За восемь месяцев с момента начала продаж было реализовано более чем 35 000 экземпляров Hyundai Creta. Теперь компактный кроссовер обзавелся новой модификацией - с 1,6-литровым двигателем и полным приводом. Добавит ли она популярности этой модели?
Это было обещано еще на первой презентации модели в июне 2016-го. Кроссовер Creta предполагалось выпускать во всех сочетаниях двигателей (1,6- и 2,0-литрового), коробок передач (механической и автоматической) и привода на передние, либо на все колеса. Но до нынешнего времени 1,6-литровой полноприводной версии в продаже не было. Теперь она есть - по цене меньше миллиона рублей. Очень привлекательно.
На самом деле, меньше, чем в миллион, обойдется автомобиль с "механикой" в комплектации Active (969 900 рублей). "Автоматическая" версия дороже, ведь она предлагается только в самом богатом оснащении Comfort Plus, поэтому стоит 1 139 900 рублей. Именно такие автомобили были представлены в апреле на журналистский тест.
Интересно заглянуть в технические характеристики новинки. И узнать, что ее 1,6-литровый двигатель, вроде бы, тот же, что и у моноприводной версии, развивает 121 л. с., а не 123 л. с. Максимальный крутящий момент также снизился со 151 до 148 Нм. Разгон до 100 км/ч у версии с автоматом теперь продолжается 13,1 с, на секунду медленнее, чем у аналога с приводом на передние колеса. А максимальная скорость "ухудшилась" на 2 км/ч (до 167 км/ч).
Ну, и расход топлива, как и ожидалось, возрос. В среднем, полноприводный автомобиль с автоматом потребляет на пол-литра больше моноприводного (9,9 л на сотню). Закономерно? Казалось бы, да: ведь новая модификация тяжелее на 70 кг. Но в таком случае два пассажира в салоне "обойдутся" (в плане топлива) аж в лишний литр?
Мы начинаем наш тест в центре Москвы в самые пробочные часы. Нас в машине трое. Бортовой компьютер высвечивает примерно 12-литровый расход. Интересно, если бы я был в салоне один, снизилось бы потребление топлива на литр или нет? Думаю, что все-таки нет.
На самом деле, скорее всего, "виной" повышенного расхода бензина является система полного привода. Ведь здесь она практически постоянно держит в тонусе задние колеса, что увеличивает сопротивление качению. А масса добавленных к конструкции агрегатов, думаю, существенной роли не играет.
Так случилось, что я дважды был на презентациях Hyundai Creta. Первый раз - на заводе компании в пригороде Санкт-Петербурга, где журналистам показали только кузов новинки. Стёкла его были наглухо затонированы, и интерьер мы не смогли подсмотреть даже одним глазком. Наверное, на тот момент он еще был на стадии проектирования. Технические же характеристики модели были уже известны.
Во второй раз, на более подробном представлении автомобиля в Hyundai Center в Москве, удалось "пощупать" и интерьер, но, честно сказать, он не произвел большого впечатления. И вот теперь, сидя за рулем "живой" Creta, я осматриваюсь вокруг и меняю свое мнение. Да здесь уютно! И материалы качественные, и сборка. Отлично читаются приборы с белой подсветкой, внятные показания дает бортовой компьютер. Голубая подсветка кнопок и клавиш не самым жарким днем вносит "прохладную" ноту в салон. Но система климат-контроля (однозонная) делает свое дело, и при заданной температуре +23 градуса нам быстро становится жарко.
Дисплей мультимедиасистемы, конечно, маловат. Обновленный седан Solaris уехал далеко вперед, обзаведясь семидюймовым экраном, в "Крете" же пока сияет голубизной 4,5-дюймовый. Но к четкости и читаемости изображения претензий нет, хотя, конечно, камера заднего вида при таких его размерах – слабый помощник.
Система навигации в автомобиле отсутствует, и мы движемся по указаниям планшета, закрепленного на ветровом стекле. Поначалу неясно, откуда исходит звук мелкой вибрации, кажется, что изнутри торпедо. Нет, выясняется, что это "постукивает" проводок питания планшета. Других нежелательных звуков в салоне нет. А мультимедиасистема успешно соединилась по Bluetooth со смартфоном моего коллеги и без сбоев проигрывает веселые песенки. Самое то в ранний час хмурого, сонного утра.
Когда мы выбираемся на трассу, показатель расхода топлива быстро снижается с 12-ти до 11 л, а через два часа движения сбрасывает еще пару литров. И это при том, что, находясь за рулем, мой коллега постоянно топит педаль "газа", особенно при обгонах, что обычно негативно влияет на расход. Я тоже люблю побыстрее, но стараюсь вести автомобиль плавно, без резких ускорений и замедлений. Получается значительно экономичнее.
Но в данном случае мы не соревнуемся в том, кто из нас сожжет меньше бензина. А просто оцениваем автомобиль с точки зрения разных водителей, разных темпераментов. И все приходим к примерно одинаковым выводам. Creta идет по трассе стойко, не стремится рыскать даже в заметных асфальтовых колеях, а подвеска... мои коллеги отмечают, что у данной версии она мягче, чем у двухлитровых машин, которые они тестировали раньше. Но в данном случае, сравнить не с чем, сегодня нам представлены только 1,6-литровые версии с автоматами и полным приводом. Так что пока неясно, отличаются ли этим автомобили с "младшим" мотором, или же инженеры компании что-то подправили в подвесках всех версий, поскольку на первых же тестах была отмечена излишняя жесткость.
А сейчас, прямо скажу, подвеска оптимальна по этому параметру. Смягчает неровности, которых пруд пруди на наших дорогах, но в то же время не допускает раскачки и "плавания" на курсе. Соперники "Креты" от Renault гораздо более жесткие, близкий к ним продукт АвтоВАЗа - тем более. В плане качества отделочных материалов конкуренции нет вовсе - "разность сия велика есть".
Еще немного о салоне. Сзади я сажусь сам за собой свободно (при росте 182 см), но коллеги любят отодвигаться от руля при движении, и за ними остается меньше места. Несмотря на это, и при их посадке мои колени не упираются в спинку водительского сиденья. Слегка потеснившись, на заднем диване усядутся и три пассажира моей комплекции. Несмотря на ниспадающую линию крыши кузова, наклон потолка в задней части салона не имеет видимого наклона, и лично мне места над головой хватает с запасом. Как я заметил, и более рослому коллеге – тоже.
Сидя сзади, обращаю внимание на наличие подогрева подушки. Он еще и двухступенчатый. По-моему, отличная вещь для нашего климата, странно, что производители редко балуют нас ею. По идее, эта система не должна быть сложной в исполнении и очень дорогой. Хотя бы в качестве опции она могла бы предлагаться.
Объем багажника у "Креты" не изменился и составляет неплохие 406 л. Задние сиденья легко складываются, полноразмерная запаска в наличии.
Преодолев под полторы сотни асфальта, мы добираемся до внедорожного участка. Был ли смысл искать его так далеко? Ведь найти "грязь" и в пригородах столицы несложно, да и в самом городе еще есть места, где и тяжеловооруженный внедорожник застрянет. Но организаторы, во-первых, дали нам возможность "почувствовать" автомобиль на дорогах с твердым покрытием, а во-вторых, предложили целый набор препятствий, здесь были подъемы и спуски по рыхлому грунту, песчаные участки, глубокие колеи и даже немного раскисшей глины.
Преодолевать всё это можно было без спешки, каждый из участников имел возможность опробовать автомобиль на всех препятствиях, сделав не один, а, по желанию, два круга по обозначенному маршруту. Желающие ухитрялись даже отступить от предложенной трассы в поисках более тяжелых мест для преодоления. Иногда им это удавалось.
На асфальте из протекторов веером вылетает застрявшая в канавках грязь. Эти шины на глине быстро "замыливаются", и для передвижения по такой трассе, какая была нам предложена, лучше бы выбрать покрышки с более "зубастым" рисунком. Да и вообще, неплохо было бы покупателям получать вместе с новыми "Кретами" именно такие покрышки, а не чисто шоссейную резину. Ведь наша трасса была проложена по типичным местам, которые посещаются владельцами недорогих кроссоверов и сильно подержанных внедорожников. Это традиционные места рыбалки и просто отдыха у воды (недаром здесь повсюду столько мусора).
Обычному передне- или заднеприводному автомобилю на этих "тропинках" делать нечего. Выбираться на них из грязи или ползти вверх по рыхлым песчаным склонам - только сцепление жечь. А автоматической "Крете" грозит, в общем-то, только перегрев муфты. Насколько быстрый? Во время наших тестовых заездов добиться его никому не удалось.
На шоссе муфту можно отключить, отжав кнопку, а можно и не отключать. Независимо от того, какую скорость вы набрали и остался ли гореть значок полного привода на панели приборов, при 30-40 км/ч муфта деактивируется. Необычная схема согласен, она несколько обескураживает. Подобным же образом система полного привода работает на Kia Sportage.
Во время обсуждения кроссовера среди журналистов я не раз слышал мнение: мол, полноприводная "Крета" с "младшим" двигателем будет, в основном, востребована молодыми домохозяйками. На мой взгляд, это не совсем так. Недорогая новая версия вполне может стать первым пропуском в мир полного привода, в том числе, и для мужчин. Собственно, в этом состоит и цель компании Hyundai: добиться, чтобы половина реализуемых кроссоверов имела полный привод (сейчас их доля меньше 20 %). Судя по всему, дело идет именно к этому: модификация 1,6 AWD дешевле 2,0-литрового полноприводника на 170 тысяч рублей и к тому же оказывается выгоднее некоторых комплектаций с передним приводом.
|
Технические характеристики Hyundai Creta 1.6 6АКП AWD
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4270 x 1780 x 1630
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2590
|
РАДИУС ПОВОРОТА, М
|
5,3
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
190
|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л
|
406 / 1396
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1440 – 1520
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
R4, бензиновый
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1591
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН
|
121 / 6200
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН
|
148 / 4850
|
ПРИВОД
|
полный
|
ТРАНСМИССИЯ
|
6-ст., автоматическая
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
167
|
ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С
|
13,1
|
РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ
|
7,6
|
ОБЪЕМ БАКА, Л
|
55
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