передние противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни. Также автомобиль получил новый цвет кузова – ярко-красный Fiery Red. Теперь покупателю приходится выбирать один из восьми возможных цветов.

На асфальте из протекторов веером вылетает застрявшая в канавках грязь. Эти шины на глине быстро "замыливаются", и для передвижения по такой трассе, какая была нам предложена, лучше бы выбрать покрышки с более "зубастым" рисунком. Да и вообще, неплохо было бы покупателям получать вместе с новыми "Кретами" именно такие покрышки, а не чисто шоссейную резину. Ведь наша трасса была проложена по типичным местам, которые посещаются владельцами недорогих кроссоверов и сильно подержанных внедорожников. Это традиционные места рыбалки и просто отдыха у воды (недаром здесь повсюду столько мусора).

Обычному передне- или заднеприводному автомобилю на этих "тропинках" делать нечего. Выбираться на них из грязи или ползти вверх по рыхлым песчаным склонам - только сцепление жечь. А автоматической "Крете" грозит, в общем-то, только перегрев муфты. Насколько быстрый? Во время наших тестовых заездов добиться его никому не удалось.

На шоссе муфту можно отключить, отжав кнопку, а можно и не отключать. Независимо от того, какую скорость вы набрали и остался ли гореть значок полного привода на панели приборов, при 30-40 км/ч муфта деактивируется. Необычная схема согласен, она несколько обескураживает. Подобным же образом система полного привода работает на Kia Sportage.

Creta построена на базе хэтчбека Hyundai i20. В ее ходовой части можно обнаружить узлы и агрегаты от Solaris и Elantra, а система полного привода здесь аналогична моделям Tucson и Santa Fe. Задний мост автоматически «подхватывает» в поворотах и при признаках пробуксовки передних колес. Есть и возможность принудительно заблокировать межосевую муфту.

Во время обсуждения кроссовера среди журналистов я не раз слышал мнение: мол, полноприводная "Крета" с "младшим" двигателем будет, в основном, востребована молодыми домохозяйками. На мой взгляд, это не совсем так. Недорогая новая версия вполне может стать первым пропуском в мир полного привода, в том числе, и для мужчин. Собственно, в этом состоит и цель компании Hyundai: добиться, чтобы половина реализуемых кроссоверов имела полный привод (сейчас их доля меньше 20 %). Судя по всему, дело идет именно к этому: модификация 1,6 AWD дешевле 2,0-литрового полноприводника на 170 тысяч рублей и к тому же оказывается выгоднее некоторых комплектаций с передним приводом.

Технические характеристики Hyundai Creta 1.6 6АКП AWD ГАБАРИТЫ, ММ 4270 x 1780 x 1630 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2590 РАДИУС ПОВОРОТА, М 5,3 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 406 / 1396 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1440 – 1520 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 121 / 6200 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 148 / 4850 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ 6-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 167 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 13,1 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 7,6 ОБЪЕМ БАКА, Л 55