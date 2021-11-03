Пойдя на эксперимент с дизайном своего B-кроссовера, корейцы вместе с тем решили подтянуть его потребительские качества к уровню «старших» моделей марки

Автомобили, подобные SsangYong Rodius, Pontiac Aztec, Fiat Multipla и Nissan Juke, относятся к разным сегментам и временным срезам, но их роднит вызывающая «неформатность». Теперь на ту же зыбкую почву ступила Hyundai Creta. Трехъярусная оптика, будто впрессованные в боковины колесные арки и петляющая подоконная линия выглядят почти несуразно, но эти вольности уравновешиваются классическими пропорциями и купеобразным силуэтом. Когда же журналисты заводят разговор о резких дизайнерских переменах, пиарщики бренда отвечают: «Важнее, что Creta стала умной».

О пользе высокого IQ

Словосочетание «умная Creta», похоже, стало чуть ли не слоганом модели – оно уже просочилось в телевизионную рекламу и вот-вот превратится в мем. Однако разработчики говорят об «интеллекте» своего B-SUV не ради красного словца. Вот вам подтверждение. Я начинаю тест не с регулировки водительского кресла, а скачиваю на смартфон фирменное приложение. И уже с его помощью дистанционно разблокирую двери, запускаю двигатель, регулирую температуру в салоне и управляю согревающими «зимними» опциями. А как вам такая «фишка» – по запросу владельца посредством телематики Bluelink «кореец» направит вам на телефон свое фото c высоты птичьего полета, а заодно и пространства вокруг машины. Так вы сможете убедиться, что с автомобилем все в порядке: его не украли и не «заперли» на парковке. В общем, новичок не просто умник, но еще и фотограф, почтальон.

Впрочем, дело не в одной лишь телематике. Из «старших» моделей в салон перебрались по-настоящему крутые ноу-хау. Скажем, при включении поворотника на цифровую приборку транслируется картинка с камеры во внешнем зеркале – само собой, без мертвых зон. Жаль только, что при этом приходится отводить взгляд от дороги. Реализация системы кругового обзора хороша без оговорок: вы можете тасовать, масштабировать и переводить в режим 3D многочисленные ракурсы, а объектив задней камеры снабжен омывателем, так что картинка за «кормой» всегда идеальна. Ну и не забываем про оптимизированный комплекс электронных ассистентов Smart Sense. Правда, он традиционно для Hyundai выделен лишь для полноприводной версии в самой «верхней» комплектации и недоступен для машин с начальным 1,6-литровым бензиновым мотором (121 и 123 л.с.).

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Комплекс Smart Sense объединяет системы удержания автомобиля в центре полосы, обзора и контроля слепых зон, предотвращения столкновения при повороте налево, адаптивный круиз-контроль, работающий на скоростях до 180 км/ч, и автоматического торможения с функцией распознания пешеходов.

Островки респектабельности

В салоне с его классической компоновкой передней панели градус провокационнос­ти, напротив, невысок. Да, материалы отделки стали добротнее и веселее (появились, к примеру, опциональные цветные вставки), но полимерная обшивка по преимуществу жесткая. Передние кресла сохранили отнюдь не спортивный профиль, хотя, как ни крути, сидеть удобно, да и регулировок вполне хватает. В хорошо оснащенных комплектациях у водительского сиденья имеются электронастройки, а руль настраивается в обеих плоскостях у всех исполнений, за исключением базового Prime (в нем только по наклону).

Эргономика по-прежнему отменная, не хуже, чем у представителей Volkswagen Group, которые многие считают в этом отношении эталонными. Новый D-образный мультируль, аналогичный используемому на Elantra и Tucson, сделал процесс посадки более удобным для водителей «в теле», а разглядеть, что там за «кормой», на 10,25-дюймовом тачскрине высокого разрешения куда проще, чем на его 7-дюймовом аналоге, стоявшем в первом поколении кроссовера. Замечательно, что внешние зеркала длинные и широкие, да и в целом с обзорностью все хорошо – спереди стойки-«худышки», а лобовое стекло подогревается по всей площади.

Прибавка к колесной базе (20 мм) и к габаритной ширине (10 мм) ощущается главным образом на втором ряду. Хотя есть и своеобразные нюансы. Так, спинка разрезного дивана не регулируется, а лишь складывается и по умолчанию сильно наклонена. Из-за этого на «галерке» полулежишь, что усиливает ощущение простора и... склоняет к тому, чтобы прикорнуть. А еще в диване Creta впервые появился откидной подлокотник с подстаканниками, притом что двухступенчатый подогрев подушек дальновидно сохранен. Однако ни регулируемых дефлекторов вентиляции, ни «лыжного» лючка как не было, так и нет. Непорядок!

Прибавка объема багажника на первый взгляд невелика – плюс 31 л. Но и эти три «ведра», как говорится, не лишние. Побурчать же можно из за того, что у вроде бы продвинутой машины в багажных закромах дефицит «умных» решений: ни крепежных сеток, ни систем фиксации поклажи, как у некоторых конкурентов, я не обнаружил.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Цены на переднеприводный автомобиль с 6-ступенчатой механикой и 1,6-лит­ровым 123-сильным мотором начинаются с 1 199 000 рублей, а топовый полноприводный вариант с безальтернативным 6-диапазонным автоматом обойдется в 1 990 000 рублей. Правда, это без учета основательных накруток, которые ныне активно практикуют дилеры корейской марки.

Недалеко от города

Окрестности теперь уже знаменитого поселка Териберка в Мурманской области – это каменистый рельеф, размытые грязевые колеи и участки разбитого асфальта. В таком антураже кроссовер буквально покорил меня настройками подвески. Инженеры увеличили ее ходы, изменили крепление переднего подрамника, установили более мощные рычаги, а также пружины и амортизаторы с измененными характеристиками. В результате Creta серьезно продвинулась вперед по энергоемкости: чтобы замкнуть «демпферы» на ограничители, нужно очень постараться. При этом ходовая прилежно отрабатывает и мелочевку, и ямы покрупнее.

На ровном асфальте управляемость если не азартная, то вполне приличная. И, хотя усилие на руле несколько искусственное, информации на ободе хватает, крены на виражах более чем умеренные, а курсовая устойчивость на шоссейных скоростях стала еще выше за счет увеличенного межосевого расстояния и более плотного шасси.

Тормозные механизмы срабатывают резковато, зато не приходится жаловаться на вялое замедление. А еще «кореец» заметно прогрессировал по части шумоизоляции. Инженеры буквально запеленали SUV звукопоглощающими матами. Однако и через эту защиту легко пробивается рокот бензиновых «атмосферников», знакомых по кроссоверу первого поколения, да и аэродинамические шумы на скорости выше 120 км/ч тут как тут.

К слову, о моторах. Я тестировал модификацию со «старшим» 2-литровым 150-сильным агрегатом, 6-диапазонным автоматом и полным приводом. Чтобы держать такой автомобиль в тонусе, нужно сразу включить и ни при каких условиях не деактивировать режим Sport. В этом случае можно рассчитывать на в меру живой отклик на газ и уверенные обгоны. И наоборот, выберете Drive (или того хуже, Eco) – и получите секундные заминки со сменой передач при кикдауне и аморфную педаль акселератора. Зато такие настройки вполне подойдут для города – похоже, основному ареалу обитания Creta.

Тем не менее езда по «пересеченке» у берегов Баренцева моря не оставила сомнений: у «корейца» все неплохо с геометрической проходимостью, а полный привод с возможностью блокировки муфты подключения задней оси до скорости 60 км/ч вместо прежних 30 км/ч, имитация блокировок межколесных дифференциалов и отключаемая система стабилизации позволяют путешествовать и вне асфальта. Если чего и недостает, то это возможности настройки автомата и электронной педали газа для уверенной езды по скользким и рыхлым поверхностям. В целом же мы имеем дело с типичным «горожанином», который, впрочем, не чурается выездов на дачу и готов предотвратить экстремальные ситуации, задействовав свой высокий IQ.

Технические характеристики Hyundai Creta Габариты, мм 4300×1790×1620 Колесная база, мм 2610 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 433 Снаряженная масса, кг 1410 Диаметр разворота, м 10,6 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6200 Макс. момент, Нм/об/мин 191/4500 Привод полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 179 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,9 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 50