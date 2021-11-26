Ученые доказали, что правое полушарие человеческого мозга отвечает за творческие способности, интерес к искусству. При чем тут Hyundai Creta? Да просто эта модель стала намного более симпатичной, так сказать, прорисованной

Предыдущее, первое поколение кроссовера, появления которого все так ждали и который наделал много шума своим коммерческим успехом, все же было создано несколько наспех. Так сказать, на злобу дня: коль уж популярны кроссоверы, а они у нас популярны невероятно, надо, как говоря, ловить «хайп». В Hyundai поспешили, и не зря — поймали его. Creta не покидает российские автомобильные чарты уже несколько лет.

Есть поводы восклицать

Стоило ли в таком случае обновлять модель? Видимо, да, чтобы поддержать популярность. И вот на «сцену» вышла принципиально новая Creta, к тому же, по заявлению компании, еще и «умная». В народе говорят: зачем красавицы глупы… но это чаще о людях. Автомобили, как правило, развиваются в двух этих направлениях: хорошеют и «умнеют» одновременно.

Обновленная «Крета» обрела более обтекаемые формы, словно худышка-подросток стала дамочкой. У нее заметно округлились «бедра», то есть, задние крылья. Из знакомых деталей я нашел только стёкла передних дверей с характерными «углами». Пожалуй, это и всё. Автомобиль стал новым и определенно лучшим.

При этом в печать только что просочились сведения, что таким ему оставаться недолго. Уже продающаяся в странах Дальнего Востока Creta имеет другой дизайн, во всяком случае, спереди — в стиле новейшего Hyundai Tucson, с передней светотехников, «вписанной» в решетку радиатора. Скоро такая доедет и до нас. Пока же мы имеем возможность сопоставить дизайны бюджетной «Креты» и дорогого, престижного «Палисада»: решетки у них не одинаковы, но очень похожи. «Крете» это определенно делает честь.

Два автомобиля побывали на тестах Motorpage с небольшим интервалом, а потому легко нашлись и другие аспекты для их сопоставления. Например, Palisade понравился тем, что прекрасно «лупил» мощными фарами в темноте. У «Креты», напротив, с этим непорядок: показалось, что фары слабоватые. С другой стороны, система автоматического переключения с дальнего на ближний свет у «старшего» кроссовера частенько ошибалась, а у «младшего» работала практически безукоризненно, то есть, безошибочно.

Фары «Креты» перекликаются в плане дизайна с задними фонарями, а те, в свою очередь, очень похожи на… иероглифы. Не зная ни одного их так называемых «правополушарных» языков, я шестым чувством почуял: это начертание не случайно. И что же, удалось выяснить: близкие по абрису японские иероглифы означают слово «центр» и восклицание «ах». Случайное совпадение? Не думаю.

Поневоле удивленно воскликнешь, и заглянув в салон обновленного кроссовера. Вот это да: здесь можно увидеть коричневые элементы отделки, ну прямо как в моделях класса премиум. Правда, при ближайшем рассмотрении восторг пропадает: цвет и фактура материалов на фотографиях значительно шикарнее, чем в жизни. К тому же коричневые вставки разбавлены черными глянцевыми, а они, как известно, быстро царапаются и теряют вид. Поэтому, например, создатели Toyota Camry при очередном рестайлинге модели отказались от них полностью. Ну, что же, корейцы пока числятся в догоняющмх, так что в скором времени, возможно, избавят покупателей от ненужного глянца и мишуры, а перейдут к более строгой отделке. Но, как говорится, за попытку — спасибо.

Салон обновленного кроссовера радует огромным экраном мультимедиа и цифровой панелью приборов. Компьютерные разработчики одним видом дизайна не обошлись и предложили три вида панели, соответствующие трем режимам движения системы Drive mode: Eco, Comfort и Sport. Все три варианта яркие, красочные, при этом информативные и легкочитаемые.

Естественно, во время теста я не раз «вчитывался» в показания борткомпьютера. И в один из моментов запечатлел для вас совершенно невероятный — аж 45-литровый — расход топлива. Не пугайтесь. Да, такого показателя достичь можно, однако лишь при длительной работе двигателя на холостом ходу. Так как это практически никогда не приходится практиковать в течение долгого времени, можете не бояться: общий средний расход не пострадает. В ходе нашего теста он свёлся примерно к восьми литрам на сотню.

Ещё немного «попутешествуем» по салону обновленной «Креты». Сиденья в тестовой версии оказались тоже с коричневыми вставками, только цвет их не коррелирует с элементами отделки торпедо и внутренних панелей дверей. Что, впрочем, не особенно влияет на удобство посадки и обзорность: с этим в «Крете» всё в порядке. Отметим, что у кресла присутствует и электрическая регулировка поясничного подпора.

Мощность 1,6-литрового двигателя на «Крете» почему-то принесена в жертву системе полного привода: автомобиль 4х4 развивает 121 л. с., а 4х2 — 123 л. с. Разгон до сотни — соответственно, 12,9 и 12,1 с. У двухлитровых версий мощность передне- и полноприводных модификаций одинакова: 149 л. с. Разгон — 10,7 и 11,3 с.

Но обратите внимание на снимок с зелеными тапочками. Зачем они сняты? Дело в том, что я обнаружил: правая нога в такой широкой обуви может застревать между педалью тормоза и туннелем пола, а в некоторых случаях можно даже нажать две педали сразу. Чем это чревато, объяснять, думаю, не надо. В итоге в данной поездке я снял тапочки не только для фото, но и для элементарного удобства и безопасности.

Второй ряд — без претензий. Простором не поражает, но троих, думаю, все же уместит. Части спинки складываются в ровную поверхность с фальшполом багажника, а съемную полку можно установить вертикально за спинками передних кресел, здесь места для нее хватит. Как отдельный плюс, отмечу прочность фальшпола. Конечно, он опирается на запасное колесо (кстати, полноразмерное), но сама по себе панель толстая, это не какой-нибудь обклеенный ворсистой тканью оргалит. Доказательство грузоподъемности панели фальшпола — на ней в одной из поездок был размещен груз весом 35 кг. Как говорится — без проблем.

В городе и на трассе? Есть разница

После рестайлинга «Крета» осталась «вооруженной» уже знакомыми всем бензиновыми двигателями: 1,6-литровым 123-сильным и 2,0-литровым 149-сильным. Никакого наддува, чистая «атмосфера». На тестовом автомобиле под капотом оказался второй, более мощный вариант с автоматической шестидиапазонной коробкой. К слову, всё ещё доступная на «Крете» механическая коробка также имеет шесть передач.

Иногда автомобили с первых же метров пути поражают динамикой, «Крета» же поразила меня… тормозами. Неожиданность, хоть и приятная. Такой бы цепкости — да более дорогим моделям, в частности, «Палисаду». Некоторое время ушло на привыкание к необычной «хватке».

К динамике, как мне показалось, удалось привыкнуть быстрее. Но только показалось. Городские темпы разгонов радуют в любом режиме, хотя, конечно, спортивный предпочтительнее. С загородными ускорениями сложнее.

Нет, двухлитровый мотор — далеко не «тихоня», в целом, он оптимален для кроссовера размером и массой с «Крету». Но ему недостает «дизельности», то есть, тяги с низов. Для достойного ускорения нужна раскрутка, минимум до 4000, а то и 4500 об/мин, а на нее уходит время. Так что обгоны на трассе — только в ручном режиме, и минимум на пятой передаче, лучше на четверной, а то и на третьей. Шумом это будет сопровождаться изрядным, но темп будет стоить того.

Вообще, новая «Крета», надо сказать, шумновата. Вроде бы, «утолщенные» формы должны улучшать изоляцию от внешнего мира, но, увы, если и улучшают, то не сильно. Ветерок шумит, двигатель тоже, к тому же он начал знакомство со мной со странных вибраций на холостом ходу, особенно при переведенном в D селекторе автомата. Спустя несколько сотен километров вибрации, как мне показалось, поуменьшились. Но осадочек остался.

Итак, шум в салоне нарастает уже с достигнутой сотни километров в час. По ощущениям, лучшая крейсерская скорость для «Креты» — это 120-130 км/ч. Можно и быстрее, но автомобиль становится более рыскливым на курсе. Отточенной управляемости от него не ждите, не тот ценовой уровень. Комфорт — да, прежде всего, «асфальтовый». Подвеска демонстрирует значительную мягкость, это даже неожиданно. Как следствие, заметна и раскачка на «волнах» покрытия, и крены в поворотах. Руль, «вооруженный» электроусилителем, не такой уж точный.

Однако системы помощи водителю по-настоящему хороши. Контроль полосы движения — «внимательный» до фанатизма.Активный «круиз» — без претензий. Автосвет «умнее», чем даже у «Палисада», я об этом уже говорил. Система предотвращения столкновений в пробках — и она тут есть, и предотвращала, причем, не раз. Камеры в зеркалах способны легко заменить сами зеркала, достаточно включать «поворотники». При маневрах камеры предлагают круговой обзор и неплохие картинки. Чего еще желать?

Принять то, что не можешь изменить

Это — о геометрической проходимости кроссовера. По двигателю и трансмиссии автомобиль с ним справится. Но свесы у него такие, что оставляют желать… Увы, повлиять на них, не вмешавшись серьезно в конструкцию «Креты», не представляется возможным. Поэтому на рельефной местности — осторожность, осторожность и еще раз осторожность.

По фотографиям вполне можно судить: ямка-то пустяшная, но автомобиль, едва сунув нос в нее, упирается бампером в противоположный склон. Парктроник верещит вовсю, но даже сквозь его трели слышно: пластмасса касается земли. Недалеко до трещин в бампере, а то и до его отрыва. Нет, как говорил сатирик, «самый полный стоп». И — выбираем другую траекторию.

Однако это тоже ничего не меняет. Тут бы пригодился вариант-аналог одной из первых версий VW Tiguan с заметно скошенным снизу передним бампером. Вот такую «полевую» версию — да в линейку Hyundai Creta. Но, похоже, в планах фирмы ничего такого нет.

Зимой в нашем тесте неплохо показала себя полноприводная версия, «вооруженная» всего-то 1,6-литровым 123-сильным мотором. Правда, еще и полным приводом, так что лужи с первым ледком, неглубокую снежную целину и другие места, где требовалась тяга, а геометрией можно было пренебречь, «Крета» покоряла. В подтверждение тому — и нынешнее испытание. На песчаной дороге, раскисшей после проливных осенних дождей, кроссовер активно «играл» полным приводом: подключение задней оси ощущалось более чм отчетливо.

Вот такая версия лично меня бы вполне устроила, а с «механикой» она была бы просто идеальной. Зачем «Крете» всякие дизайнерские изыски: подновили кузов — и достаточно, в интерьере можно было бы обойтись и менее заметной «косметикой». Ради цены, то есть, экономии, я бы и динамикой пожертвовал. Куда гнать, если мягкая на асфальте «Крета» начинает активно трясти и грохотать на просёлках?

Для меня так и осталась не разрешённой загадка: а на какой же все-таки скорости разблокируется муфта полного привода? У других моделей схожей конструкции значок ее активации, так или иначе, гаснет, стоит набрать заявленные 40, 60 или 80 км/ч. У «Креты» индикатор продолжал гореть и на 100, и на 110 км/ч. Действительно ли при этом остается подключённым задний мост, проверить невозможно. Поэтому, что называется, от греха, деактивирую подключение вручную.

Осмотр автомобиля снизу показал: в целом-то конструкция и геометрия неплохо продуманы. Муфта полного привода приподнята относительно рычагов подвески и мощного подрамника. Топливный бак не имеет защиты, однако обращен к земле не такой уж большой площадью. Относительно незащищенным выглядит активатор муфты полного привода. Однако могу сказать на этот счет, что на моем корейском автомобиле похоже расположенный узел работает уже 10 лет без каких-либо дополнительных защитных ухищрений. Даже после практически постоянной работы в условиях бездорожья.

Резюмирую: основной целью преобразования и обновления «Креты» был дизайн. Автомобиль, да и не только он призывает нас мыслить по-новому, не видеть красивое в действительности, а априори преобразовывать ее, изменять, как мы уверены, к лучшему. Внешность становится главным фактором, по одёжке теперь и встречают, и провожают, а при приеме на работу профессиональные качества и навыки соискателя с легкостью приносятся в жертву гламуру и лоску.

Мне будет искренне жаль, если со временем Hyundai Creta или модель-преемница лишится «механики», а тем более полного привода. В данном случае ее создателям удалось сохранить баланс между красотой и «умом», но что-то будет завтра? Как мы знаем, оно наступает всегда очень неожиданно. И ведет себя все менее предсказуемо. Сейчас в обществе очевидно превалируют стремления к красоте автомобилей и насыщенности их электроникой. Но кто знает, вдруг завтра на первый план выступят простота, сдержанность, максимальная практичность и утилитарность? Это вполне может соответствовать новому экологическому, «зелёному» тренду.

1,6-литровые модификации новой «умной» «Креты» доступны со всеми комбинациями переднего и полного привода, а также автоматической и механической трансмиссий. Цена на конец 2021-го года — от 1 239 000 до 1 530 000 рублей. 2,0-литровые кроссоверы доступны только с шестидиапазонным автоматом, независимо от типа привода. Их стоимость — от 1 435 000 до 2 040 000 рублей.

Технические характеристики Hyundai Creta 2.0 6AT ГАБАРИТЫ, ММ 4270 х 1780 х 1630 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2590 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 402 / 1396 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1472 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1999 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 149 / 6200 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 192 / 4500 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 6 ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 179 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,0 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55