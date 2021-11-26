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Хендай Крета

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Комлектаций
6 (открыть)
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Hyundai Creta (2020) вид спередиHyundai Creta (2020) вид спередиHyundai Creta (2020) вид спередиHyundai Creta (2020) вид спередиHyundai Creta (2020) вид сбокуHyundai Creta (2020) вид сбокуHyundai Creta (2020) вид сзадиHyundai Creta (2020) вид сзадиHyundai Creta (2020) вид сзади
Hyundai Creta (2020) передняя фара
Передняя светотехника многокомпонентная. Фары выглядят оригинально, однако в темноте светят не так уж ярко
Hyundai Creta (2020) боковое зеркало
Зеркала — как бы удлиненные. Отражающие элементы больше вытянуты в стороны от автомобиля и меньше — вверх
Hyundai Creta (2020) крыша
Данная версия Hyundai Creta оснащена панорамной крышей и сдвижным люком
Hyundai Creta (2020) панорамная крыша
Так панорамная крыша и люк выглядят из салона
Hyundai Creta (2020) задний фонарь
Форма задних фонарей перекликается с формой фар. Вам не кажется, что это напоминает иероглиф? Я выяснил — похожий существует и имеет интересное значение
Hyundai Creta (2020) дверь
Если салон имеет двухцветную отделку, то элементы второго цвета есть и на внутренних панелях дверей
Hyundai Creta (2020) салон
Честно признаюсь, на фотографиях двухцветный интерьер «Креты» выглядит «дороже», чем в реальности. Материалы отделки простоваты
Hyundai Creta (2020) руль
Корейцы продолжают «изобретать» рулевые колеса. Получается неплохо
Hyundai Creta (2020) приборная панель
Панель приборов — цифровая. По логике напоминает новейшую Toyota Corolla и некоторые китайские модели
Hyundai Creta (2020) приборная панель
Выбираем настройку Sport – и «приборка» принимает вот такой вид. Боковые «скобки» краснеют в любом режиме при срабатывании системы предотвращения столкновений
Hyundai Creta (2020) приборная панель
Панель приборов в режиме Eco
Hyundai Creta (2020) приборная панель
Не пугайтесь такого расхода: он достигается лишь кратковременно и при движении быстро приходит в норму
Hyundai Creta (2020) руль
Кнопки на рулевом колесе отличаются не только внятным расположением, но и четкой работой
Hyundai Creta (2020) руль
Круиз-контроль здесь адаптивный, и активировать его очень просто
Hyundai Creta (2020) педали
Зачем сняты садовые «галоши»? А вот зачем: такая широкая обувь может застревать между педалью тормоза и туннелем пола. Или можно случайно нажать обе педали разом
Hyundai Creta (2020) воздуховоды
Сверху на торпедо выполнен вот такой «коврик», правда, нескользящим я бы его не назвал
Hyundai Creta (2020) центральная консоль
Центральный экран мультимедиасистемы предлагает главное меню, типичное для корейских автомобилей и в фирменных цветах Hyundai
Hyundai Creta (2020) центральная консоль
Особый раздел меню посвящен активации систем безопасности, которых немало в новом кроссовере
Hyundai Creta (2020) центральная консоль
Камеры, расположенные по периметру кузова, демонстрируют водителю окружающую обстановку при движении как назад, так и вперед
Hyundai Creta (2020) центральная консоль
Очень аккуратный центральный «физический» регулятор на самом деле немного люфтит
Hyundai Creta (2020) климат-контроль
Климат-контроль — однозонный. В целом, «Крета» произвела впечатление уютного и теплого в морозные дни автомобиля
Hyundai Creta (2020) шайба-регулятор выбора режимов движения
Это — шайба-регулятор выбора режимов движения. Расположена удобно, под рукой
Hyundai Creta (2020) «Тёплые опции»
«Тёплые опции» новой «Креты»: подогрев рулевого колеса, трёхступенчатый подогрев передних кресел
Hyundai Creta (2020) кнопки
Справа от селектора автомата — кнопки включения камеры, блокировки межосевой муфты, активации ассистента при движении на спуск
Hyundai Creta (2020) АКПП
Селектор автомата изменил форму, но сохранил максимальное удобство
Hyundai Creta (2020) передние кресла
Цвет обивки кресел немного не совпадает со вторым цветом торпедо. Однако форма кресел удобная
Hyundai Creta (2020) передние кресла
Электрорегулировки водительского кресла включают и настройку поясничного подпора, совсем не лишнего
Hyundai Creta (2020) второй ряд
Так выглядит центральный туннель сзади: здесь выполнен небольшой карман для мелочей и есть зарядное гнездо USB
Hyundai Creta (2020) задний диван
На втором ряду просторно, хватит места и троим
Hyundai Creta (2020) багажное отделение
Второй ряд складывается в один уровень с фальшполом багажника. Съемную полку можно установить вертикально за передними креслами
Hyundai Creta (2020) багажное отделение
Здравствуйте, дачницы, здравствуйте, дачники! Вот вам пример полной загрузки задней части салона
Hyundai Creta (2020) багажное отделение
Это не реклама, а демонстрация прочности фальшпола: коробка весит 35 кг
Hyundai Creta (2020) багажное отделение
Так выглядит фальшпол изнутри. Он опирается на контейнер с инструментами, установленный в выемку полноразмерной запаски
Hyundai Creta (2020) подвеска
Здесь мы видим мощные рычаги задней независимой подвески
Hyundai Creta (2020) муфта полного привода
А это муфта полного привода. Расположена относительно высоко, но вот провода от электроактиватора защищены не очень тщательно
Hyundai Creta (2020) топливный бак
Топливный бак пластиковый, специальной защиты снизу не имеет
Hyundai Creta (2020) стык труб системы выпуска
Похоже, стык труб системы выпуска — нижняя точка кроссовера
Hyundai Creta (2020) моторный отсек
Двухлитровый бензиновый двигатель по-прежнему развивает 150 л. с. Знакомство со мной начал с вибрации на холостом ходу в режиме D, потом немного «прикатался»
Hyundai Creta (2020) моторный отсек
Компоновка агрегата предполагает легкость его обслуживания владельцем-частником
Hyundai Creta (2020) моторный отсек
И даже ремень привода вспомогательных агрегатов доступен для замены
Hyundai Creta (2020) моторный отсек
Ёмкость аккумулятора — 68 Ампер-часов — внушает уважение
Hyundai Creta (2020) моторный отсек
Сборка модели попроще, чем других «корейцев». Сварочные швы не защищены слоем пластизоля, а это могло бы пригодиться кроссоверу
Hyundai Creta (2020) вид сзади
Вывешиваем заднее левое колесо, это нетрудно
Hyundai Creta (2020) вид спереди
Небольшой овражек становится непреодолимой преградой: автомобиль упирается в склон низкой «губой» переднего бампера
Hyundai Creta (2020) вид спереди
Пробую взять то же препятствие с противоположной стороны, под более острым углом. Тоже неудачно, не хватает «геометрии»
Hyundai Creta (2020) вид спередиHyundai Creta (2020) вид сзадиHyundai Creta (2020) вид сзадиHyundai Creta (2020) вид спереди

Ученые доказали, что правое полушарие человеческого мозга отвечает за творческие способности, интерес к искусству. При чем тут Hyundai Creta? Да просто эта модель стала намного более симпатичной, так сказать, прорисованной

Предыдущее, первое поколение кроссовера, появления которого все так ждали и который наделал много шума своим коммерческим успехом, все же было создано несколько наспех. Так сказать, на злобу дня: коль уж популярны кроссоверы, а они у нас популярны невероятно, надо, как говоря, ловить «хайп». В Hyundai поспешили, и не зря — поймали его. Creta не покидает российские автомобильные чарты уже несколько лет.

Есть поводы восклицать

Стоило ли в таком случае обновлять модель? Видимо, да, чтобы поддержать популярность. И вот на «сцену» вышла принципиально новая Creta, к тому же, по заявлению компании, еще и «умная». В народе говорят: зачем красавицы глупы… но это чаще о людях. Автомобили, как правило, развиваются в двух этих направлениях: хорошеют и «умнеют» одновременно.

Обновленная «Крета» обрела более обтекаемые формы, словно худышка-подросток стала дамочкой. У нее заметно округлились «бедра», то есть, задние крылья. Из знакомых деталей я нашел только стёкла передних дверей с характерными «углами». Пожалуй, это и всё. Автомобиль стал новым и определенно лучшим.

При этом в печать только что просочились сведения, что таким ему оставаться недолго. Уже продающаяся в странах Дальнего Востока Creta имеет другой дизайн, во всяком случае, спереди — в стиле новейшего Hyundai Tucson, с передней светотехников, «вписанной» в решетку радиатора. Скоро такая доедет и до нас. Пока же мы имеем возможность сопоставить дизайны бюджетной «Креты» и дорогого, престижного «Палисада»: решетки у них не одинаковы, но очень похожи. «Крете» это определенно делает честь. 

Два автомобиля побывали на тестах Motorpage с небольшим интервалом, а потому легко нашлись и другие аспекты для их сопоставления. Например, Palisade понравился тем, что прекрасно «лупил» мощными фарами в темноте. У «Креты», напротив, с этим непорядок: показалось, что фары слабоватые. С другой стороны, система автоматического переключения с дальнего на ближний свет у «старшего» кроссовера частенько ошибалась, а у «младшего» работала практически безукоризненно, то есть, безошибочно.

Фары «Креты» перекликаются в плане дизайна с задними фонарями, а те, в свою очередь, очень похожи на… иероглифы. Не зная ни одного их так называемых «правополушарных» языков, я шестым чувством почуял: это начертание не случайно. И что же, удалось выяснить: близкие по абрису японские иероглифы означают слово «центр» и восклицание «ах». Случайное совпадение? Не думаю.

Поневоле удивленно воскликнешь, и заглянув в салон обновленного кроссовера. Вот это да: здесь можно увидеть коричневые элементы отделки, ну прямо как в моделях класса премиум. Правда, при ближайшем рассмотрении восторг пропадает: цвет и фактура материалов на фотографиях значительно шикарнее, чем в жизни. К тому же коричневые вставки разбавлены черными глянцевыми, а они, как известно, быстро царапаются и теряют вид. Поэтому, например, создатели Toyota Camry при очередном рестайлинге модели отказались от них полностью. Ну, что же, корейцы пока числятся в догоняющмх, так что в скором времени, возможно, избавят покупателей от ненужного глянца и мишуры, а перейдут к более строгой отделке. Но, как говорится, за попытку — спасибо.

Салон обновленного кроссовера радует огромным экраном мультимедиа и цифровой панелью приборов. Компьютерные разработчики одним видом дизайна не обошлись и предложили три вида панели, соответствующие трем режимам движения системы Drive mode: Eco, Comfort и Sport. Все три варианта яркие, красочные, при этом информативные и легкочитаемые.

Естественно, во время теста я не раз «вчитывался» в показания борткомпьютера. И в один из моментов запечатлел для вас совершенно невероятный — аж 45-литровый — расход топлива. Не пугайтесь. Да, такого показателя достичь можно, однако лишь при длительной работе двигателя на холостом ходу. Так как это практически никогда не приходится практиковать в течение долгого времени, можете не бояться: общий средний расход не пострадает. В ходе нашего теста он свёлся примерно к восьми литрам на сотню.

Ещё немного «попутешествуем» по салону обновленной «Креты». Сиденья в тестовой версии оказались тоже с коричневыми вставками, только цвет их не коррелирует с элементами отделки торпедо и внутренних панелей дверей. Что, впрочем, не особенно влияет на удобство посадки и обзорность: с этим в «Крете» всё в порядке. Отметим, что у кресла присутствует и электрическая регулировка поясничного подпора.

Мощность 1,6-литрового двигателя на «Крете» почему-то принесена в жертву системе полного привода: автомобиль 4х4 развивает 121 л. с., а 4х2 — 123 л. с. Разгон до сотни — соответственно, 12,9 и 12,1 с. У двухлитровых версий мощность передне- и полноприводных модификаций одинакова: 149 л. с. Разгон — 10,7 и 11,3 с.

Но обратите внимание на снимок с зелеными тапочками. Зачем они сняты? Дело в том, что я обнаружил: правая нога в такой широкой обуви может застревать между педалью тормоза и туннелем пола, а в некоторых случаях можно даже нажать две педали сразу. Чем это чревато, объяснять, думаю, не надо. В итоге в данной поездке я снял тапочки не только для фото, но и для элементарного удобства и безопасности.

Второй ряд — без претензий. Простором не поражает, но троих, думаю, все же уместит. Части спинки складываются в ровную поверхность с фальшполом багажника, а съемную полку можно установить вертикально за спинками передних кресел, здесь места для нее хватит. Как отдельный плюс, отмечу прочность фальшпола. Конечно, он опирается на запасное колесо (кстати, полноразмерное), но сама по себе панель толстая, это не какой-нибудь обклеенный ворсистой тканью оргалит. Доказательство грузоподъемности панели фальшпола — на ней в одной из поездок был размещен груз весом 35 кг. Как говорится — без проблем.

В городе и на трассе? Есть разница

После рестайлинга «Крета» осталась «вооруженной» уже знакомыми всем бензиновыми двигателями: 1,6-литровым 123-сильным и 2,0-литровым 149-сильным. Никакого наддува, чистая «атмосфера». На тестовом автомобиле под капотом оказался второй, более мощный вариант с автоматической шестидиапазонной коробкой. К слову, всё ещё доступная на «Крете» механическая коробка также имеет шесть передач.

Иногда автомобили с первых же метров пути поражают динамикой, «Крета» же поразила меня… тормозами. Неожиданность, хоть и приятная. Такой бы цепкости — да более дорогим моделям, в частности, «Палисаду». Некоторое время ушло на привыкание к необычной «хватке».

К динамике, как мне показалось, удалось привыкнуть быстрее. Но только показалось. Городские темпы разгонов радуют в любом режиме, хотя, конечно, спортивный предпочтительнее. С загородными ускорениями сложнее.

Нет, двухлитровый мотор — далеко не «тихоня», в целом, он оптимален для кроссовера размером и массой с «Крету». Но ему недостает «дизельности», то есть, тяги с низов. Для достойного ускорения нужна раскрутка, минимум до 4000, а то и 4500 об/мин, а на нее уходит время. Так что обгоны на трассе — только в ручном режиме, и минимум на пятой передаче, лучше на четверной, а то и на третьей. Шумом это будет сопровождаться изрядным, но темп будет стоить того.

Вообще, новая «Крета», надо сказать, шумновата. Вроде бы, «утолщенные» формы должны улучшать изоляцию от внешнего мира, но, увы, если и улучшают, то не сильно. Ветерок шумит, двигатель тоже, к тому же он начал знакомство со мной со странных вибраций на холостом ходу, особенно при переведенном в D селекторе автомата. Спустя несколько сотен километров вибрации, как мне показалось, поуменьшились. Но осадочек остался.

Итак, шум в салоне нарастает уже с достигнутой сотни километров в час. По ощущениям, лучшая крейсерская скорость для «Креты» — это 120-130 км/ч. Можно и быстрее, но автомобиль становится более рыскливым на курсе. Отточенной управляемости от него не ждите, не тот ценовой уровень. Комфорт — да, прежде всего, «асфальтовый». Подвеска демонстрирует значительную мягкость, это даже неожиданно. Как следствие, заметна и раскачка на «волнах» покрытия, и крены в поворотах. Руль, «вооруженный» электроусилителем, не такой уж точный.

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Однако системы помощи водителю по-настоящему хороши. Контроль полосы движения — «внимательный» до фанатизма.Активный «круиз» — без претензий. Автосвет «умнее», чем даже у «Палисада», я об этом уже говорил. Система предотвращения столкновений в пробках — и она тут есть, и предотвращала, причем, не раз. Камеры в зеркалах способны легко заменить сами зеркала, достаточно включать «поворотники». При маневрах камеры предлагают круговой обзор и неплохие картинки. Чего еще желать?

Принять то, что не можешь изменить

Это — о геометрической проходимости кроссовера. По двигателю и трансмиссии автомобиль с ним справится. Но свесы у него такие, что оставляют желать… Увы, повлиять на них, не вмешавшись серьезно в конструкцию «Креты», не представляется возможным. Поэтому на рельефной местности — осторожность, осторожность и еще раз осторожность.

По фотографиям вполне можно судить: ямка-то пустяшная, но автомобиль, едва сунув нос в нее, упирается бампером в противоположный склон. Парктроник верещит вовсю, но даже сквозь его трели слышно: пластмасса касается земли. Недалеко до трещин в бампере, а то и до его отрыва. Нет, как говорил сатирик, «самый полный стоп». И — выбираем другую траекторию.

Однако это тоже ничего не меняет. Тут бы пригодился вариант-аналог одной из первых версий VW Tiguan с заметно скошенным снизу передним бампером. Вот такую «полевую» версию — да в линейку Hyundai Creta. Но, похоже, в планах фирмы ничего такого нет.

Зимой в нашем тесте неплохо показала себя полноприводная версия, «вооруженная» всего-то 1,6-литровым 123-сильным мотором. Правда, еще и полным приводом, так что лужи с первым ледком, неглубокую снежную целину и другие места, где требовалась тяга, а геометрией можно было пренебречь, «Крета» покоряла. В подтверждение тому — и нынешнее испытание. На песчаной дороге, раскисшей после проливных осенних дождей, кроссовер активно «играл» полным приводом: подключение задней оси ощущалось более чм отчетливо.

Вот такая версия лично меня бы вполне устроила, а с «механикой» она была бы просто идеальной. Зачем «Крете» всякие дизайнерские изыски: подновили кузов — и достаточно, в интерьере можно было бы обойтись и менее заметной «косметикой». Ради цены, то есть, экономии, я бы и динамикой пожертвовал. Куда гнать, если мягкая на асфальте «Крета» начинает активно трясти и грохотать на просёлках?

Для меня так и осталась не разрешённой загадка: а на какой же все-таки скорости разблокируется муфта полного привода? У других моделей схожей конструкции значок ее активации, так или иначе, гаснет, стоит набрать заявленные 40, 60 или 80 км/ч. У «Креты» индикатор продолжал гореть и на 100, и на 110 км/ч. Действительно ли при этом остается подключённым задний мост, проверить невозможно. Поэтому, что называется, от греха, деактивирую подключение вручную.

Осмотр автомобиля снизу показал: в целом-то конструкция и геометрия неплохо продуманы. Муфта полного привода приподнята относительно рычагов подвески и мощного подрамника. Топливный бак не имеет защиты, однако обращен к земле не такой уж большой площадью. Относительно незащищенным выглядит активатор муфты полного привода. Однако могу сказать на этот счет, что на моем корейском автомобиле похоже расположенный узел работает уже 10 лет без каких-либо дополнительных защитных ухищрений. Даже после практически постоянной работы в условиях бездорожья.

Резюмирую: основной целью преобразования и обновления «Креты» был дизайн. Автомобиль, да и не только он призывает нас мыслить по-новому, не видеть красивое в действительности, а априори преобразовывать ее, изменять, как мы уверены, к лучшему. Внешность становится главным фактором, по одёжке теперь и встречают, и провожают, а при приеме на работу профессиональные качества и навыки соискателя с легкостью приносятся в жертву гламуру и лоску.

Мне будет искренне жаль, если со временем Hyundai Creta или модель-преемница лишится «механики», а тем более полного привода. В данном случае ее создателям удалось сохранить баланс между красотой и «умом», но что-то будет завтра? Как мы знаем, оно наступает всегда очень неожиданно. И ведет себя все менее предсказуемо. Сейчас в обществе очевидно превалируют стремления к красоте автомобилей и насыщенности их электроникой. Но кто знает, вдруг завтра на первый план выступят простота, сдержанность, максимальная практичность и утилитарность? Это вполне может соответствовать новому экологическому, «зелёному» тренду.

1,6-литровые модификации новой «умной» «Креты» доступны со всеми комбинациями переднего и полного привода, а также автоматической и механической трансмиссий. Цена на конец 2021-го года — от 1 239 000 до 1 530 000 рублей. 2,0-литровые кроссоверы доступны только с шестидиапазонным автоматом, независимо от типа привода. Их стоимость — от 1 435 000 до 2 040 000 рублей. 

       

Технические характеристики Hyundai Creta 2.0 6AT

ГАБАРИТЫ, ММ

4270 х 1780 х 1630

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2590

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

190

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

402 / 1396

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1472

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1999

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

149 / 6200

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

192 / 4500

ТИП ТРАНСМИССИИ

автоматическая, 6 ст.

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

179

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

11,3

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,0

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

55

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